Sống Khỏe

Cô gái 32 tuổi chán nản mất tự tin vì u xơ vành tai lớn tái phát 6 lần

Phẫu thuật cắt dái tai do khối quá sản xơ tái phát nhiều lần kết hợp tạo hình dái tai bằng vạt tại chỗ phục hồi thẩm mỹ cho người bệnh.

Thúy Nga

Quá sản xơ vùng vành tai nói chung hay dái tai nói riêng là một dạng tổn thương lành tính dễ tái phát, thường gặp ở những người từng chấn thương vùng tai hoặc bấm khuyên tai gây viêm mạn tính và hình thành khối mô xơ cứng phát triển nhanh về kích thước, ảnh hưởng đến thẩm mỹ.

Tại Bệnh viện Bãi Cháy, phẫu thuật cắt bỏ u kết hợp tạo hình khuyết hổng dái tai được triển khai đã loại bỏ triệt để tổn thương, hạn chế nguy cơ tái phát và phục hồi hình dáng thẩm mỹ của dái tai một cách tự nhiên, lấy lại tự tin cho người bệnh.

u-tai-1.jpg
Phẫu thuật cắt bỏ u kết hợp tạo hình khuyết hổng dái tai tại Bệnh viện Bãi Cháy - Ảnh BVCC

6 lần mổ u dái tai vì xỏ khuyên làm đẹp

Chị L.T.H. (32 tuổi, trú tại phường Hà Tu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) có khối lớn vùng dái tai hai bên, đã phẫu thuật 6 lần tại đơn vị y tế khác, tuy nhiên sau mỗi lần cắt u lại tái phát nhanh khiến bệnh nhân chán nản, tự ti vì khuôn mặt mất thẩm mỹ.

Đến khám tại Bệnh viện Bãi Cháy, kết quả siêu âm cho thấy tổn thương u dái tai hai bên có kích thước khoảng 2 x 2,5 cm, rắn chắc, gây đau nhẹ, không chảy dịch. Ê – kíp của BSCKI Nguyễn Huy Tuyền, Khoa Ung bướu 2 đã tư vấn và thực hiện phẫu thuật cắt dái tai hai bên và tạo hình lại dái tai bằng vạt da tại chỗ với mong muốn xử trí triệt để và phục hồi lại hình dáng giải phẫu cho tai giống với ban đầu.

u-tai-2.jpg
Hình ảnh dái tai kèm khối u được cắt bỏ triệt để hạn chế nguy cơ tái phát

Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã tiến hành cắt toàn bộ tổn thương xơ tăng sản và sụn viêm, đưa vạt da cuống mạch đã phẫu tích ở vùng dưới tai để che phủ và tạo hình dái tai mới cân đối, tự nhiên.

Vết mổ được khâu thẩm mỹ phục hồi nhiều lớp một cách tỉ mỉ, chính xác. Mẫu u được gửi giải phẫu bệnh cho kết quả lành tính.

Viêm kéo dài do bấm khuyên tai

Sau phẫu thuật 5 ngày, vết mổ liền tốt, hai bên dái tai được tạo hình cân đối, không có dấu hiệu nhiễm trùng hay hoại tử vạt da.

BSCKI Nguyễn Huy Tuyền cho biết, tổn thương của bệnh nhân H. là dạng tăng sản xơ mạn tính vùng dái tai, nguyên nhân xuất phát từ viêm kéo dài sau bấm khuyên tai, kết hợp tăng sinh viêm sụn.

u-tai-3.jpg
Khối u tại tai được cắt bỏ - Ảnh BVCC

Đây là tình trạng thường gặp ở những người có cơ địa sẹo lồi hoặc chăm sóc không đúng cách sau khi bấm khuyên, dẫn đến kích thích mô phát triển quá mức và tái phát nhiều lần.

Kết hợp áp dụng kỹ thuật tạo hình dái tai ngay trong phẫu thuật phục hồi hình thể dái tai tự nhiên mang lại sự hài lòng và tự tin cho người bệnh trong cuộc sống

Với những trường hợp này, với hy vọng giảm tối đa nguy cơ tái phát cần cắt bỏ rộng toàn bộ mô xơ và sụn viêm. Tuy nhiên, việc cắt bỏ sẽ gây khuyết hẳn dái tai, ảnh hưởng thẩm mỹ khuôn mặt.

Do đó, chúng tôi kết hợp áp dụng kỹ thuật tạo hình dái tai ngay trong phẫu thuật để vừa đảm bảo yếu tố điều trị bệnh lý hạn chế nguy cơ tái phát, vừa phục hồi hình thể tự nhiên mang lại sự hài lòng và tự tin cho người bệnh trong cuộc sống”.

u-tai-4.jpg
Bác sĩ trò chuyện cùng bệnh nhân trước khi xuất viện - Ảnh BVCC

Các phẫu thuật cắt bỏ u kết hợp tạo hình khuyết hổng là sự kết hợp tinh tế giữa điều trị bệnh lý và tạo hình thẩm mỹ, giúp bệnh nhân an tâm và lấy lại sự tự tin trong cuộc sống.

