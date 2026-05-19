Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Ngày 19/5, cả nước mưa giông, nhiều nơi có thể mưa rất to

Do chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, miền Bắc tiếp tục mưa giông mạnh. Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng cục bộ, có thể mưa giông vào chiều tối.

Theo Bảo Anh/vietnamnet.vn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 19/5, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; lượng mưa phổ biến 20-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Khu vực Tây Bắc Bộ, từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-20mm, cục bộ có nơi trên 60mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

2026-ca-nuoc-mua-giong-nhieu-noi-co-the-mua-rat-to-2526.jpg
Miền Bắc sắp đón đợt mưa lớn dồn dập. Ảnh minh họa: Đình Hiếu

Riêng Hà Nội ngày 19/5, có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ cao nhất vẫn duy trì ở mức 30-33 độ.

Đáng lưu ý, từ đêm 19-20/5, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông; cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 30-60mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Từ đêm 20-21/5, những khu vực trên tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông; cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh thường xuất hiện trong các cơn mưa giông đầu mùa.

Dự báo thời tiết ngày 19/5/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng phía Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

TP HCM: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.

vietnamnet.vn
Link bài gốc Copy link
https://vietnamnet.vn/du-bao-thoi-tiet-19-5-2026-ca-nuoc-mua-giong-nhieu-noi-co-the-mua-rat-to-2514380.html?gidzl=PQzc2CG8JXnek6uDoXzE7sQpQ0tT6HfAAUGz2Tz86HaijMbQYafBJIpjEmwAH1iVBhblNpQLdX4cmW167m
#thời tiết #dự báo thời tiết #thời tiết hà nội #thời tiết miền bắc #thời tiết hôm nay #không khí lạnh

Bài liên quan

Xã hội

Thời tiết ngày 15/5: Nắng nóng gia tăng tại Bắc Bộ và Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 15/5, nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ.

Tại Bắc Bộ, trời nắng nóng, có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên, về chiều tối và đêm, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, góp phần làm dịu nhiệt cục bộ sau thời điểm nắng cao điểm trong ngày.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục là tâm điểm của đợt nắng nóng. Nhiệt độ cao kèm nền nhiệt tích lũy khiến nhiều nơi xảy ra nắng nóng gay gắt. Dù vậy, từ chiều tối và đêm, khu vực này cũng có mưa rào và dông rải rác, song lượng mưa không lớn và phân bố không đều.

Xem chi tiết

Xã hội

Thời tiết ngày 12/5: Bắc Bộ nhiều nơi có mưa rào và dông

Dự báo, ngày 12/5, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nam Bộ ngày nắng nóng, miền đông có nơi nắng nóng gay gắt.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm và dông vài nơi. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo ngày và đêm 12/5, ở khu vực tây Bắc Bộ và vùng núi phía bắc có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Xem chi tiết

Xã hội

Ngày 10/5, không khí lạnh suy yếu, miền Bắc vẫn mưa giông

Dự báo thời tiết ngày 10/5/2026, không khí lạnh suy yếu kết hợp vùng hội tụ gió trên cao, Bắc Bộ vẫn mưa rào và giông, có nơi mưa rất to, trời tiếp tục dịu mát.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 10/5, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 10/5, nhiều mây, có lúc có mưa rào và giông xen kẽ những khoảng nắng; trời vẫn khá mát; trưa và chiều ít mưa, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 28-30 độ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

CSGT TP HCM ra quân cao điểm TTATGT

CSGT TP HCM ra quân cao điểm TTATGT

Cùng với các Đội, Trạm thuộc PC08, 100% quân số Đội CSGT Rạch Chiếc được huy động, đồng loạt thực hiện cao điểm xử lý TTATGT, nhất là các "điểm nóng".

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

CSGT TP HCM ra quân cao điểm TTATGT

CSGT TP HCM ra quân cao điểm TTATGT

Cùng với các Đội, Trạm thuộc PC08, 100% quân số Đội CSGT Rạch Chiếc được huy động, đồng loạt thực hiện cao điểm xử lý TTATGT, nhất là các "điểm nóng".