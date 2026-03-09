Hà Nội

Bí mật khu định cư pháo đài sa mạc cổ đại

Kho tri thức

Bí mật khu định cư pháo đài sa mạc cổ đại

Cuộc khai quật tại di tích nghìn năm tuổi ở Uzbekistan đã hé lộ một di sản bị chôn vùi, từng kết nối Trung Á với phần còn lại của thế giới.

Thiên Đăng (Theo chinadaily)
Nằm ở rìa phía Nam của sa mạc Kyzylkum thuộc Trung Á, nơi những bãi cát gặp một ốc đảo, là khu di tích cổ Bolshaya Kyrk-Kyz Kala, dịch trực tiếp là "Pháo đài lớn của bốn mươi cô gái". Ảnh: @China Daily.
Được xây dựng từ thế kỷ thứ 3 Trước Công Nguyên và có người sinh sống cho đến thế kỷ thứ 8 Sau Công Nguyên, pháo đài này đã trường tồn qua hàng thiên niên kỷ với gió và cát, đứng sừng sững như một nhân chứng cho sự hưng thịnh và suy tàn của các khu định cư dọc theo hạ lưu sông Amu Darya ở Karakalpakstan, một nước cộng hòa tự trị của Uzbekistan nằm ở phía Đông Nam và Tây Nam của Biển Aral. Ảnh: @China Daily.
Mặc dù có rất nhiều truyền thuyết về nơi này, nhưng có một truyền thuyết nổi bật hơn cả. Ngày xửa ngày xưa, một nàng công chúa và 40 người bạn đồng hành đã dũng cảm đẩy lùi các đợt tấn công của những kẻ xâm lược du mục, bảo vệ pháo đài của họ, tạo nên một di sản về lòng dũng cảm và danh dự cho nơi đây. Ảnh: @China Daily.
Bỏ qua những truyền thuyết, vùng đất rộng lớn, dân cư thưa thớt dọc theo hạ lưu sông Amu Darya lưu giữ một kho tàng các di tích, địa điểm lịch sử - từ tàn tích kiến ​​trúc và tranh tường đến hài cốt người. Ảnh: @China Daily.
Việc nghiên cứu chúng mang đến những hiểu biết quý giá về sự giao lưu văn hóa, di cư của con người và những biến đổi lịch sử trên khắp Trung Á. Vùng đất này đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà khảo cổ học và sử học, những người khao khát khám phá những bí ẩn của nó. Ảnh: @China Daily.
Gần đây, một nhóm chuyên gia đến từ Trường Nghệ thuật và Khảo cổ học thuộc Đại học Chiết Giang ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, đã tham gia chương trình khai quật chung tại Bolshaya Kyrk-Kyz Kala, cùng với các đồng nghiệp đến từ Viện Nghiên cứu Khoa học Nhân văn Karakalpak, thuộc chi nhánh Karakalpak của Viện Hàn lâm Khoa học Uzbekistan, cũng như Bảo tàng Nghệ thuật Phương Đông Quốc gia của Nga. Ảnh: @China Daily.
Các cuộc khai quật chung đã phát hiện ra tàn tích của các công trình nhà ở và dấu vết của hoạt động sản xuất thủ công, đặc biệt là các xưởng gốm sứ, ở vùng ngoại ô phía Đông của khu vực. Ảnh: @China Daily.
Nhóm còn phát hiện hai phần móng tường gạch được bảo tồn tốt với cấu trúc sàn có niên đại từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 8, ngoài ra còn có một góc móng tường được xây dựng vào thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ thứ 3, đánh dấu phát hiện đầu tiên về di tích kiến ​​trúc từ thời kỳ sớm hơn của địa điểm này. Ảnh: @China Daily.
Những phát hiện khác bao gồm các bình và mảnh vỡ đồ gốm, răng và xương động vật, vải dệt và nhiều hiện vật khác. Đặc biệt, các mảnh gốm có hoa văn thể hiện một thẩm mỹ đặc trưng của Trung Á, trái ngược hoàn toàn với gốm Hanera ở Trung Quốc. Tuy nhiên, việc hiểu đầy đủ về bố cục và tổ chức nội bộ của khu di tích cổ này vẫn còn là một điều bí ẩn. Ảnh: @China Daily.
Thiên Đăng (Theo chinadaily)
#khu định cư #pháo đài #sa mạc #cổ đại #di tích #di tích cổ

