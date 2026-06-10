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Kho tri thức

Kỳ thú loài chim 'chỉ nghe tiếng không thấy hình' ở nông thôn Việt Nam

Ẩn mình giữa những đám cỏ lau ven ao hồ, loài chim này có tiếng kêu quen thuộc với nhiều người Việt Nam, nhưng không phải ai cũng từng nhìn thấy chúng.

Thanh Bình (tổng hợp)

Ở nhiều vùng nông thôn châu Á, đặc biệt là Việt Nam, có một âm thanh quen thuộc thường vang lên vào lúc chiều muộn hoặc những đêm hè yên tĩnh. Đó là tiếng kêu đặc trưng của chim cuốc ngực trắng, một loài chim nước kín đáo nhưng rất phổ biến mang tên khoa học Amaurornis phoenicurus.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Chim cuốc ngực trắng thuộc họ Gà nước. Chúng phân bố rộng khắp Nam Á, Đông Nam Á, miền nam Trung Quốc và nhiều đảo ở khu vực Thái Bình Dương. Tại Việt Nam, loài chim này xuất hiện từ đồng bằng, ao hồ, ruộng lúa đến các vùng đầm lầy, kênh rạch và khu vực có thảm thực vật thủy sinh dày đặc.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Nhìn từ xa, chim cuốc ngực trắng khá dễ nhận biết. Phần mặt, cổ và ngực của chúng có màu trắng nổi bật, tương phản với bộ lông xám đen ở lưng và cánh. Đặc biệt, phần dưới đuôi thường có màu nâu đỏ hung, tạo nên dấu hiệu nhận dạng đặc trưng. Chúng sở hữu đôi chân dài màu vàng lục với các ngón chân rất dài, giúp di chuyển dễ dàng trên nền bùn mềm hoặc các thảm thực vật nổi.

Dù có khả năng bay, chim cuốc ngực trắng thường thích chạy hơn là cất cánh. Khi cảm thấy nguy hiểm, chúng nhanh chóng luồn lách qua những bụi cỏ rậm hoặc lẩn vào đám lau sậy thay vì bay lên trời. Chính tập tính này khiến nhiều người nghe tiếng chim mỗi ngày nhưng hiếm khi quan sát được chúng ngoài tự nhiên.

Ảnh: gd-park.org

Thực đơn của loài chim này khá đa dạng. Chúng ăn côn trùng, giun đất, ốc nhỏ, động vật thủy sinh, hạt cây và cả các chồi non. Nhờ chế độ ăn linh hoạt, chim cuốc ngực trắng thích nghi tốt với nhiều môi trường khác nhau, kể cả những khu vực gần nơi con người sinh sống.

Tổ của chúng thường được xây khá khéo léo. Chim sử dụng cỏ, lá và thân cây thủy sinh để tạo thành chiếc tổ hình chén được giấu kín giữa các bụi cây ven nước. Cả chim trống lẫn chim mái đều tham gia chăm sóc trứng và nuôi con non. Những chú chim non mới nở có bộ lông đen mềm như nhung và nhanh chóng theo bố mẹ kiếm ăn chỉ sau một thời gian ngắn.

Ngoài giá trị sinh thái, chim cuốc ngực trắng còn gắn bó với ký ức văn hóa của nhiều cộng đồng nông nghiệp. Tiếng kêu vang vọng của chúng từ lâu đã trở thành âm thanh quen thuộc của đồng ruộng, ao làng và những chiều quê yên ả. Dù không sở hữu bộ lông rực rỡ như nhiều loài chim nhiệt đới khác, chim cuốc ngực trắng vẫn là một phần đặc biệt của hệ sinh thái đất ngập nước và của những ký ức tuổi thơ nơi làng quê châu Á.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Chim cuốc ngực trắng trong đời sống nông thôn #Đặc điểm nhận dạng và tập tính chim #Vai trò sinh thái của chim nước #Thói quen sinh hoạt và kiếm ăn của chim #Ý nghĩa văn hóa và ký ức làng quê

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