Quân sự

Tiêm kích Su-35 Nga hộ tống Tu-22M3 mang tên lửa chống hạm mới vào Đông Âu

Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) triển khai tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-35S, hộ tống các oanh tạc cơ Tu-22M3 bay đường dài qua biển Baltic.

Kiến Thiết

Đây được xem là một màn phô trương sức mạnh đáng chú ý nhằm vào NATO, khi các máy bay ném bom mang theo tên lửa hành trình chống hạm Kh-32 hoạt động liên tục hơn năm giờ trên không.

tu1.jpg
Máy bay ném bom Tu-22M3 trên biển Baltic và máy bay chiến đấu Su-35

Su-35S là phiên bản nâng cấp sâu từ chiến đấu cơ Su-27 thời Liên Xô, vốn được thiết kế với nhiệm vụ trọng tâm là hộ tống các đòn tấn công của Tu-22M trên khắp châu Âu từ các căn cứ tiền phương tại Ba Lan. Việc khối Hiệp ước Warsaw tan rã và phần lớn Đông Âu gia nhập NATO khiến Nga mất đi hệ thống căn cứ phía trước để thực hiện các đòn tấn công tầm xa. Tuy vậy, tầm hoạt động được mở rộng trên biến thể Tu-22M3 cùng việc tích hợp các loại tên lửa tầm xa hơn phần nào bù đắp hạn chế này.

So với Kh-22, tên lửa Kh-32 mới có hệ dẫn đường nâng cấp, khả năng kháng tác chiến điện tử tốt hơn, tầm bắn tăng lên tới 1.000 km và tốc độ cao hơn, đạt Mach 5. Dù kế hoạch nâng cấp phi đội Tu-22M3 lên chuẩn M3M hay phát triển oanh tạc cơ Tu-22M4 mới bị cắt giảm vì thiếu ngân sách, vũ khí mới này vẫn mang lại bước cải thiện mang tính đột phá.

tu2.jpg
Máy bay chiến đấu Su-35 của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga

Su-35 đặc biệt phù hợp cho nhiệm vụ hộ tống nhờ tầm bay rất xa – gần 2.000 km, gần gấp đôi các tiêm kích phương Tây hiện đại như F-22 hay F-35. Radar Irbis-E công suất lớn của Su-35 cho phép phát hiện mục tiêu cỡ lớn ở khoảng cách tới 400 km, cung cấp cảnh báo sớm cho biên đội ném bom. Giống Tu-22M3, Su-35 có thể hành trình siêu thanh liên tục mà không cần dùng lực đốt sau.

Tu-22M3 được sản xuất trong giai đoạn 1989–1997, cùng thời điểm phương Tây phát triển oanh tạc cơ tàng hình B-2. Trong biên chế Nga, Tu-22M3 đóng vai trò “nhẹ” hơn so với các oanh tạc cơ tầm liên lục địa Tu-160 và Tu-95MS.

tu3.jpg

Tháng 9 vừa qua, Tu-22M3 được huy động trong cuộc tập trận Zapad-2025 của Nga–Belarus để mô phỏng các cuộc tấn công phá hủy cơ sở chỉ huy và mục tiêu trọng yếu của đối phương, trong đó có bắn đạn thật trên thao trường. Trước đó, máy bay đã được thử lửa trong hỗ trợ không quân Nga tại Syria, tấn công các nhóm phiến quân do phương Tây, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel hậu thuẫn.

Trong xung đột Nga–Ukraine, Tu-22M3 đóng vai trò nổi bật. Phát ngôn viên Không quân Ukraine, ông Yuriy Ignat, từng nhấn mạnh rằng các tên lửa Kh-22 và Kh-32 được phóng từ Tu-22M3 gần như không thể đánh chặn. Ông cho biết đến cuối năm 2023, kể từ khi giao tranh leo thang vào tháng 2/2022, Nga đã phóng khoảng 300 tên lửa Kh-22/Kh-32 vào các mục tiêu trên khắp Ukraine – và lực lượng phòng không Ukraine chưa thể bắn hạ bất kỳ quả nào.

Military Watch
https://militarywatchmagazine.com/article/russian-su35s-escort-tu22m3-bombers
