Xã hội

Người dân TP Huế tự nguyện giao nộp 5 cá thể rùa quý hiếm

Hai người dân ở TP Huế vừa tự nguyện giao nộp 5 cá thể rùa quý hiếm để cơ quan chức năng chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên.

Hạo Nhiên

Ngày 14/11, thông tin từ Hạt Kiểm lâm khu vực Trung tâm TP Huế cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 5 cá thể rùa quý hiếm do người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp.

Trước đó, ngày 12/11, Hạt Kiểm lâm khu vực Trung tâm đã phối hợp với UBND phường Kim Long (TP. Huế) tổ chức tiếp nhận các cá thể rùa nói trên.

580486612-1289123956545621-4895261191874253378-n.jpg
Lực lượng chức năng tiếp nhận...

Cụ thể, anh Mai Đức Phương, trú tại tổ dân phố Đình Môn (phường Hương Thọ cũ), đã tự nguyện giao nộp một cá thể rùa núi vàng, nặng khoảng 1,0 kg.

Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy, đang công tác tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ em (tổ dân phố Long Hồ Hạ, phường Kim Long), cũng tự nguyện bàn giao 4 cá thể rùa cổ sọc với tổng khối lượng 3,5 kg.

580479225-1289124456545571-9139293094171518332-n.jpg
...5 cá thể rùa quý hiếm từ người dân.

Được biết, các cá thể rùa đều còn khỏe mạnh, không bị thương.

Hiện, Hạt Kiểm lâm khu vực Trung tâm đang phối hợp với Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã) tái thả các cá thể rùa về môi trường tự nhiên.

Rùa cổ sọc là loài rùa nước ngọt quý hiếm, nằm trong Phụ lục III của Công ước CITES, hiện được xếp hạng Cực kỳ nguy cấp (CR) trong Sách Đỏ Việt Nam và danh mục IUCN. Còn cá thể rùa núi vàng trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm của Việt Nam (Nhóm IIB), được Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên (IUCN) xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp (CR).

>>> Mời độc giả xem thêm video cá thể cầy vòi mốc được thả về tự nhiên.

