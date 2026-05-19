Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cận cảnh công trình hồ điều hòa Cự Khối gần 1.000 tỷ ở Long Biên

Xã hội

Cận cảnh công trình hồ điều hòa Cự Khối gần 1.000 tỷ ở Long Biên

Dự án mương Việt Hưng - Cầu Bây và hồ điều hòa Cự Khối tại phường Long Biên đang được tăng tốc thi công với nhiều hạng mục đạt tiến độ tích cực. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần giảm úng ngập, nâng cao năng lực tiêu thoát nước và cải thiện cảnh quan khu vực phía Đông Hà Nội.

Theo Đ.Hưng - Sỹ Thành/VOV.VN
UBND phường Long Biên, Hà Nội đang triển khai dự án xây dựng tuyến mương Việt Hưng – Cầu Bây và hồ điều hòa Cự Khối trên địa bàn nhằm hoàn thiện hệ thống thoát nước theo quy hoạch, góp phần giải quyết tình trạng úng ngập cục bộ, cải thiện cảnh quan và môi trường khu vực phía Đông Thủ đô.
UBND phường Long Biên, Hà Nội đang triển khai dự án xây dựng tuyến mương Việt Hưng – Cầu Bây và hồ điều hòa Cự Khối trên địa bàn nhằm hoàn thiện hệ thống thoát nước theo quy hoạch, góp phần giải quyết tình trạng úng ngập cục bộ, cải thiện cảnh quan và môi trường khu vực phía Đông Thủ đô.
Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 972,5 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 528 tỷ đồng, chi phí xây lắp 321 tỷ đồng.
Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 972,5 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 528 tỷ đồng, chi phí xây lắp 321 tỷ đồng.
Dự án bao gồm xây dựng tuyến mương dẫn Việt Hưng – Cầu Bây và mương bao quanh hồ Cự Khối với chiều rộng từ 19,5m đến 30m, tổng chiều dài khoảng 2.622,3m. Đồng thời, xây dựng hồ điều hòa Cự Khối có diện tích khoảng 30,25ha, trong đó diện tích mặt nước khoảng 27,12ha.
Dự án bao gồm xây dựng tuyến mương dẫn Việt Hưng – Cầu Bây và mương bao quanh hồ Cự Khối với chiều rộng từ 19,5m đến 30m, tổng chiều dài khoảng 2.622,3m. Đồng thời, xây dựng hồ điều hòa Cự Khối có diện tích khoảng 30,25ha, trong đó diện tích mặt nước khoảng 27,12ha.
Trên công trường, các hạng mục đào mương, đào hồ và kè hồ đang được triển khai đồng loạt, khối lượng thi công đạt khoảng 40% tổng giá trị công trình. Công nhân đang thi công hạng mục đào mương dẫn phục vụ tiêu thoát nước khu vực.
Trên công trường, các hạng mục đào mương, đào hồ và kè hồ đang được triển khai đồng loạt, khối lượng thi công đạt khoảng 40% tổng giá trị công trình. Công nhân đang thi công hạng mục đào mương dẫn phục vụ tiêu thoát nước khu vực.
Hạng mục đào hồ điều hòa Cự Khối đang được đẩy nhanh tiến độ để bảo đảm kế hoạch hoàn thành cuối năm 2026
Hạng mục đào hồ điều hòa Cự Khối đang được đẩy nhanh tiến độ để bảo đảm kế hoạch hoàn thành cuối năm 2026
Công nhân thi công kè hồ, gia cố bờ nhằm bảo đảm an toàn và ổn định công trình lâu dài.
Công nhân thi công kè hồ, gia cố bờ nhằm bảo đảm an toàn và ổn định công trình lâu dài.
Ông Nguyễn Văn Anh – Cán bộ kỹ thuật Công ty Thăng Long cho biết, đơn vị đang tăng ca, tăng kíp để bảo đảm tiến độ dự án.
Ông Nguyễn Văn Anh – Cán bộ kỹ thuật Công ty Thăng Long cho biết, đơn vị đang tăng ca, tăng kíp để bảo đảm tiến độ dự án.
Hạng mục kè mái hồ hiện đã đạt khoảng 80% khối lượng xây dựng.
Hạng mục kè mái hồ hiện đã đạt khoảng 80% khối lượng xây dựng.
Công tác vận chuyển đất chủ yếu được thực hiện vào ban đêm nhằm giảm ảnh hưởng môi trường và giao thông khu vực.
Công tác vận chuyển đất chủ yếu được thực hiện vào ban đêm nhằm giảm ảnh hưởng môi trường và giao thông khu vực.
Tại công trường đơn vị tư vấn giám sát thường xuyên túc trực để kiểm tra chất lượng các hạng mục thi công.
Tại công trường đơn vị tư vấn giám sát thường xuyên túc trực để kiểm tra chất lượng các hạng mục thi công.
Ông Nguyễn Trung Kiên, Phụ trách tư vấn giám sát thi công (Công ty TECCO2 - TEDI) cho biết, tiến độ và chất lượng công trình cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. “Đơn vị thi công cùng các bên liên quan đang rất nỗ lực để đáp ứng mục tiêu tích nước trong mùa mưa năm nay. Đến nay, tiến độ và chất lượng các hạng mục cơ bản đáp ứng yêu cầu chung của dự án", ông Kiên nói.
Ông Nguyễn Trung Kiên, Phụ trách tư vấn giám sát thi công (Công ty TECCO2 - TEDI) cho biết, tiến độ và chất lượng công trình cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. “Đơn vị thi công cùng các bên liên quan đang rất nỗ lực để đáp ứng mục tiêu tích nước trong mùa mưa năm nay. Đến nay, tiến độ và chất lượng các hạng mục cơ bản đáp ứng yêu cầu chung của dự án", ông Kiên nói.
Bên cạnh các hạng mục chính như đào hồ, đào mương và kè hồ, dự án còn đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật gồm hệ thống thoát nước, đường dạo, cây xanh, chiếu sáng, lan can, cống giao cắt, van điều tiết và di chuyển các công trình ngầm nổi hiện trạng.
Bên cạnh các hạng mục chính như đào hồ, đào mương và kè hồ, dự án còn đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật gồm hệ thống thoát nước, đường dạo, cây xanh, chiếu sáng, lan can, cống giao cắt, van điều tiết và di chuyển các công trình ngầm nổi hiện trạng.
Không chỉ mang chức năng là hồ điều hòa, nơi đây cũng sẽ được tạo cảnh quan làm nơi sinh hoạt vui chơi của người dân. Dự kiến, các hạng mục chính gồm lòng hồ và mương bao sẽ cơ bản hoàn thành trước ngày 31/12/2026, toàn bộ dự án dự kiến đưa vào sử dụng trước ngày 30/3/2027.
Không chỉ mang chức năng là hồ điều hòa, nơi đây cũng sẽ được tạo cảnh quan làm nơi sinh hoạt vui chơi của người dân. Dự kiến, các hạng mục chính gồm lòng hồ và mương bao sẽ cơ bản hoàn thành trước ngày 31/12/2026, toàn bộ dự án dự kiến đưa vào sử dụng trước ngày 30/3/2027.
Theo Đ.Hưng - Sỹ Thành/VOV.VN
vov.vn
Link bài gốc Copy link
https://vov.vn/xa-hoi/can-canh-tien-do-thi-cong-du-an-ho-dieu-hoa-cu-khoi-gan-1000-ty-dong-o-long-bien-post1292859.vov?gidzl=rD6jQP-f5XtPngLiaRuM7zxCesYFkK9FaPlsR8teGHoKog8_sEeJI9IIy6lOv4CQbiQaEZP_GO96cQ4U7W
#hồ điều hòa Cự Khối #hồ điều hòa Cự Khối #mương Việt Hưng Cầu Bây #dự án chống ngập Long Biên #hạ tầng Long Biên #hồ điều hòa Hà Nội

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT