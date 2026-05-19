Ngày 19/5, cả nước mưa giông, nhiều nơi có thể mưa rất to

Do chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, miền Bắc tiếp tục mưa giông mạnh. Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng cục bộ, có thể mưa giông vào chiều tối.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 19/5, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; lượng mưa phổ biến 20-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Khu vực Tây Bắc Bộ, từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-20mm, cục bộ có nơi trên 60mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Miền Bắc sắp đón đợt mưa lớn dồn dập. Ảnh minh họa: Đình Hiếu

Riêng Hà Nội ngày 19/5, có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ cao nhất vẫn duy trì ở mức 30-33 độ.

Đáng lưu ý, từ đêm 19-20/5, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông; cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 30-60mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Từ đêm 20-21/5, những khu vực trên tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông; cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh thường xuất hiện trong các cơn mưa giông đầu mùa.

Dự báo thời tiết ngày 19/5/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng phía Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

TP HCM: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.