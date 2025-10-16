Người đàn ông xông vào khoa khám bệnh tấn công bác sĩ ở Nghệ An

Khi làm thủ tục cho bệnh nhân, một người đàn ông ở xã Minh Châu (Nghệ An) xông vào khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, dùng bút tấn công nữ bác sĩ.

Tối 15/10, ông Hồ Ngọc Thái, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, xác nhận có một người đàn ông đã xông vào khoa khám bệnh của bệnh viện, khống chế và cầm bút đòi chọc vào mặt bác sĩ tối 14/10.

Người đàn ông tấn công bác sỹ tại Khoa khám bệnh. Ảnh: Cắt từ video.

Cụ thể, một bệnh nhân ở xã Minh Châu (Nghệ An) bị chuột cắn và sốt được đưa vào Khoa khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu. Trong lúc nữ bác sĩ Nguyễn Thị Thúy đang làm thủ tục hành chính và cùng một nhân viên y tế khác hỏi số điện thoại người nhà, một người đàn ông tên Hòa đi cùng bệnh nhân đã tỏ thái độ khó chịu.

Sau đó, người đàn ông này bất ngờ chạy vào phòng khám, giật bút trên bàn làm việc, vòng tay qua cổ khống chế nữ bác sĩ đang ngồi làm việc, đồng thời có lời nói và hành động đe dọa "chọc vào mặt" bác sĩ Thúy. Hành vi này đã được camera an ninh ghi lại.

Ông Thái cho biết, nữ bác sĩ bị đe dọa mới ra trường được hai năm. Đến sáng 15/10, làm việc với cơ quan chức năng tinh thần tinh thần bác sỹ Thúy vẫn còn hoảng loạn, sợ hãi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu đã báo cáo công an xã vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm hành vi đe dọa và tấn công bác sỹ tại bệnh viện.