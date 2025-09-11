Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Ngăn chặn kịp thời 2 học sinh bị dụ dỗ đi làm với mức lương cao

Tại cơ quan Công an, 2 cháu C và B cho biết, vài ngày trước nhận được lời mời gọi đi làm thuê với mức lương cao tại tỉnh Phú Thọ qua mạng xã hội.

Gia Đạt

Ngày 11/9, Bộ Công an cho biết, Công an xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn 2 học sinh bị người lạ trên mạng xã hội dụ dỗ bỏ học đi làm thuê tại tỉnh Phú Thọ.

photo-library-20250911094757-3113eb42-3547-41d5-ace0-42beb669a63b-3.jpg
Hai học sinh tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 18h00 ngày 9/9/2025, anh Trần Quốc Sơn (trú tại thôn An Hồ, xã Xuân Quang) nhận được lời đề nghị của 2 học sinh muốn bán chiếc xe máy của bố để lấy tiền bắt xe đi làm thuê. Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, anh Sơn đã gọi điện báo cho Công an xã Xuân Quang. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Xuân Quang tiến hành xác minh, đưa cháu G.S.C (sinh năm 2010) và G.S.B (sinh năm 2015, cùng trú tại xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai) về trụ sở Công an xã để làm việc.

Tại cơ quan Công an, 2 cháu C và B cho biết, vài ngày trước nhận được lời mời gọi đi làm thuê với mức lương cao tại tỉnh Phú Thọ qua mạng xã hội, nhưng do không có tiền bắt xe đi nên 2 cháu đã bàn nhau mang xe máy của ông G.S.V, là bố của cháu C để bán lấy tiền bắt xe đi tỉnh Phú Thọ.

Công an xã Xuân Quang đã tuyên truyền, giải thích để các cháu hiểu rõ quy định pháp luật về độ tuổi lao động, cũng như các thủ đoạn tinh vi của tội phạm lừa đảo, mua bán người trên mạng xã hội. Sau khi được giải thích, 2 cháu C và B nhận thức được hành động thiếu suy nghĩ của mình và cam kết không để xảy ra sự việc tương tự.

Gia đình các em đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an xã Xuân Quang và anh Trần Quốc Sơn vì sự vào cuộc kịp thời và tinh thần trách nhiệm cao trong việc bảo vệ an toàn cho các em.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
#điều tra #người dụ dỗ #học sinh #làm thuê #phú thọ #mạng xã hội

Bài liên quan

Xã hội

Nam thiếu niên bị dụ dỗ sang Campuchia với lời hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao”

Nạn nhân cho biết, có quen một người qua mạng xã hội, người này đã lôi kéo cháu sang Campuchia lao động với lời hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao”.

Ngày 26/8, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an xã Thanh Miện vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn thành công một thanh niên đang di chuyển trên xe khách sang Campuchia để lao động với lời hứa “việc nhẹ, lương cao”.

capture-6658.png
Phạm Đình An tại cơ quan công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Giải cứu thành công thiếu nữ trước "bẫy lừa đảo" qua mạng xã hội

Lực lượng chức năng Nghệ An vừa giải cứu thành công thiếu nữ bị dụ dỗ đi làm “việc nhẹ lương cao” qua mạng xã hội.

Ngày 20/8, thông tin từ Công an xã Nậm Cắn (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công em H.Y.H. (SN 2011, trú tại bản Tiền Tiêu) sau khi em bị một số đối tượng lạ trên mạng xã hội dụ dỗ bỏ nhà đi.

Trước đó, rạng sáng 18/ 8, anh Hờ Nhìa T., bố ruột của em H. phát hiện con gái vắng nhà và mất liên lạc. Lo sợ con bị kẻ xấu lôi kéo, anh đã nhanh chóng trình báo công an.

Xem chi tiết

Xã hội

Ngăn chặn kịp thời 2 nữ sinh ở Lào Cai bị dụ dỗ bỏ học đi làm thuê

Công an xã Bắc Hà vừa phối hợp với Công an xã Lùng Phình (Lào Cai) kịp thời ngăn chặn, giúp đỡ hai học sinh bị dụ dỗ bỏ học đi làm thuê trở về với gia đình.

Ngày 30/7, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an xã Bắc Hà phối hợp với Công an xã Lùng Phình kịp thời ngăn chặn, giúp đỡ 2 học sinh lớp 8 bị người lạ trên mạng xã hội dụ dỗ bỏ học đi làm thuê, trở về với gia đình.

8.jpg
2 học sinh tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới