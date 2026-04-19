Nga tiếp nhận lô tiêm kích Su-35 mới để tăng cường năng lực không chiến

Lô Su-35 mới từ nhà máy Komsomolsk-on-Amur giúp Nga duy trì lực lượng chiến đấu mạnh mẽ, sẵn sàng đối phó các mối đe dọa không phận.

Nguyễn Cúc

Nga đã tiếp nhận thêm một lô tiêm kích Su-35 mới được bàn giao từ nhà máy sản xuất máy bay chiến đấu lớn nhất nước này, trong nỗ lực tăng cường năng lực không chiến cho các đơn vị tuyến đầu.

Các máy bay được sản xuất tại nhà máy Komsomolsk-on-Amur - cơ sở chế tạo máy bay chiến đấu chủ lực của Nga ở vùng Viễn Đông. Đây là trung tâm sản xuất chính các dòng tiêm kích hiện đại như Su-35 và Su-57, đóng vai trò then chốt trong ngành công nghiệp hàng không quân sự Nga.

Su-35 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga bàn giao tháng 4/2026

Theo thông tin công bố, lô Su-35 mới đã hoàn tất đầy đủ các thử nghiệm trước khi bàn giao, bao gồm kiểm tra hệ thống bay, điện tử và khả năng tác chiến. Sau khi tiếp nhận, các máy bay này sẽ nhanh chóng được đưa vào biên chế để phục vụ nhiệm vụ chiến đấu.

Su-35 hiện là một trong những tiêm kích chủ lực của Không quân Nga, thuộc thế hệ 4++ với nhiều cải tiến sâu so với nền tảng Su-27. Máy bay được trang bị động cơ vector lực đẩy giúp đạt khả năng cơ động cao, đồng thời sở hữu radar mạnh có thể phát hiện và theo dõi nhiều mục tiêu ở khoảng cách xa.

Trong thực chiến, Su-35 được đánh giá là một trong những dòng tiêm kích được sử dụng nhiều nhất của Nga trong các hoạt động không đối không thời gian gần đây. Theo các nguồn phân tích, loại máy bay này đã trải qua mức độ thử lửa cao trong chiến đấu, với hiệu quả đáng kể trong các nhiệm vụ kiểm soát không phận và đánh chặn mục tiêu trên không.

Ngoài khả năng không chiến, Su-35 còn có thể mang theo nhiều loại vũ khí đa dạng, bao gồm tên lửa không đối không tầm xa và tầm trung, cho phép tấn công mục tiêu từ khoảng cách an toàn. Điều này giúp máy bay duy trì ưu thế trong các kịch bản tác chiến hiện đại, đặc biệt khi đối đầu với các mối đe dọa tốc độ cao.

Việc Nga tiếp tục bàn giao các lô Su-35 mới cho thấy năng lực sản xuất quốc phòng của nước này vẫn được duy trì ổn định, bất chấp các sức ép từ môi trường an ninh và những hạn chế về công nghệ. Các dây chuyền sản xuất tại nhà máy Komsomolsk-on-Amur hiện được ưu tiên cho các chương trình tiêm kích chủ lực, trong đó Su-35 đóng vai trò xương sống trong giai đoạn chuyển tiếp sang thế hệ tiêm kích tàng hình.

Sản xuất tiêm kích Su-35 tại nhà máy hàng không Komsomolsk-na-Amure

Trong bối cảnh các tiêm kích thế hệ 5 như Su-57 vẫn chưa được triển khai với số lượng lớn, Su-35 tiếp tục đảm nhận vai trò chủ lực trong các hoạt động tác chiến. Việc bổ sung thêm máy bay mới giúp Nga duy trì mật độ lực lượng, đồng thời nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu tại các khu vực trọng điểm.

Su-35 tiếp tục là nền tảng xương sống của không quân Nga trong giai đoạn chuyển tiếp lên thế hệ 5. Với radar mạnh và tên lửa tầm xa, máy bay này đặc biệt hiệu quả trong tác chiến ngoài tầm nhìn (BVR). Việc tăng số lượng Su-35 giúp Nga duy trì áp lực trên không, nhất là khi các tiêm kích Su-57 chưa được triển khai quy mô lớn. Tuy nhiên, hiệu quả thực chiến còn phụ thuộc vào hệ thống cảnh báo sớm và tác chiến điện tử đi kèm.

Military Watch
Tiêm kích Su-35 Nga hộ tống Tu-22M3 mang tên lửa chống hạm mới vào Đông Âu

Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) triển khai tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-35S, hộ tống các oanh tạc cơ Tu-22M3 bay đường dài qua biển Baltic.

Đây được xem là một màn phô trương sức mạnh đáng chú ý nhằm vào NATO, khi các máy bay ném bom mang theo tên lửa hành trình chống hạm Kh-32 hoạt động liên tục hơn năm giờ trên không.

Máy bay ném bom Tu-22M3 trên biển Baltic và máy bay chiến đấu Su-35
Thông tin hợp đồng mua 48 máy bay Su-35 của Iran gây bất ngờ

Một tài liệu bị rò rỉ liên quan đến thiết bị KRET dành cho máy bay chiến đấu của Nga sắp xuất khẩu tiết lộ rằng Iran sẽ nhận được 48 máy bay chiến đấu Su-35.

Theo tài liệu bị rò rỉ của Tập đoàn quốc phòng Rostec (Nga) do nhóm hacker Black Mirror công bố hôm 3/10 được cho là cho thấy hoạt động xuất khẩu máy bay chiến đấu của Nga sang Algeria, Iran và Ethiopia. Tính xác thực của các tài liệu này vẫn chưa được xác minh độc lập.

Tài liệu bị rò rỉ liên quan đến thiết bị KRET dành cho máy bay chiến đấu của Nga sắp xuất khẩu đã tiết lộ rằng Iran sẽ nhận được 48 máy bay chiến đấu Su-35 để hiện đại hóa phi đội của mình. Tài liệu bị rò rỉ đã được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, cung cấp thông tin về số lượng thiết bị RF của KRET do nhà nước sở hữu.

Su-35 'khai nhãn', vươn tầm diệt mục tiêu từ 350km

Radar mảng quét điện tử chủ động (AESA) hoàn toàn mới có thể giúp cho tiêm kích Su-35 tận dụng tối đa sức mạnh vũ khí trong những pha không chiến.

Trong bối cảnh radar AESA đã trở thành tiêu chuẩn trên các tiêm kích hiện đại của Mỹ và Trung Quốc từ nhiều năm trước, động thái này được xem là nỗ lực quan trọng nhằm thu hẹp khoảng cách công nghệ với các đối thủ của Nga.

Trên thực tế, Nga không phải là quốc gia đi sau trong lĩnh vực radar hàng không. Ngay từ thời Liên Xô, họ từng dẫn đầu thế giới trong việc đưa radar mảng quét điện tử thụ động (PESA) lên tiêm kích.

