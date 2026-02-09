Hà Nội

Quân sự

Nga ra mắt đạn xuyên giáp giúp UAV vượt qua mọi hệ thống giáp

Truyền thông Nga công bố đạn Kaplya, loại đạn EFP công nghiệp cho UAV FPV, vượt qua lớp phòng thủ bọc thép và tăng khả năng tiêu diệt mục tiêu.

Nguyễn Cúc

Truyền thông nhà nước Nga vừa công bố một loại đạn tiêu chuẩn mới dành cho UAV FPV, mang tên Kaplya, được thiết kế nhằm đánh bại các phương tiện bọc giáp được trang bị lồng thép bảo vệ và mái che chống UAV – những biện pháp phòng vệ ngày càng phổ biến trên chiến trường hiện nay.

Loại đạn này được giới thiệu bởi Dmitry Kulko, phóng viên quân sự của kênh Channel One (Nga), thông qua các video và hình ảnh đăng tải trên Telegram cá nhân. Đáng chú ý, các tư liệu cho thấy Kaplya là sản phẩm được sản xuất hàng loạt trong nhà máy, thay vì là đạn tự chế hoặc lắp ráp thủ công tại tiền tuyến như nhiều cấu hình UAV FPV trước đây.

960x0.jpg
Một drone FPV khác với đạn gắn trên thân - ảnh minh họa kiểu UAV FPV mang đầu đạn nổ nhỏ, tương tự dạng munition dùng trong tác chiến.

Theo mô tả từ các nguồn quân sự Nga, Kaplya được trang bị đầu đạn xuyên tạo hình (Explosively Formed Penetrator - EFP). Khi kích nổ, đầu đạn tạo ra một lõi kim loại tốc độ cao, đủ khả năng xuyên qua lớp lồng thép hoặc mái che chống UAV, sau đó đánh trúng phần giáp chính của phương tiện bọc giáp. Thiết kế này được xem là phản ứng trực tiếp trước sự lan rộng của các biện pháp bảo vệ thụ động nhằm giảm thiểu thiệt hại từ UAV FPV tấn công từ trên cao.

Ngoài khả năng xuyên giáp, các nguồn tin Nga cho biết vụ nổ của Kaplya còn tạo ra mảnh sát thương, giúp vô hiệu hóa binh sĩ ở khu vực lân cận. Trong các hình ảnh công bố, loại đạn này được lắp trên UAV FPV tấn công tầm ngắn, tối ưu cho các đòn đánh chính xác vào mục tiêu cụ thể.

Nhà phân tích quốc phòng Ukraine Andriy Tarasenko nhận định rằng một đầu đạn EFP sản xuất công nghiệp với đường kính khoảng 150 mm có thể đạt khả năng xuyên giáp vượt 100 mm, đồng thời tạo ra hiệu ứng sát thương mạnh phía sau lớp giáp. Ông cũng lưu ý rằng đầu đạn EFP không kích hoạt giáp phản ứng nổ (ERA), cho phép vượt qua một trong những lớp phòng vệ phổ biến trên các phương tiện bọc giáp hiện đại.

Bên cạnh Kaplya, đoạn phim do truyền thông Nga công bố còn cho thấy một loạt đầu đạn UAV FPV tiêu chuẩn khác đang được cung cấp cho lực lượng Nga. Trong đó có đầu đạn mảnh nặng khoảng 1,7 kg, có thể sử dụng cho UAV FPV tấn công hoặc thả từ UAV đa cánh quạt, cũng như đầu đạn nhiệt áp nặng khoảng 4 kg, phù hợp cho nhiệm vụ tiêu diệt sinh lực và công sự.

1af68beb80986ef3.jpg
Minh họa kiểu giáp lồng/giàn bảo vệ cho xe bọc thép
﻿﻿(phiên bản phát triển từ chiến trường Ukraine).

Truyền thông Nga mô tả các loại đạn mới này là một phần của nỗ lực cung ứng tập trung và tiêu chuẩn hóa, cho thấy sự chuyển dịch từ mô hình sản xuất phân tán sang hệ thống hậu cần UAV mang tính công nghiệp hóa. Việc các đầu đạn được trưng bày cùng những UAV đã lắp ráp hoàn chỉnh cho thấy chúng đã được tích hợp vào chuỗi cung ứng quân sự chính quy.

UAV FPV hiện đóng vai trò ngày càng quan trọng trong tác chiến của cả Nga và Ukraine. Sự cạnh tranh liên tục giữa biện pháp phòng vệ thụ động như lồng thép chống UAV và đầu đạn chuyên dụng như Kaplya đang thúc đẩy quá trình đổi mới nhanh chóng, góp phần định hình xu hướng chiến tranh UAV và tác chiến chống giáp trong tương lai gần.

Đầu đạn xuyên tạo hình EFP phù hợp đặc biệt với UAV FPV nhờ kết cấu gọn, tầm hiệu quả linh hoạt và khả năng xuyên giáp từ xa hơn so với đạn nổ lõm truyền thống. EFP tạo lõi kim loại tốc độ cao, không kích hoạt giáp phản ứng nổ (ERA) và có thể xuyên qua lồng thép, mái che chống UAV - những biện pháp phòng vệ phổ biến hiện nay. Khi kết hợp với FPV tấn công từ trên cao, EFP giúp tăng xác suất tiêu diệt mục tiêu bọc giáp, khiến loại đầu đạn này trở lại như một giải pháp hiệu quả trong chiến tranh UAV hiện đại.

Defence Blog
https://defence-blog.com/russia-confirms-kaplya-efp-warhead-for-fpv-drone-use/
