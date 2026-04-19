Nga tiếp nhận lô tiêm kích Su-35 mới để tăng cường năng lực không chiến

Nga đã tiếp nhận thêm một lô tiêm kích Su-35 mới được bàn giao từ nhà máy sản xuất máy bay chiến đấu lớn nhất nước này, trong nỗ lực tăng cường năng lực không chiến cho các đơn vị tuyến đầu.

Các máy bay được sản xuất tại nhà máy Komsomolsk-on-Amur - cơ sở chế tạo máy bay chiến đấu chủ lực của Nga ở vùng Viễn Đông. Đây là trung tâm sản xuất chính các dòng tiêm kích hiện đại như Su-35 và Su-57, đóng vai trò then chốt trong ngành công nghiệp hàng không quân sự Nga.

Su-35 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga bàn giao tháng 4/2026

Theo thông tin công bố, lô Su-35 mới đã hoàn tất đầy đủ các thử nghiệm trước khi bàn giao, bao gồm kiểm tra hệ thống bay, điện tử và khả năng tác chiến. Sau khi tiếp nhận, các máy bay này sẽ nhanh chóng được đưa vào biên chế để phục vụ nhiệm vụ chiến đấu.

Su-35 hiện là một trong những tiêm kích chủ lực của Không quân Nga, thuộc thế hệ 4++ với nhiều cải tiến sâu so với nền tảng Su-27. Máy bay được trang bị động cơ vector lực đẩy giúp đạt khả năng cơ động cao, đồng thời sở hữu radar mạnh có thể phát hiện và theo dõi nhiều mục tiêu ở khoảng cách xa.

Trong thực chiến, Su-35 được đánh giá là một trong những dòng tiêm kích được sử dụng nhiều nhất của Nga trong các hoạt động không đối không thời gian gần đây. Theo các nguồn phân tích, loại máy bay này đã trải qua mức độ thử lửa cao trong chiến đấu, với hiệu quả đáng kể trong các nhiệm vụ kiểm soát không phận và đánh chặn mục tiêu trên không.

Ngoài khả năng không chiến, Su-35 còn có thể mang theo nhiều loại vũ khí đa dạng, bao gồm tên lửa không đối không tầm xa và tầm trung, cho phép tấn công mục tiêu từ khoảng cách an toàn. Điều này giúp máy bay duy trì ưu thế trong các kịch bản tác chiến hiện đại, đặc biệt khi đối đầu với các mối đe dọa tốc độ cao.

Việc Nga tiếp tục bàn giao các lô Su-35 mới cho thấy năng lực sản xuất quốc phòng của nước này vẫn được duy trì ổn định, bất chấp các sức ép từ môi trường an ninh và những hạn chế về công nghệ. Các dây chuyền sản xuất tại nhà máy Komsomolsk-on-Amur hiện được ưu tiên cho các chương trình tiêm kích chủ lực, trong đó Su-35 đóng vai trò xương sống trong giai đoạn chuyển tiếp sang thế hệ tiêm kích tàng hình.

Sản xuất tiêm kích Su-35 tại nhà máy hàng không Komsomolsk-na-Amure

Trong bối cảnh các tiêm kích thế hệ 5 như Su-57 vẫn chưa được triển khai với số lượng lớn, Su-35 tiếp tục đảm nhận vai trò chủ lực trong các hoạt động tác chiến. Việc bổ sung thêm máy bay mới giúp Nga duy trì mật độ lực lượng, đồng thời nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu tại các khu vực trọng điểm.