Thời tiết ngày 15/5: Nắng nóng gia tăng tại Bắc Bộ và Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 15/5, nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ.

Tại Bắc Bộ, trời nắng nóng, có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên, về chiều tối và đêm, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, góp phần làm dịu nhiệt cục bộ sau thời điểm nắng cao điểm trong ngày.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục là tâm điểm của đợt nắng nóng. Nhiệt độ cao kèm nền nhiệt tích lũy khiến nhiều nơi xảy ra nắng nóng gay gắt. Dù vậy, từ chiều tối và đêm, khu vực này cũng có mưa rào và dông rải rác, song lượng mưa không lớn và phân bố không đều.

Nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì hình thái ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng Nam Bộ xuất hiện nắng nóng rõ rệt trong ngày. Đáng lưu ý, từ chiều tối, khu vực này có khả năng xảy ra mưa rào và dông rải rác, làm gia tăng độ ẩm không khí và giảm nhiệt về đêm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt và an toàn giao thông. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, có biện pháp phòng tránh phù hợp.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; đêm không mưa. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; riêng khu Tây Bắc: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía Nam 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.