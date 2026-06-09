Nhật thực dài nhất của thế kỷ 21 sẽ diễn ra khi nào?

Theo tính toán, nhật thực dài nhất của thế kỷ 21 sẽ diễn ra vào ngày 2/8/2027. Khi ấy, hiện tượng nhật thực toàn phần sẽ có thời lượng 6 phút 23 giây.

Các tính toán mới được trích dẫn từ nguồn tài liệu về nhật thực của NASA và dữ liệu được công bố bởi Eclipsophile cho thấy nhật thực toàn phần sẽ diễn ra trên bầu trời ngày 2/8/2027. Thời lượng này dài hơn nhiều so với những lần nhật thực khác bởi vì Mặt trăng sẽ ở khá gần Trái đất vào thời điểm xảy ra sự kiện.

Điều này cũng khiến bóng đen của Mặt trăng trở nên lớn hơn bình thường trên bầu trời, trong khoảnh khắc nó biến ban ngày của nhiều quốc gia trên thế giới thành ban đêm.

Vào thời điểm cực đại, Mặt trăng sẽ che khuất hoàn toàn Mặt trời trong khoảng 6 phút 23 giây. Theo đó, đây sẽ là nhật thực toàn phần dài nhất mà con người có cơ hội quan sát được từ đất liền trong thế kỷ 21.

Nhật thực toàn phần tại Dallas ngày 8/4/2024. Ảnh: Keegan Barber/NASA.

Một số quốc gia ở vùng Bắc Phi và Trung Đông sẽ nằm trong vùng quan sát thuận lợi nhất, tức bóng đen của Mặt trăng phủ bóng lên toàn bộ Mặt trời.

Các chuyên gia dự đoán Ai Cập sẽ là một trong những nơi quan sát tốt nhất hiện tượng nhật thực dài nhất của thế kỷ 21. Người dân ở các khu vực gần Luxor và một phần của tỉnh New Valley có thể trải qua gần như toàn bộ 6 phút 23 giây bóng tối. Một số tính toán của giới thiên văn cũng cho thấy điểm cực đại của nhật thực sẽ xảy ra trên lãnh thổ Ai Cập.

Một số vùng lân cận, bao gồm cả một phần nhỏ của châu Âu, sẽ quan sát được nhật thực với độ che khuất 90%, theo Time and Date. Khu vực quan sát được độ che khuất 40% trở lên sẽ trải rộng ra hầu hết Bắc Phi, Trung Đông, một phần lớn châu Âu và mũi phía Nam của Ấn Độ.

Phần lớn Việt Nam và hầu hết phần còn lại của châu Âu, một phần châu Á, Trung Phi, một phần nhỏ Bắc Mỹ sẽ nằm trong vùng quan sát được hiện tượng nhật thực với mức độ che khuất dưới 40%.