Nghệ An khẩn trương điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm tại Diễn Châu

Các cơ quan y tế và chính quyền Nghệ An đang tích cực điều tra, kiểm tra và phòng ngừa các ca ngộ độc thực phẩm ở Diễn Châu.

Sở Y tế Nghệ An khuyến cáo người dân chủ động theo dõi sức khỏe

Trước diễn biến vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Diễn Châu khiến hàng chục người phải nhập viện điều trị, tối 19/4 Sở Y tế Nghệ An đã ban hành văn bản khẩn, yêu cầu các đơn vị y tế và chính quyền cơ sở đồng loạt triển khai nhiều biện pháp cấp bách nhằm khoanh vùng, kiểm soát và xử lý kịp thời.

Theo đó, để kịp thời tổ chức cấp cứu, điều trị và kiểm soát vụ việc, Sở Y tế Nghệ An đề nghị UBND các xã Diễn Châu, An Châu, Hải Châu, Đức Châu, Tân Châu chỉ đạo các khối, xóm và hệ thống truyền thanh cơ sở khẩn trương tuyên truyền đến người dân đã từng mua, sử dụng bánh mì kẹp thịt vào ngày 16 và 17-4 tại quán bánh mì Sơn Quỳnh tại địa chỉ xóm Trung Hồng, xã Diễn Châu và địa chỉ khối 4, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An chủ động theo dõi sức khỏe.

Sở Y tế cũng đề nghị các xã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trên địa bàn; tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, chú trọng các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh quán ăn bánh mì trên địa bàn. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật; công khai các trường hợp vi phạm để cảnh báo cộng đồng. Yêu cầu cơ sở vi phạm khắc phục ngay các tồn tại, đình chỉ hoạt động đối với trường hợp có nguy cơ cao gây mất an toàn thực phẩm.

Các bệnh nhân đang được điều trị, theo dõi tại bệnh viện. Ảnh nguồn congly.vn

Đối với Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, Sở Y tế yêu cầu tổ chức tiếp nhận, cấp cứu, điều trị, theo dõi tình trạng của các bệnh nhân. Thực hiện tốt công tác phối hợp hỗ trợ chuyên môn, nhân lực, chủ động hội chẩn và kịp thời chuyển tuyến các trường hợp có diễn biến nặng, vượt quá khả năng điều trị. Đồng thời, rà soát, sẵn sàng bố trí nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, giường bệnh một cách tối đa để tiếp nhận, xử trí và điều trị các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm chuyển đến.

Bệnh viện phối hợp với Phòng An toàn thực phẩm, Trung tâm Y tế Diễn Châu cung cấp hồ sơ bệnh án, các kết quả xét nghiệm lâm sàng, cận lâm sàng và các thông tin liên quan phục vụ công tác xử trí, điều tra vụ ngộ độc thực phẩm; lấy mẫu bệnh phẩm, bảo quản và bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền để gửi kiểm nghiệm, xác định nguyên nhân trong trường hợp cần thiết.

Sở Y tế đề nghị Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chỉ đạo Tổ cấp cứu ngoại viện sẵn sàng hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu và các đơn vị tuyến dưới khi cần thiết theo chỉ đạo của Sở; đồng thời chỉ đạo Khoa Hồi sức chống độc và các khoa liên quan chuẩn bị phương án, sẵn sàng bố trí nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế để tiếp nhận các trường hợp bệnh nhân diễn biến nặng từ tuyến dưới chuyển đến.

Trung tâm Y tế Diễn Châu được giao chỉ đạo các Trạm Y tế phối hợp chính quyền địa phương rà soát các trường hợp từng mua, sử dụng bánh mì kẹp thịt vào ngày 16 và 17/4 tại quán bánh mì Sơn Quỳnh tại địa chỉ xóm Trung Hồng, xã Diễn Châu và địa chỉ khối 4, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Chỉ đạo các Trạm Y tế sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các bệnh nhân đã sử dụng bánh mì kẹp thịt vào ngày 17/4 tại quán bánh mì Sơn Quỳnh, khối 4, xã Diễn Châu.

Đơn vị này đồng thời giám sát chặt chẽ tình hình phát sinh ca bệnh mới tại cộng đồng; tiếp tục phối hợp Phòng An toàn thực phẩm và các đơn vị liên quan tiến hành điều tra nguyên nhân; báo cáo kịp thời, thường xuyên hàng ngày và đột xuất khi có diễn biến bất thường về Sở Y tế.

Ngoài ra, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu, điều trị bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm; kịp thời chuyển tuyến các trường hợp nặng khi vượt quá khả năng chuyên môn.

Cần sự vào cuộc có trách nhiệm của cơ quan chức năng và chung tay của cộng đồng

Thời gian gần đây, tại một số địa phương trong cả nước đã xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì, chủ yếu là bánh mì bán tại các quầy hàng thức ăn đường phố, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Nguyên nhân chủ yếu do nhân bánh mì như thịt, pate, trứng, rau sống không được bảo quản đúng quy định, để lâu ở nhiệt độ thường; dụng cụ chế biến không bảo đảm vệ sinh; người bán không tuân thủ các điều kiện an toàn thực phẩm.

Các loại thịt, pate trong bánh mì rất dễ nhiễm vi khuẩn gây ngộ độc nếu chế biến không chín kỹ, để ở nhiệt độ thường quá lâu hoặc bảo quản không đúng quy định. Khi thời tiết nắng nóng hoặc nồm ẩm vi khuẩn sinh sôi nhanh, chỉ sau vài giờ thực phẩm đã có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, ngành y tế khuyến cáo người dân: Chỉ mua bánh mì tại các cơ sở, quầy hàng bảo đảm vệ sinh, có che chắn; Ưu tiên sử dụng bánh mì mới làm, còn nóng; không sử dụng bánh mì có mùi lạ, ôi thiu; Khi có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, sốt sau khi ăn, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và xử trí kịp thời.

Đối với các cơ sở kinh doanh bánh mì, cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; Sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm chất lượng; Bảo quản thực phẩm đúng cách: Nhân bánh mì như thịt, pate phải được chế biến chín kỹ, đựng trong hộp kín, bảo quản trong tủ mát và sử dụng trong ngày; không để ở nhiệt độ môi trường quá lâu; Không trộn, không sử dụng lại nhân bánh tồn từ ngày hôm trước; Người trực tiếp bán hàng phải đeo găng tay, khẩu trang đúng quy định, giữ gìn vệ sinh khu vực kinh doanh.

Đối với chính quyền địa phương cần tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh bánh mì, thức ăn đường phố trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong công tác phòng ngừa, cảnh báo sớm nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

An toàn thực phẩm là quyền lợi nhưng cũng là trách nhiệm của mỗi người. Sự vào cuộc có trách nhiệm của cơ quan chức năng và chung tay của cộng đồng sẽ góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm nói chung và ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố nói riêng.

Theo các chuyên gia, những hệ lụy do mất an toàn thực phẩm không chỉ dừng lại ở việc gây ngộ độc cấp tính, bệnh lý mạn tính hay thậm chí tử vong, mà còn ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng nòi giống, làm tăng gánh nặng chi phí y tế cho người dân.