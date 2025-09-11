Ngăn chặn kịp thời 2 học sinh bị dụ dỗ đi làm với mức lương cao

Tại cơ quan Công an, 2 cháu C và B cho biết, vài ngày trước nhận được lời mời gọi đi làm thuê với mức lương cao tại tỉnh Phú Thọ qua mạng xã hội.

Ngày 11/9, Bộ Công an cho biết, Công an xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn 2 học sinh bị người lạ trên mạng xã hội dụ dỗ bỏ học đi làm thuê tại tỉnh Phú Thọ.

Hai học sinh tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 18h00 ngày 9/9/2025, anh Trần Quốc Sơn (trú tại thôn An Hồ, xã Xuân Quang) nhận được lời đề nghị của 2 học sinh muốn bán chiếc xe máy của bố để lấy tiền bắt xe đi làm thuê. Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, anh Sơn đã gọi điện báo cho Công an xã Xuân Quang. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Xuân Quang tiến hành xác minh, đưa cháu G.S.C (sinh năm 2010) và G.S.B (sinh năm 2015, cùng trú tại xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai) về trụ sở Công an xã để làm việc.

Tại cơ quan Công an, 2 cháu C và B cho biết, vài ngày trước nhận được lời mời gọi đi làm thuê với mức lương cao tại tỉnh Phú Thọ qua mạng xã hội, nhưng do không có tiền bắt xe đi nên 2 cháu đã bàn nhau mang xe máy của ông G.S.V, là bố của cháu C để bán lấy tiền bắt xe đi tỉnh Phú Thọ.

Công an xã Xuân Quang đã tuyên truyền, giải thích để các cháu hiểu rõ quy định pháp luật về độ tuổi lao động, cũng như các thủ đoạn tinh vi của tội phạm lừa đảo, mua bán người trên mạng xã hội. Sau khi được giải thích, 2 cháu C và B nhận thức được hành động thiếu suy nghĩ của mình và cam kết không để xảy ra sự việc tương tự.

Gia đình các em đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an xã Xuân Quang và anh Trần Quốc Sơn vì sự vào cuộc kịp thời và tinh thần trách nhiệm cao trong việc bảo vệ an toàn cho các em.

