Ngọc Trinh có vượt qua được mác diễn viên tay ngang?

“Thẩm mỹ viện âm phủ” tiếp tục là phép thử mới với Ngọc Trinh — người chưa từ bỏ mong muốn được công nhận trên màn ảnh.

Trong “Thẩm mỹ viện âm phủ”, Ngọc Trinh vào vai bác sĩ Thanh — nhân vật lao vào hành trình ám ảnh để cứu người yêu sau tai nạn kinh hoàng. Đây là dạng vai có nhiều lớp tâm lý hơn hình ảnh quen thuộc trước đây của cô. Không còn chủ yếu tạo điểm nhấn ngoại hình, Ngọc Trinh phải tiết chế cách thể hiện, xử lý nhiều phân đoạn căng thẳng cảm xúc thay vì chỉ giữ hình ảnh đẹp trước máy quay.

Chia sẻ trên Tiền Phong, Ngọc Trinh cho biết cô muốn thử sức với kiểu nhân vật cần diễn bằng cảm xúc nhiều hơn. Đây cũng là bài toán lớn nhất của cô suốt nhiều năm đóng phim.

Tạo hình Ngọc Trinh trong phim "Thẩm mỹ viện âm phủ". Ảnh: FB Ngọc Trinh.

Ở các dự án trước, Ngọc Trinh từng nhiều lần bị nhận xét thoại đều, biểu cảm thiếu biến chuyển và chưa tạo được chiều sâu tâm lý. Một số phân đoạn nặng cảm xúc vẫn mang cảm giác trình diễn hình ảnh nhiều hơn đời sống nhân vật.

Theo Vietnamnet, “Vòng eo 56” từng gây tranh luận vì cách thoại gượng, biểu cảm thiếu tự nhiên và xây dựng nhân vật nặng tính phô diễn hình ảnh. Đến “Giải mã NT56”, nhiều ý kiến cho rằng cô vẫn ưu tiên xuất hiện đẹp trên màn ảnh hơn là đào sâu nội tâm nhân vật.

Dù vậy, hành trình điện ảnh của Ngọc Trinh vẫn cho thấy sự kiên trì.

Ngọc Trinh bén duyên diễn xuất từ năm 2013 với “Hoàng tử và Lọ lem”. Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong “Vòng eo 56”, “Giải mã NT56”, “Vu quy đại náo”, “Chị chị em em 2”, “Chị dâu”. Khác với nhiều gương mặt bước sang điện ảnh từ thời trang, mạng xã hội hay các cuộc thi nhan sắc rồi nhanh chóng rút lui sau tranh cãi, Ngọc Trinh vẫn quay lại màn ảnh đều đặn, kể cả trong những giai đoạn hình ảnh cá nhân gặp nhiều biến động.

Điểm khiến Ngọc Trinh dần được nhìn nhận nằm ở việc cô bắt đầu thay đổi cách tiếp cận vai diễn.

Ở “Giải mã NT56”, cô tự thực hiện các cảnh hành động thay vì dùng diễn viên đóng thế. Đến “Thẩm mỹ viện âm phủ”, người đẹp xuất hiện với tạo hình ít hào nhoáng hơn để phù hợp màu sắc nhân vật. Những điều đó chưa đủ để biến cô thành diễn viên thực lực, nhưng cho thấy Ngọc Trinh không còn tiếp cận điện ảnh theo kiểu “đóng cho có”.

Ngọc Trinh tham gia bộ phim kinh dị "Thẩm mỹ viện âm phủ". Ảnh: FB Ngọc Trinh.

Đáng chú ý, “Chị dâu” ra mắt cuối năm 2024 được xem là một trong những dự án giúp Ngọc Trinh nhận về nhiều phản hồi tích cực từ trước đến nay.

Trong phim của đạo diễn Khương Ngọc, cô đảm nhận vai Út Như — người phụ nữ sống trong cuộc hôn nhân nhiều tổn thương với người chồng ham chơi, nợ nần và thường xuyên bị giang hồ truy đuổi. Nhân vật mang mặc cảm vì mang thai trước hôn nhân, luôn bị giằng xé giữa áp lực gia đình và cuộc sống bế tắc. Đây là dạng vai nặng tâm lý, đòi hỏi diễn viên phải thể hiện được sự uất ức, nóng nảy và cảm giác bất lực của một người phụ nữ mắc kẹt trong hôn nhân độc hại.

Ngọc Trinh trong “Chị dâu”. Ảnh: Thể Thao Văn Hoá.

Theo Harper’s Bazaar Việt Nam, nhiều khán giả cho biết họ bất ngờ trước diễn xuất của Ngọc Trinh trong “Chị dâu”. Một số ý kiến nhận xét ban đầu đi xem phim chỉ vì tò mò, nhưng cuối cùng lại bị thuyết phục bởi cách cô xử lý nhân vật tâm lý nặng đô. Cũng có khán giả cho rằng trước đó họ nghĩ đạo diễn Khương Ngọc chọn Ngọc Trinh chủ yếu để tạo hiệu ứng truyền thông, nhưng chính diễn xuất của cô mới là yếu tố gây chú ý sau khi phim ra mắt.

Tạo hình của Ngọc Trinh trong phim được tiết chế, đời thường và ít hào nhoáng hơn. Dù còn khoảng cách nếu đặt cạnh dàn diễn viên giàu kinh nghiệm như Việt Hương, Hồng Đào, Đinh Y Nhung hay Lê Khánh, Ngọc Trinh vẫn được xem là hoàn thành trọn vẹn vai diễn của một người phụ nữ bốc đồng, cảm tính và nhiều tổn thương.

Dĩ nhiên, tinh thần làm nghề và khả năng diễn xuất là hai câu chuyện khác nhau.

Điểm yếu lớn nhất của Ngọc Trinh hiện vẫn là chiều sâu cảm xúc ở các phân đoạn nặng tâm lý. Một số cảnh cần sự hoảng loạn hoặc tổn thương cực độ chưa tạo được sức nặng đủ lớn. Tuy nhiên, cảm giác về Ngọc Trinh trên màn ảnh hiện đã khác đáng kể so với nhiều năm trước. Từ “Vu quy đại náo”, cô từng được nhận xét tiến bộ nhờ cách diễn tiết chế hơn. Đến “Thẩm mỹ viện âm phủ”, người đẹp tiếp tục chọn dạng vai thiên về nội tâm thay vì chỉ dựa vào hình ảnh gợi cảm quen thuộc.

Ngọc Trinh chưa phải diễn viên xuất sắc và có thể vẫn cần thêm thời gian để thoát khỏi định kiến “tay ngang”. Nhưng sau nhiều năm bị hoài nghi, cô đang cho thấy sự nghiêm túc hơn với điện ảnh và nỗ lực để khán giả nhớ đến nhân vật, thay vì chỉ ngoại hình trên màn ảnh.