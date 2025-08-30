Hà Nội

Nghịch lý ở Bengaluru thung lũng Silicon châu Á

Số hóa

Nghịch lý ở Bengaluru thung lũng Silicon châu Á

Hơn 1 triệu nhân viên Google, Microsoft, Goldman Sachs tại Bengaluru phải đi làm 14,5 km hết 4 giờ và không có nước máy để sử dụng.

Thiên Trang (TH)
Bengaluru được mệnh danh là thung lũng Silicon của châu Á với hàng trăm công ty công nghệ toàn cầu.
Thế nhưng thành phố này đang rơi vào nghịch lý hạ tầng nghiêm trọng.
Hơn 1 triệu nhân viên văn phòng phải phụ thuộc vào xe bồn chở nước thay vì có nước máy.
Quãng đường chỉ 14,5 km đến khu công nghệ cũng mất tới gần 4 giờ vì kẹt xe khủng khiếp.
Nguyên nhân là tốc độ đô thị hóa và xây dựng thiếu kiểm soát khiến thành phố quá tải.
Hồ Bellandur từng là nguồn nước lớn nay trở thành biểu tượng cho khủng hoảng môi trường.
Dù metro đang được xây dựng, tình trạng tắc nghẽn và thiếu nước vẫn chưa có lối ra.
Các chuyên gia cảnh báo nếu không cải thiện hạ tầng, Bengaluru sẽ đánh mất sức hút công nghệ.
#Bengaluru #thung lũng Silicon châu Á #hạ tầng đô thị #khủng hoảng nước #kẹt xe Bengaluru #phát triển công nghệ

GALLERY MỚI NHẤT