Lâm Đồng: Tăng tốc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đạt chuẩn quốc gia

Áp lực về nhân lực hành chính, hạ tầng công nghệ và yêu cầu tích hợp đồng thời nhiều nhóm công tác chuyên môn đang trở thành rào cản lớn nhất của Lâm Đồng trong tiến trình hoàn thiện dữ liệu số về đất đai . Báo cáo tại cuộc họp do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên chủ trì chiều ngày 16/7/2026 chỉ rõ, toàn tỉnh hiện có tới 51 đơn vị hành chính cấp xã chưa thực hiện hoặc chưa đạt chất lượng về đối soát dữ liệu dân cư đối với thông tin đất đai .

Con số đối soát, xác minh thực tế thông tin người sử dụng đất ở cấp xã tính đến ngày 08/7/2026 mới chỉ dừng ở mức 27.987 trường hợp, tương ứng 12,5% trên tổng số 223.575 hồ sơ cần xử lý . Đáng chú ý, toàn hệ thống ghi nhận 14.931 trường hợp chủ đất cũ đã qua đời, thông tin không đồng bộ hoặc không thể xác minh danh tính cụ thể tại địa bàn cơ sở, chiếm tỷ lệ 6,7% tổng số hồ sơ rà soát .

Bên cạnh sự thiếu hụt về nguồn nhân lực hỗ trợ rà soát thủ công, việc xử lý hồ sơ tồn đọng còn vấp phải khó khăn do nhiều dự án hạ tầng, địa chính cũ chưa bàn giao đủ hồ sơ lưu trữ hoặc các pháp nhân thực hiện cũ đến nay đã giải thể .

Mặc dù gặp vướng mắc lớn ở khâu làm sạch dữ liệu hộ tịch, Lâm Đồng đã đạt được những bước tiến căn bản về nền tảng hạ tầng số . Đến ngày 08/7/2026, cơ sở dữ liệu đất đai thuộc 124 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh đã phân loại và lưu trữ 1.700.498 thửa đất trên phần mềm VNPT-iLIS .

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu toàn hệ thống chính trị xã phường khẩn trương số hóa, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai toàn diện ngay trong mùa hè. (Ảnh: Kim Hiền/CTTĐT Lâm Đồng)

Trước đó, mốc thống kê ngày 23/6/2026 cho thấy tỉnh đã thực hiện đồng bộ 1.970.254 thửa đất lên hệ thống thông tin đất đai quốc gia VNLIS; trong đó có 1.120.987 thửa đất đã hoàn tất việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp .

Đồng thời, hạ tầng phần mềm VNPT-iLIS hiện đã được kết nối thông suốt với Cổng dịch vụ công giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, hệ thống của ngành thuế và cổng dữ liệu VNLIS trung ương . Các module chuyên biệt dùng cho việc chỉnh lý biến động, tự động kiểm soát dữ liệu liên thông cũng đã đi vào vận hành ổn định .

Để đẩy nhanh tiến độ làm sạch khối lượng thông tin còn lại, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thành ký kết các phụ lục hợp đồng với các đơn vị thi công . Nhà thầu đã tiến hành bàn giao sản phẩm đăng ký đất đai trực tiếp tại 6 địa phương cấp xã, phường, đồng thời nạp dữ liệu địa chính của 15 xã lên phần mềm phục vụ nghiệm thu .

Kết luận chỉ đạo tại buổi làm việc ngày 16/7/2026, ông Lê Trọng Yên nhấn mạnh toàn bộ các ngành và chính quyền cơ sở phải thống nhất thực hiện số hóa thông tin đất đai dựa trên nguyên tắc "đúng - đủ - sạch - sống" . Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh đoàn huy động các nguồn lực am hiểu công nghệ thông tin tại địa phương để vào cuộc hỗ trợ .

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tận dụng thời điểm nghỉ hè để tổ chức chiến dịch cao điểm, nghiên cứu việc huy động đội ngũ sinh viên và giáo viên tham gia nhập liệu, cập nhật bản đồ địa chính . Toàn bộ tiến độ phải được theo dõi sát sao qua chế độ báo cáo hằng ngày để tháo gỡ kịp thời mọi khó khăn phát sinh từ thực tế cơ sở .