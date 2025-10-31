Hà Nội

Quân sự

Nga ồ ạt nâng cấp tên lửa đạn đạo cho Iskander-M, chuyện gì đang xảy ra?

Ít nhất bảy biến thể tên lửa khác nhau, mang các đầu đạn đa dạng và các loại đặc chủng, hiện đang được sản xuất cho hệ thống này.

Kiến Thiết

Một đánh giá của Viện Nghiên cứu Khoa học Pháp y Kyiv (KNDISE) của Ukraine cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ trong sản xuất các biến thể tên lửa đạn đạo được nâng cấp dành cho hệ thống Iskander-M của Nga, nhằm đáp ứng các đơn đặt hàng mới từ Bộ Quốc phòng Nga.

Ít nhất bảy biến thể khác nhau, mang các đầu đạn đa dạng gồm nổ phân mảnh mạnh (high-explosive fragmentation), đầu đạn cụm (cluster) và các loại đặc chủng, hiện đang được sản xuất cho hệ thống này; trong đó biến thể 9M723-1F2 được đặt mua với số lượng rất lớn.

ten-lua-2.jpg
Phóng tên lửa đạn đạo từ hệ thống Iskander-M

Theo báo cáo, đã có hơn 770 quả 9M723-1F2 được thu mua, mỗi quả có giá khoảng 192 triệu rúp (tương đương 2,4 triệu USD), cao hơn đáng kể so với ước tính chi phí của các biến thể trước đó. Biến thể mới này được trang bị sơ đồ kích nổ và phân mảnh hiện đại, giúp tăng hiệu quả khi tác chiến vào các mục tiêu khu vực.

Mỗi lữ đoàn Iskander-M gồm 51 phương tiện, trong đó có 12 xe phóng kiêm nâng (transporter erector launchers — TEL) và 12 xe tiếp đạn; tổng hợp lại cho phép triển khai 48 quả tên lửa cùng lúc. Cấu trúc này tạo điều kiện để phóng đồng loạt nhiều loại tên lửa chuyên dụng nhằm tiêu diệt những mục tiêu phù hợp với tính năng của từng biến thể.

Một trong những loại tên lửa mới nhất được biết đến là 9M723-1F4, mang đầu đạn nổ phân mảnh mạnh được cải tiến - nhiều khả năng có vỏ đạn được thiết kế lại kèm sơ đồ kích nổ tiên tiến - nhằm nâng cao hiệu quả đánh mục tiêu khu vực và công trình kiên cố.

Ngược lại, biến thể được đặt mua ít nhất là 9M723-1F1, chỉ có 59 quả được chế tạo với chi phí khoảng 3 triệu USD mỗi quả; loại tên lửa này sử dụng đầu đạn xuyên nổ mạnh và các yếu tố bằng thép nhằm tiêu diệt sinh lực và trang thiết bị.

Ngành quốc phòng Nga duy trì sản lượng tên lửa Iskander-M ở mức tăng đáng kể trong thời chiến; theo các nguồn tin, lượng giao hàng năm 2023 tăng lên gấp nhiều lần so với các năm trước đó, sản lượng giữa năm 2023 được báo cáo đã tăng lên gấp năm lần.

ten-lua3.jpg
Vụ nổ đầu đạn chùm từ cuộc tấn công của Iskander-M vào các khẩu đội Patriot.

Hệ thống Iskander-M đã được sử dụng để vô hiệu hóa nhiều mục tiêu có giá trị cao: hình ảnh drone đã xác nhận việc phá hủy nhiều hệ thống phòng không Patriot vốn khan hiếm của Ukraine. Ngoài ra, Iskander-M còn được sử dụng để tấn công vị trí của các lực lượng phương Tây hỗ trợ Ukraine, cũng như phá hủy các tuyến đường sắt quan trọng, sân bay chiến đấu và các vị trí phóng drone.

Military Watch
