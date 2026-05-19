Nguyên nhân 5 phường có xe container vi phạm dừng đỗ nhiều nhất?

5 địa phương có lượng xe tải, container bị xử phạt với lỗi "dừng xe, đỗ xe nới có biển báo cấm" nhiều nhất đã được CSGT chỉ ra nguyên nhân.

Ngày 19/5, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT - PC08, Công an TP HCM) cho biết, trong buổi chiều ra quân xử lý vi phạm dừng, đỗ xe không đúng quy định theo kế hoạch cao điểm của Lãnh đạo PC08 và Ban giám đốc Công an TP HCM, lực lượng này đã xử lý hàng chục trường hợp vi phạm, trong đó nhiều nhất là phương tiện xe đầu kéo container.

Theo chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc, tại địa bàn 5 phường: Tam Bình, Linh Xuân, Dĩ An, Đông Hoà và Tân Đông Hiệp (TP HCM), CSGT đã lập biên bản xử phạt rất nhiều xe tải, container vi phạm "dừng xe, đỗ xe tại nơi có biển báo cấm dừng, cấm đỗ".

"Tại các phường có nhiều xe đầu kéo vi phạm với lỗi nói trên, CSGT xác định nguyên nhân là do trên địa bàn các địa phương này tập trung khu công nghiệp nên các phương tiện dừng, đỗ chờ vào lấy hàng", Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc thông tin.

Chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc khẳng định, do các tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, DT743 (thuộc các phường Tân Đông Hiệp, Đồng Hoà, Dĩ An) và QL1K (nay là đường Hoàng Cầm, thuộc phường Linh Xuân); QL1 (nay là đường Đỗ Mười, thuộc phường Tam Bình) và các tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng dừng đỗ, xe... có lượng xe lưu thông đông đúc nên hành vi này gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và ùn tắc giao thông.

"Chỉ riêng 2 phường Đông Hoà và Tân Đông Hiệp có tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn (đoạn từ QL1K về ngã 6 An Phú) trong vài giờ, CSGT đã lập biên bản, tước GPLX 11 trường hợp xe đầu kéo container vi phạm lỗi dừng, đỗ nơi biển cấm, đã nói lên mối nguy hiểm về Trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên tuyến đường này", Trung tá Tâm chia sẻ và cho biết trong thời gian tới sẽ thường xuyên tuần tra, xử lý, cương quyết bảo đảm TTATGT.

Ngoài việc tuần tra, xử lý các lỗi hành vi vi phạm TTATGT, CSGT Rạch Chiếc còn tiến hành test ma tuý đối với các tài xế, người tham gia giao thông.