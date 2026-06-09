Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Nhật thực dài nhất của thế kỷ 21 sẽ diễn ra khi nào?

Theo tính toán, nhật thực dài nhất của thế kỷ 21 sẽ diễn ra vào ngày 2/8/2027. Khi ấy, hiện tượng nhật thực toàn phần sẽ có thời lượng 6 phút 23 giây.

Tâm Anh (TH)

Các tính toán mới được trích dẫn từ nguồn tài liệu về nhật thực của NASA và dữ liệu được công bố bởi Eclipsophile cho thấy nhật thực toàn phần sẽ diễn ra trên bầu trời ngày 2/8/2027. Thời lượng này dài hơn nhiều so với những lần nhật thực khác bởi vì Mặt trăng sẽ ở khá gần Trái đất vào thời điểm xảy ra sự kiện.

Điều này cũng khiến bóng đen của Mặt trăng trở nên lớn hơn bình thường trên bầu trời, trong khoảnh khắc nó biến ban ngày của nhiều quốc gia trên thế giới thành ban đêm.

Vào thời điểm cực đại, Mặt trăng sẽ che khuất hoàn toàn Mặt trời trong khoảng 6 phút 23 giây. Theo đó, đây sẽ là nhật thực toàn phần dài nhất mà con người có cơ hội quan sát được từ đất liền trong thế kỷ 21.

hienn-1.png
Nhật thực toàn phần tại Dallas ngày 8/4/2024. Ảnh: Keegan Barber/NASA.

Một số quốc gia ở vùng Bắc Phi và Trung Đông sẽ nằm trong vùng quan sát thuận lợi nhất, tức bóng đen của Mặt trăng phủ bóng lên toàn bộ Mặt trời.

Các chuyên gia dự đoán Ai Cập sẽ là một trong những nơi quan sát tốt nhất hiện tượng nhật thực dài nhất của thế kỷ 21. Người dân ở các khu vực gần Luxor và một phần của tỉnh New Valley có thể trải qua gần như toàn bộ 6 phút 23 giây bóng tối. Một số tính toán của giới thiên văn cũng cho thấy điểm cực đại của nhật thực sẽ xảy ra trên lãnh thổ Ai Cập.

Một số vùng lân cận, bao gồm cả một phần nhỏ của châu Âu, sẽ quan sát được nhật thực với độ che khuất 90%, theo Time and Date. Khu vực quan sát được độ che khuất 40% trở lên sẽ trải rộng ra hầu hết Bắc Phi, Trung Đông, một phần lớn châu Âu và mũi phía Nam của Ấn Độ.

Phần lớn Việt Nam và hầu hết phần còn lại của châu Âu, một phần châu Á, Trung Phi, một phần nhỏ Bắc Mỹ sẽ nằm trong vùng quan sát được hiện tượng nhật thực với mức độ che khuất dưới 40%.

Mời độc giả xem video: Hiện tượng "siêu trăng máu" xuất hiện khiến nhiều người trên thế giới háo hức.
#Nhật thực dài nhất thế kỷ 21 #hiện tượng nhật thực #nhật thực toàn phần

Bài liên quan

Kho tri thức

Lý do nhật thực và nguyệt thực thường xuất hiện gần nhau

Hiện tượng nhật thực và nguyệt thực gần như luôn xuất hiện theo cặp. Chúng xảy ra theo chu kỳ có thể dự đoán được.

muaa-1.jpg
Nhật thực và nguyệt thực là những sự kiện thiên văn hiếm gặp. Hai hiện tượng này gần như xuất hiện theo cặp trong một khoảng thời gian ngắn và lặp lại đều đặn gọi là mùa thiên thực. Mỗi năm thường có 2 mùa thiên thực với mỗi mùa kéo dài khoảng 31 - 37 ngày. Trong năm 2026, người dân trên thế giới sẽ đón 2 mùa thiên thực lần lượt diễn ra vào giai đoạn 17/2 - 3/3 và 12 - 28/8. Ảnh: Eliot Herman.
muaa-2.jpg
Mọi sự kiện nhật thực và nguyệt thực đều xuất hiện trong mùa thiên thực. Lý do là chúng chỉ có thể xảy ra vào thời điểm trăng non (nhật thực) và trăng tròn (nguyệt thực), khi Trái đất, Mặt trăng và Mặt trời thẳng hàng trong không gian - hiện tượng syzygy. Ảnh: Iaroslav Kourzenkov.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Tài liệu nhật thực lâu đời nhất trong văn bản Hindu 6.000 tuổi

Một văn bản Hindu 6.000 năm tuổi có thể là tài liệu tham khảo sớm nhất được biết đến về nhật thực, mô tả mặt trời như bị "xuyên thủng" bởi bóng tối và những thế lực xấu xa đã khiến "ma thuật biến mất" của mặt trời.

Tai lieu nhat thuc lau doi nhat trong van ban Hindu 6.000 tuoi

Mặt trăng đi qua phía trước mặt trời trong nhật thực được nhìn thấy từ Sân bay quốc tế Cleveland Hopkins năm 2024 tại Cleveland, Ohio. (Ảnh: Kirby Lee)

Khi các nhà thiên văn học nghiên cứu một văn bản Hindu cổ có tên là Rig Veda, họ phát hiện ra rằng nó có đề cập đến một lần nhật thực toàn phần xảy ra cách đây khoảng 6.000 năm - khiến nó trở thành văn bản cổ nhất được biết đến đề cập đến nhật thực.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới