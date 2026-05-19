Nghệ An khởi công tuyến cao tốc chiến lược nối cửa khẩu Thanh Thủy

Chiều 18/5, tại xã Đại Huệ (tỉnh Nghệ An), Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy chính thức được khởi công với tổng mức đầu tư khoảng 23.940 tỷ đồng.

Khởi công cao tốc Vinh - Thanh Thủy: Mở trục phát triển chiến lược kết nối Việt Nam - Lào.

Tham dự lễ khởi công có nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành Trung ương, địa phương.

Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy có chiều dài khoảng 60km, đi qua địa bàn 9 xã của tỉnh Nghệ An. Tuyến đường được đầu tư quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, đồng thời giải phóng mặt bằng theo quy mô 6 làn xe nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy.



Theo kế hoạch, dự án được triển khai xây dựng từ năm 2026, hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2029. Tuy nhiên, tỉnh Nghệ An đang đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành ngay trong năm 2028.

Đây là dự án hạ tầng giao thông mang ý nghĩa chiến lược không chỉ đối với Nghệ An mà còn với toàn khu vực Bắc Trung Bộ và hành lang kinh tế Đông - Tây giữa Việt Nam và Lào.

Các phương tiện, máy móc của nhà thầu tại lễ khởi công dự án.

Tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy là hợp phần quan trọng của tuyến cao tốc Hà Nội - Vientiane, đồng thời kết nối trực tiếp với Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Đường Hồ Chí Minh và hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia.

Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển cho khu vực miền Tây Nghệ An, tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy thương mại, du lịch, logistics và thu hút đầu tư. Dự án cũng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đồng thời củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.