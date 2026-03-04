Hà Nội

Điểm danh 7 công trình kiến trúc huyền thoại của thiên tài Gaudí ở Barcelona

Barcelona (Tây Ban Nha) mang bản sắc có 1-0-2 nhờ 7 kiệt tác kiến trúc độc đáo của Antoni Gaudí. Các công trình này đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

T.B (tổng hợp)
Sagrada Família. Vương cung thánh đường Sagrada Família là công trình nổi tiếng nhất của Antoni Gaudí, khởi công năm 1882 và đến nay tiếp tục hoàn thiện. Kiến trúc kết hợp phong cách Gothic và Art Nouveau, với các tháp nhọn vươn cao cùng mặt tiền chạm khắc tinh xảo kể lại câu chuyện Kinh Thánh. Ảnh: Pinterest.
Park Güell. Park Güell là khu công viên độc đáo nằm trên đồi Carmel, nổi bật với những băng ghế uốn lượn khảm gốm sặc sỡ và các cấu trúc lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Không gian này thể hiện rõ triết lý hòa hợp giữa kiến trúc và cảnh quan của Gaudí. Ảnh: Pinterest.
Casa Batlló. Tọa lạc trên đại lộ Passeig de Gràcia, Casa Batlló gây ấn tượng với mặt tiền gợn sóng và mái nhà gợi hình lưng rồng. Nội thất sử dụng ánh sáng tự nhiên khéo léo, tạo nên không gian sống vừa nghệ thuật vừa tiện nghi. Ảnh: Pinterest.
Casa Milà (La Pedrera). Casa Milà, còn gọi là La Pedrera, nổi bật với mặt đá uốn cong như sóng biển và sân thượng đầy ống khói tạo hình độc đáo. Đây là một trong những công trình dân dụng táo bạo nhất của Gaudí. Ảnh: Pinterest.
Casa Vicens. Casa Vicens là ngôi nhà đầu tiên Gaudí thiết kế, hoàn thành năm 1885. Công trình mang đậm ảnh hưởng Moorish với gạch men nhiều màu sắc và hoa văn phương Đông tinh xảo. Ảnh: Pinterest.
Palau Güell. Nằm gần đại lộ La Rambla, Palau Güell được xây dựng cho gia đình doanh nhân Eusebi Güell. Nội thất sang trọng với mái vòm cao và hệ thống thông gió sáng tạo cho thấy tài năng kỹ thuật vượt trội của Gaudí. Ảnh: Pinterest.
Colònia Güell (nhà nguyện). Colònia Güell là "phòng thí nghiệm" kiến trúc nơi Gaudí thử nghiệm các kết cấu vòm nghiêng và cột xiên trước khi áp dụng cho Sagrada Família. Dù chưa hoàn thành toàn bộ dự án, công trình này vẫn thể hiện tầm nhìn tiên phong của ông. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới kỳ vĩ / Quảng Ninh TV
#Kiến trúc huyền thoại của Gaudí #Di sản thế giới UNESCO #Công trình nổi bật tại Barcelona #Phong cách kiến trúc độc đáo #Các tác phẩm nghệ thuật kiến trúc #Thiết kế lấy cảm hứng từ thiên nhiên

