'Quái thú' đi lang thang trên đường, Nhật Bản đóng cửa 94 trường học

Sau khi phát hiện gấu đi lang thang trên đường phố, chính quyền thành phố Utsunomiya (Nhật Bản) đã đóng cửa 94 trường học và khẩn trương truy tìm "quái thú".

Chính quyền thành phố Utsunomiya (Nhật Bản) đã cho đóng cửa toàn bộ 94 trường tiểu học và trung học sau khi lần đầu tiên phát hiện một con gấu trong khu vực.

Các quan chức ở Utsunomiya - thành phố nửa triệu dân cách thủ đô Tokyo khoảng 100 km về phía Bắc, đã nhanh chóng đưa ra quyết định đóng cửa tất cả các trường học sau khi một con gấu đen cỡ trung bình - ước tính dài khoảng 1m - được nhìn thấy gần một công viên trong thành phố vào ngày 6/6. Con gấu tiếp tục được phát hiện qua camera giám sát khi nó chạy ngay trước mặt hai thanh niên đang hoảng sợ ở trung tâm thành phố vào rạng sáng 7/6.

Một số người dân báo cáo về việc nhìn thấy con gấu lúc 4h sáng ngày 8/6 tại một khu công nghiệp cách trung tâm thành phố Utsunomiya khoảng 2 km.

Giới chức trách ở thành phố Utsunomiya kêu gọi người dân khóa cửa và cửa sổ, không đến gần con gấu nếu nhìn thấy nó và tìm nơi trú ẩn trong tòa nhà gần nhất. Chính quyền cũng triển khai các xe loa phóng thanh để cảnh báo người dân địa phương về sự xuất hiện của con gấu. Cảnh sát và các thợ săn thuộc hiệp hội săn bắn địa phương tiếp tục tìm kiếm con vật.

Con gấu đen được phát hiện ở tỉnh Iwate, Nhật Bản. Ảnh: Yoshihiro Sato.

Năm nay, Nhật Bản đã ghi nhận con số kỷ lục 50.000 trường hợp nhìn thấy gấu, tập trung chủ yếu ở vùng Đông Đắc. Loài gấu thường không xuất hiện gần Tokyo. Tuy nhiên, vào tháng trước, một du khách người Nga đã bị gấu tấn công và bị thương khi ở Okutama. Sau đó, một con gấu khác xuất hiện ở thành phố Hachioji nằm ở rìa phía tây của Tokyo.

Tuần trước, một con gấu xuất hiện ở Fukushima, tấn công 4 người. Sau đó, con vật đi vào văn phòng của một công ty, làm bị thương một nhân viên trước khi đi vào một nhà máy.

Các vụ tấn công do gấu gây ra ở Nhật Bản đang gia tăng trong những năm gần đây, với số lượng người chết và bị thương đạt mức cao kỷ lục trong năm tính đến tháng 3. Giới chức trách đang nghiên cứu nhiều phương pháp đối phó, bao gồm cả việc lắp đặt camera giám sát kết hợp với phân tích trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm theo dõi chuyển động của gấu.

Hiện chưa có số liệu chính xác về số lượng cá thể gấu ở Nhật Bản. Tuy nhiên, một số ước tính cho thấy có khoảng 12.000 - 42.000 con gấu đen châu Á trên đảo Honshu. Mỗi cá thể gấu này có thể dài tới 1,5m và nặng 120 kg.

Trong khi đó, loài gấu nâu sinh sống trên đảo Hokkaido với các cá thể đực đạt chiều dài trung bình khoảng 2m và nặng tới 400 kg. Ước tính số lượng gấu nâu vào khoảng 12.000 con.