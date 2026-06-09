Bí mật đen tối của pháo đài cổ nổi tiếng nhất mọi thời đại của nước Anh

Tháp London là một trong những công trình lịch sử nổi tiếng nhất nước Anh. Dù gọi là "tháp" đây thực chất là một pháo đài quân sự, đồng thời từng đóng vai trò cung điện hoàng gia, kho bạc, xưởng đúc tiền, sở thú, nhà kho vũ khí và đặc biệt là một trong những nhà tù khét tiếng nhất lịch sử nước Anh.

Ảnh: toweroflondontour

Lịch sử của Tháp London bắt đầu sau cuộc chinh phục nước Anh của William the Conqueror vào năm 1066. Để củng cố quyền lực tại thủ đô, ông cho xây dựng một pháo đài bằng đá đồ sộ bên bờ sông Thames. Công trình trung tâm, được gọi là White Tower, hoàn thành vào cuối thế kỷ XI và vẫn là biểu tượng nổi bật nhất của khu di tích ngày nay.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Trong nhiều thế kỷ, Tháp London là trung tâm quyền lực của các vị vua Anh. Tuy nhiên, danh tiếng của nó lại gắn liền với những câu chuyện giam cầm, âm mưu và hành quyết. Nhiều nhân vật nổi tiếng từng bị giam giữ tại đây, trong đó có Anne Boleyn, người vợ thứ hai của vua Henry VIII. Bà đã bị xử tử ngay trong khuôn viên pháo đài năm 1536. Những câu chuyện bi kịch như vậy đã góp phần tạo nên bầu không khí huyền bí bao quanh công trình suốt nhiều thế kỷ.

Một trong những bí ẩn nổi tiếng nhất liên quan đến Tháp London là câu chuyện về hai hoàng tử trẻ tuổi, thường được gọi là “Các Hoàng tử trong Tháp”. Hai cậu bé biến mất một cách bí ẩn vào cuối thế kỷ XV khi đang bị giam giữ tại đây. Đến nay, số phận thực sự của họ vẫn là đề tài tranh luận của các nhà sử học.

Ảnh: towerof.london.

Ngày nay, Tháp London còn là nơi lưu giữ bộ sưu tập Crown Jewels – tập hợp các vương miện, quyền trượng và bảo vật được sử dụng trong các lễ đăng quang của hoàng gia Anh. Đây là một trong những bộ sưu tập bảo vật hoàng gia nổi tiếng nhất thế giới.

Du khách đến Tháp London cũng thường chú ý đến những con quạ đen cư trú trong khuôn viên. Theo truyền thuyết lâu đời, nếu quạ rời khỏi Tháp London thì vương quốc Anh sẽ sụp đổ. Vì thế, các thế hệ quản lý nơi đây luôn duy trì một đàn quạ sinh sống trong pháo đài như một biểu tượng may mắn.

Trải qua chiến tranh, biến động chính trị và gần 1.000 năm lịch sử, Tháp London vẫn sừng sững giữa lòng thành phố hiện đại. Đây không chỉ là một công trình kiến trúc quân sự xuất sắc của thời Trung Cổ mà còn là cuốn biên niên sử bằng đá ghi lại những chương hấp dẫn nhất trong lịch sử nước Anh. Di tích này đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 198