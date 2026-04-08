Nghĩa trang trăm tuổi đẹp nhất thế giới ở Thụy Điển

Giữa rừng thông tĩnh lặng ở Bắc Âu, có một nghĩa trang nơi cái chết được bao bọc bởi vẻ đẹp thanh bình và suy tư sâu lắng.

Skogskyrkogården, hay còn gọi là “Nghĩa trang trong rừng”, nằm ở ngoại ô Stockholm, Thụy Điển, là một trong những Di sản thế giới độc đáo nhất, nơi kiến trúc, cảnh quan và triết lý sống – chết hòa quyện thành một tổng thể đầy tính thiền định.

Được UNESCO công nhận vào năm 1994, khu nghĩa trang này không chỉ là nơi an nghỉ của người đã khuất mà còn là một công trình nghệ thuật mang tầm ảnh hưởng sâu rộng trong kiến trúc cảnh quan thế kỷ 20.

Công trình được thiết kế bởi hai kiến trúc sư nổi tiếng Gunnar Asplund và Sigurd Lewerentz, bắt đầu từ năm 1917. Thay vì áp đặt kiến trúc lên thiên nhiên, họ lựa chọn cách “lắng nghe” cảnh quan, giữ lại những rặng thông tự nhiên và uốn lượn các lối đi theo địa hình sẵn có. Kết quả là một không gian nơi con người dường như chỉ là một phần nhỏ trong vòng tuần hoàn rộng lớn của tự nhiên.

Một trong những điểm đặc trưng của Skogskyrkogården là sự tối giản trong thiết kế. Những ngôi mộ không phô trương, các nhà nguyện mang hình khối giản dị, tất cả đều được bố trí hài hòa giữa cây cối và ánh sáng tự nhiên. Không gian nơi đây được thiết kế để dẫn dắt cảm xúc.

Khi bước vào, du khách đi qua những con đường rợp bóng cây, ánh sáng dần thay đổi, mở ra các khoảng không rộng lớn rồi lại thu hẹp, như một hành trình nội tâm. Cái chết, trong bối cảnh này, không còn là điểm kết thúc lạnh lẽo mà trở thành một phần của chu trình tự nhiên – nơi con người trở về với đất, với rừng, với sự tĩnh lặng.

Skogskyrkogården cũng có ảnh hưởng sâu rộng đến kiến trúc nghĩa trang và cảnh quan trên toàn thế giới. Triết lý “hòa nhập thay vì thống trị” của nó đã truyền cảm hứng cho nhiều công trình sau này, đặc biệt trong bối cảnh con người ngày càng tìm kiếm sự cân bằng với thiên nhiên.

Ngày nay, Skogskyrkogården không chỉ là nghĩa trang mà còn là điểm đến cho những ai muốn tìm kiếm sự yên tĩnh và suy ngẫm. Giữa tiếng gió thổi qua rừng thông và ánh sáng nhạt của phương Bắc, Skogskyrkogården mang đến một trải nghiệm hiếm có, nơi cái chết không đáng sợ, mà trở thành một phần dịu dàng của sự sống.

Kho tri thức

Lạc vào thiên đường có thật nằm giữa sa mạc Sahara và Đại Tây Dương

Nằm giữa sa mạc Sahara và Đại Tây Dương, di sản thế giới Vườn quốc gia Banc d'Arguin (Mauritania) là thiên đường hoang dã độc đáo của Tây Phi.

Sự giao thoa giữa sa mạc và đại dương. Vườn quốc gia Banc d’Arguin nằm ở rìa sa mạc Sahara, nơi cát vàng gặp làn nước xanh, tạo nên một cảnh quan hiếm thấy và đầy tương phản. Ảnh: Pinterest.
Hệ sinh thái biển phong phú. Vùng nước nông giàu dinh dưỡng của Vườn quốc gia nuôi dưỡng các loài cá, động vật thân mềm và giáp xác, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn biển. Ảnh: Pinterest.
Bí mật khu định cư pháo đài sa mạc cổ đại

Cuộc khai quật tại di tích nghìn năm tuổi ở Uzbekistan đã hé lộ một di sản bị chôn vùi, từng kết nối Trung Á với phần còn lại của thế giới.

1-4200.png
Nằm ở rìa phía Nam của sa mạc Kyzylkum thuộc Trung Á, nơi những bãi cát gặp một ốc đảo, là khu di tích cổ Bolshaya Kyrk-Kyz Kala, dịch trực tiếp là "Pháo đài lớn của bốn mươi cô gái". Ảnh: @China Daily.
2-7879.png
Được xây dựng từ thế kỷ thứ 3 Trước Công Nguyên và có người sinh sống cho đến thế kỷ thứ 8 Sau Công Nguyên, pháo đài này đã trường tồn qua hàng thiên niên kỷ với gió và cát, đứng sừng sững như một nhân chứng cho sự hưng thịnh và suy tàn của các khu định cư dọc theo hạ lưu sông Amu Darya ở Karakalpakstan, một nước cộng hòa tự trị của Uzbekistan nằm ở phía Đông Nam và Tây Nam của Biển Aral. Ảnh: @China Daily.
Điểm danh 7 công trình kiến trúc huyền thoại của thiên tài Gaudí ở Barcelona

Barcelona (Tây Ban Nha) mang bản sắc có 1-0-2 nhờ 7 kiệt tác kiến trúc độc đáo của Antoni Gaudí. Các công trình này đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

Sagrada Família. Vương cung thánh đường Sagrada Família là công trình nổi tiếng nhất của Antoni Gaudí, khởi công năm 1882 và đến nay tiếp tục hoàn thiện. Kiến trúc kết hợp phong cách Gothic và Art Nouveau, với các tháp nhọn vươn cao cùng mặt tiền chạm khắc tinh xảo kể lại câu chuyện Kinh Thánh. Ảnh: Pinterest.
Park Güell. Park Güell là khu công viên độc đáo nằm trên đồi Carmel, nổi bật với những băng ghế uốn lượn khảm gốm sặc sỡ và các cấu trúc lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Không gian này thể hiện rõ triết lý hòa hợp giữa kiến trúc và cảnh quan của Gaudí. Ảnh: Pinterest.
