Bí mật gây tò mò về khu mộ khoảng 1.400 tuổi của người Zapotec

Các nhà khảo cổ đã khai quật một khu mộ của người Zapotec được trang trí bằng những biểu tượng về ban đêm và cái chết.

Vào khoảng năm 600 sau Công nguyên, tại thung lũng Oaxaca ở miền Nam Mexico, tổ tiên của người Zapotec ngày nay đã xây dựng khu mộ tráng lệ để tưởng nhớ nhân vật đáng kính.

Các nhà khảo cổ học từ Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico (INAH) gần đây đã khai quật khu mộ bên ngoài thị trấn San Pablo Huitzo - địa điểm trước đây đã tìm thấy những lăng mộ khác của người Zapotec.

Theo các chuyên gia, khu vực tiền sảnh của lăng mộ có một bức phù điêu bằng vữa được sơn vẽ khuôn mặt của một lãnh chúa Zapotec với chiếc mũ đội đầu hình con cú khổng lồ. Hình ảnh loài cú tượng trưng cho ban đêm và cái chết trong tín ngưỡng của người Zapotec.

Ngôi mộ của người Zapotec được khai quật ở thung lũng Oaxaca, Mexico. Ảnh: Luis Gerardo Peña Torres/INAH.

Ở hai bên ngưỡng cửa của lăng mộ là những bức tượng chạm khắc hình ảnh một người đàn ông và một người phụ nữ. Họ đều đội mũ. Các nhà khảo cổ học tin rằng, người Zapotec cổ đại có thể coi 2 người này là những người canh giữ lăng mộ. Ở Bên trong phòng chôn cất có những bức tranh tường đầy màu sắc mô tả một đám rước gồm đàn ông và phụ nữ đang đi về phía lối vào lăng mộ và mang theo những túi đựng có thể đựng hương trầm.

Nằm cách thủ đô cổ Monte Albán của người Zapotec khoảng 40 km về phía Bắc, khu mộ này được các chuyên gia tin rằng là nơi chôn cất của một người có địa vị cao. Các nhà khảo cổ hiện tiếp tục cuộc khai quật ngôi mộ với hy vọng sẽ có nhiều khám phá quan trọng giúp xác định danh tính chủ nhân khu mộ và những bí ẩn khác.