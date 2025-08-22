Ngỡ ngàng phát hiện 19 khối u xơ tử cung ở một nữ bệnh nhân trẻ

Một bệnh nhân nữ trẻ tuổi có tới 19 khối u xơ tử cung sau khi tình trạng sức khỏe xấu đi, các bác sĩ quyết định phẫu thuật bóc tách toàn bộ các khối u.

Theo VTV, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật bóc tách 19 khối u xơ tử cung cho một người bệnh trẻ tuổi, giúp bảo tồn tử cung và khả năng sinh sản.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau tức bụng dưới, rong kinh kéo dài, cơ thể mệt mỏi. Trước đó khoảng 3 tháng, bệnh nhân từng đi khám tại phòng khám tư và được thông báo có 1-2 khối u xơ nhỏ, chưa ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe gần đây xấu đi, khiến bệnh nhân lo lắng và tìm đến bệnh viện để kiểm tra lại.

Toàn bộ 19 khối u xơ của bệnh nhân đã được các bác sĩ bóc tách thành công/Ảnh VTV

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp siêu âm và chụp cộng hưởng từ (MRI), các bác sĩ bất ngờ phát hiện người bệnh có rất nhiều u xơ dưới thanh mạc, số lượng lên tới 19 khối. May mắn, các u xơ này chưa xâm lấn buồng tử cung.

Bác sĩ tại Khoa Sản cho biết, xét đến yếu tố người bệnh còn trẻ, mới có một con và mong muốn sinh thêm con, ê-kíp quyết định phẫu thuật bóc tách các khối u, đồng thời bảo tồn tử cung. Ca mổ được chuẩn bị kỹ lưỡng, diễn ra an toàn, toàn bộ 19 khối u xơ đã được bóc tách thành công. Sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục tốt và tử cung được giữ nguyên vẹn, duy trì chức năng sinh sản.

Các khối u xơ mọc ở nhiều vị trí khác nhau trên tử cung. Ảnh minh hoạ/Internet

Theo các bác sĩ, u xơ tử cung (còn gọi là nhân xơ tử cung hay u cơ tử cung) là những khối u hình thành trong tử cung, đa phần là lành tính, không phải ung thư. Khối u xơ có thể phát triển ở bên ngoài tử cung (gọi là u xơ dưới niêm mạc), nằm hoàn toàn trong cơ tử cung (gọi là u xơ trong cơ tử cung) hoặc phát triển hướng vào trong khoang tử cung (gọi là u xơ dưới niêm mạc). Một số trường hợp khối u xơ còn xuất hiện ở dây chằng rộng (trong dây chằng), cổ tử cung hoặc vòi trứng.

Theo thống kê, khoảng 20-70% phụ nữ mắc phải u xơ tử cung trong độ tuổi sinh sản. Nhưng chị em không cần quá lo lắng bởi phần lớn (tỷ lệ đến 99% trường hợp) khối u là lành tính, vô hại. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc chị em có thể chủ quan, lơ là bệnh.

U xơ tử cung có thể gây ra các biến chứng như chảy nhiều máu gây thiếu máu và các vấn đề đe dọa khả năng sinh sản của phụ nữ,

Theo BS.CKI Trịnh Hoàng Quốc Toàn, bác sĩ Sản Phụ khoa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh – Quận 8, một số phụ nữ không có triệu chứng nào của u xơ tử cung, thậm chí không biết mình bị u xơ, chỉ vô tình được chẩn đoán bệnh qua lần khám phụ khoa định kỳ hoặc khám vấn đề liên quan như khó thụ thai.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ bị u xơ tử cung nên thăm khám định kỳ, theo dõi triệu chứng, và điều trị theo chỉ định của bác sĩ, bao gồm các phương pháp như theo dõi, điều trị nội khoa bằng thuốc, hoặc phẫu thuật (mổ bóc u xơ) tùy thuộc vào kích thước, vị trí, và mức độ ảnh hưởng của u xơ đến sức khỏe và khả năng sinh sản của bệnh nhân.