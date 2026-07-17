Lâm Đồng: Tăng tốc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đạt chuẩn quốc gia

Áp lực về nhân lực hành chính, hạ tầng công nghệ và yêu cầu tích hợp đồng thời nhiều nhóm công tác chuyên môn đang trở thành rào cản lớn nhất của Lâm Đồng trong tiến trình hoàn thiện dữ liệu số về đất đai
Con số đối soát, xác minh thực tế thông tin người sử dụng đất ở cấp xã tính đến ngày 08/7/2026 mới chỉ dừng ở mức 27.987 trường hợp, tương ứng 12,5% trên tổng số 223.575 hồ sơ cần xử lý
Bên cạnh sự thiếu hụt về nguồn nhân lực hỗ trợ rà soát thủ công, việc xử lý hồ sơ tồn đọng còn vấp phải khó khăn do nhiều dự án hạ tầng, địa chính cũ chưa bàn giao đủ hồ sơ lưu trữ hoặc các pháp nhân thực hiện cũ đến nay đã giải thể
Mặc dù gặp vướng mắc lớn ở khâu làm sạch dữ liệu hộ tịch, Lâm Đồng đã đạt được những bước tiến căn bản về nền tảng hạ tầng số
Trước đó, mốc thống kê ngày 23/6/2026 cho thấy tỉnh đã thực hiện đồng bộ 1.970.254 thửa đất lên hệ thống thông tin đất đai quốc gia VNLIS; trong đó có 1.120.987 thửa đất đã hoàn tất việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp
Đồng thời, hạ tầng phần mềm VNPT-iLIS hiện đã được kết nối thông suốt với Cổng dịch vụ công giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, hệ thống của ngành thuế và cổng dữ liệu VNLIS trung ương
Để đẩy nhanh tiến độ làm sạch khối lượng thông tin còn lại, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thành ký kết các phụ lục hợp đồng với các đơn vị thi công
Kết luận chỉ đạo tại buổi làm việc ngày 16/7/2026, ông Lê Trọng Yên nhấn mạnh toàn bộ các ngành và chính quyền cơ sở phải thống nhất thực hiện số hóa thông tin đất đai dựa trên nguyên tắc "đúng - đủ - sạch - sống"
UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tận dụng thời điểm nghỉ hè để tổ chức chiến dịch cao điểm, nghiên cứu việc huy động đội ngũ sinh viên và giáo viên tham gia nhập liệu, cập nhật bản đồ địa chính