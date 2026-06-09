Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

'Quái thú' đi lang thang trên đường, Nhật Bản đóng cửa 94 trường học

Sau khi phát hiện gấu đi lang thang trên đường phố, chính quyền thành phố Utsunomiya (Nhật Bản) đã đóng cửa 94 trường học và khẩn trương truy tìm "quái thú".

Tâm Anh (TH)

Chính quyền thành phố Utsunomiya (Nhật Bản) đã cho đóng cửa toàn bộ 94 trường tiểu học và trung học sau khi lần đầu tiên phát hiện một con gấu trong khu vực.

Các quan chức ở Utsunomiya - thành phố nửa triệu dân cách thủ đô Tokyo khoảng 100 km về phía Bắc, đã nhanh chóng đưa ra quyết định đóng cửa tất cả các trường học sau khi một con gấu đen cỡ trung bình - ước tính dài khoảng 1m - được nhìn thấy gần một công viên trong thành phố vào ngày 6/6. Con gấu tiếp tục được phát hiện qua camera giám sát khi nó chạy ngay trước mặt hai thanh niên đang hoảng sợ ở trung tâm thành phố vào rạng sáng 7/6.

Một số người dân báo cáo về việc nhìn thấy con gấu lúc 4h sáng ngày 8/6 tại một khu công nghiệp cách trung tâm thành phố Utsunomiya khoảng 2 km.

Giới chức trách ở thành phố Utsunomiya kêu gọi người dân khóa cửa và cửa sổ, không đến gần con gấu nếu nhìn thấy nó và tìm nơi trú ẩn trong tòa nhà gần nhất. Chính quyền cũng triển khai các xe loa phóng thanh để cảnh báo người dân địa phương về sự xuất hiện của con gấu. Cảnh sát và các thợ săn thuộc hiệp hội săn bắn địa phương tiếp tục tìm kiếm con vật.

hienn-2.png
Con gấu đen được phát hiện ở tỉnh Iwate, Nhật Bản. Ảnh: Yoshihiro Sato.

Năm nay, Nhật Bản đã ghi nhận con số kỷ lục 50.000 trường hợp nhìn thấy gấu, tập trung chủ yếu ở vùng Đông Đắc. Loài gấu thường không xuất hiện gần Tokyo. Tuy nhiên, vào tháng trước, một du khách người Nga đã bị gấu tấn công và bị thương khi ở Okutama. Sau đó, một con gấu khác xuất hiện ở thành phố Hachioji nằm ở rìa phía tây của Tokyo.

Tuần trước, một con gấu xuất hiện ở Fukushima, tấn công 4 người. Sau đó, con vật đi vào văn phòng của một công ty, làm bị thương một nhân viên trước khi đi vào một nhà máy.

Các vụ tấn công do gấu gây ra ở Nhật Bản đang gia tăng trong những năm gần đây, với số lượng người chết và bị thương đạt mức cao kỷ lục trong năm tính đến tháng 3. Giới chức trách đang nghiên cứu nhiều phương pháp đối phó, bao gồm cả việc lắp đặt camera giám sát kết hợp với phân tích trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm theo dõi chuyển động của gấu.

Hiện chưa có số liệu chính xác về số lượng cá thể gấu ở Nhật Bản. Tuy nhiên, một số ước tính cho thấy có khoảng 12.000 - 42.000 con gấu đen châu Á trên đảo Honshu. Mỗi cá thể gấu này có thể dài tới 1,5m và nặng 120 kg.

Trong khi đó, loài gấu nâu sinh sống trên đảo Hokkaido với các cá thể đực đạt chiều dài trung bình khoảng 2m và nặng tới 400 kg. Ước tính số lượng gấu nâu vào khoảng 12.000 con.

Mời độc giả xem video: Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
#Xuất hiện gấu hoang dã tại Nhật Bản #con gấu #loài gấu #Nhật Bản

Bài liên quan

Kho tri thức

Cá thể gấu nặng 120 kg được cứu hộ thành công, là loài trong Sách Đỏ

Một cá thể gấu ngựa bị nuôi nhốt hơn 25 năm tại TP. Đà Nẵng đã được cơ quan chức năng cứu hộ thành công. Loài này nằm trong Sách Đỏ Việt Nam.

gauuu-1.jpg
Vào ngày 2/2, Vườn Quốc gia Bạch Mã (TP. Huế), Chi cục Kiểm lâm TP. Đà Nẵng và Tổ chức Động vật châu Á phối hợp tổ chức cứu hộ thành công một cá thể gấu ngựa từ một doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng, đưa về chăm sóc, cứu hộ tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam (cơ sở 2) thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã. Ảnh: Tiền phong.
gauuu-2.jpg
Cá thể được cứu hộ là gấu ngựa cái, có tên Misa, nặng khoảng 120 kg. Nó bị nuôi nhốt hơn 25 năm trong khuôn viên doanh nghiệp. Trước đó, cá thể gấu ngựa trên đã được Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm gắn chip điện tử, lập hồ sơ quản lý và theo dõi định kỳ theo quy định. Ảnh: Tiền phong.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Sự thật thú vị về loài gấu có dân số 'khủng' nhất Bắc Mỹ

Gấu đen Bắc Mỹ (Ursus americanus) là loài thú lớn quen thuộc của lục địa này, vừa mạnh mẽ vừa linh hoạt với nhiều đặc điểm sinh học đáng ngạc nhiên.

Là loài gấu phổ biến nhất Bắc Mỹ. Gấu đen có số lượng lớn và phạm vi phân bố rộng, từ Canada, Alaska xuống tận miền bắc Mexico, sống ở rừng rậm, đầm lầy, vùng núi và cả khu vực gần con người. Ảnh: Pinterest.
Là loài gấu phổ biến nhất Bắc Mỹ. Gấu đen có số lượng lớn và phạm vi phân bố rộng, từ Canada, Alaska xuống tận miền bắc Mexico, sống ở rừng rậm, đầm lầy, vùng núi và cả khu vực gần con người. Ảnh: Pinterest.
Không phải lúc nào cũng có màu đen. Dù tên gọi là gấu đen, chúng có thể mang nhiều màu lông khác nhau như nâu, quế, vàng nhạt hay thậm chí trắng kem ở một số quần thể hiếm, khiến việc nhận diện bằng màu sắc không phải lúc nào cũng chính xác. Ảnh: Pinterest.
Không phải lúc nào cũng có màu đen. Dù tên gọi là gấu đen, chúng có thể mang nhiều màu lông khác nhau như nâu, quế, vàng nhạt hay thậm chí trắng kem ở một số quần thể hiếm, khiến việc nhận diện bằng màu sắc không phải lúc nào cũng chính xác. Ảnh: Pinterest.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Tận mục loài gấu nặng hơn 1 tấn bị người xưa tận diệt

Gấu hang (Ursus spelaeus) là một loài gấu khổng lồ đã tuyệt chủng từ thời kỳ Băng hà, để lại nhiều dấu tích và bí ẩn hấp dẫn cho giới khoa học.

1. Kích thước vượt trội so với gấu nâu hiện đại. Một con gấu hang trưởng thành có thể cao tới 3,5 mét khi đứng bằng hai chân và nặng hơn 1 tấn. Ảnh: Pinterest.
1. Kích thước vượt trội so với gấu nâu hiện đại. Một con gấu hang trưởng thành có thể cao tới 3,5 mét khi đứng bằng hai chân và nặng hơn 1 tấn. Ảnh: Pinterest.
2. Chủ yếu ăn cỏ và thảo mộc. Dù có vẻ ngoài hung dữ, phân tích răng và hóa thạch cho thấy gấu hang chủ yếu là loài ăn thực vật, khác với nhiều loài gấu ngày nay. Ảnh: Pinterest.
2. Chủ yếu ăn cỏ và thảo mộc. Dù có vẻ ngoài hung dữ, phân tích răng và hóa thạch cho thấy gấu hang chủ yếu là loài ăn thực vật, khác với nhiều loài gấu ngày nay. Ảnh: Pinterest.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới