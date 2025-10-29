Pháp, Đức hợp tác xây dựng hệ thống cảnh báo sớm tên lửa châu Âu

Pháp và Đức đã ký một thỏa thuận chung để phát triển hệ thống cảnh báo sớm tên lửa từ không gian và mặt đất để tăng cường phòng thủ lục địa.

Cùng với nhận định rằng châu Âu đang phải đối mặt với các mối đe dọa đạn đạo và siêu thanh ngày càng gia tăng, Pháp và Đức đang khởi động sáng kiến ​​JEWEL nhằm đặt nền móng cho năng lực cảnh báo sớm của châu Âu.

Sáng kiến ​​Jewel (Cảnh báo sớm chung cho Đài quan sát châu Âu) sẽ đóng vai trò là nền tảng cho dự án Eye của ODIN, tích hợp một chòm sao vệ tinh cảnh báo sớm với mạng lưới radar mặt đất khai thác cả công nghệ hiện có và thế hệ tiếp theo.

Bộ trưởng Bộ Lực lượng vũ trang và Cựu chiến binh Pháp, Catherine Vautrin, và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Đức, Boris Pistorius, đã cùng ký Thư bày tỏ ý định (LoI) khởi động sáng kiến ​​JEWEL.

Các bộ trưởng Pháp và Đức tại lễ ký kết thư bày tỏ ý định của JEWEL.

ODIN's Eye là một chương trình đa quốc gia của Châu Âu tập trung vào việc phát triển khả năng cảnh báo sớm dựa trên vệ tinh chống lại các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu thanh.

Chương trình Eye II của ODIN do Hệ thống OHB của Đức dẫn đầu, tập hợp một nhóm gồm 43 công ty từ 14 quốc gia và được Liên minh châu Âu tài trợ với khoản đầu tư 96,6 triệu euro (112 triệu đô la).

Giai đoạn thứ hai bao gồm việc xác định, phát triển, tích hợp và xác minh toàn bộ nhiệm vụ và hệ thống mô phỏng. Hoạt động vào năm 2030 Sáng kiến ​​Pháp-Đức nhằm mục đích cho phép trao đổi dữ liệu thời gian thực thông qua một giao diện chung, đồng thời hỗ trợ sự tham gia trong tương lai của các đối tác châu Âu khác.

Phân khúc không gian dự kiến ​​sẽ đi vào hoạt động vào năm 2030. Dự án nhằm mục đích phát hiện và theo dõi các mối đe dọa và truyền dữ liệu để đưa ra các biện pháp đối phó thích hợp, bao gồm cả việc chặn dữ liệu.

Khả năng này sẽ bao gồm nhiều cảm biến khác nhau, bao gồm cả cảm biến hồng ngoại và radar, có thể triển khai trong không gian và trên các nền tảng trên mặt đất.

Sáng kiến JEWEL sẽ huy động năng lực không gian lẫn mặt đất để bảo vệ châu Âu một cách độc lập.

Bộ Lực lượng vũ trang Pháp tuyên bố : "Bằng việc triển khai Jewel, Pháp và Đức đang đảm nhận hoàn toàn vai trò dẫn đầu của mình trong việc xây dựng năng lực cảnh báo sớm của châu Âu, kết hợp các nguồn lực không gian, đất liền và chỉ huy trong khuôn khổ hoàn toàn thuộc chủ quyền châu Âu [...] Bằng cách củng cố trụ cột châu Âu của Liên minh, sáng kiến ​​này góp phần vào hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO. Nhóm Pháp và Đức hiện sẽ hợp tác để thúc đẩy sáng kiến ​​Jewel với các đối tác châu Âu khác.”

Theo thỏa thuận này, Pháp và Đức mỗi nước sẽ phóng một hoặc hai vệ tinh địa tĩnh bổ sung và có khả năng tương tác, có khả năng liên tục theo dõi các vụ phóng tên lửa từ không gian.

Nó cũng quy định việc tạo ra một giao diện chung, được gọi là 'xương sống tương tác sơ bộ', nhằm đảm bảo mạng lưới của hai hệ thống quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi dữ liệu theo thời gian thực và chuẩn bị cho việc tăng cường năng lực thông qua các thành phần châu Âu trong tương lai.

Sự kết nối này đánh dấu bước đầu tiên hướng tới năng lực toàn châu Âu, năng lực này sẽ dần được mở rộng nhờ sự đóng góp của các quốc gia đối tác khác.

Cuối cùng, nó sẽ cho phép tạo ra một kiến ​​trúc cảnh báo tích hợp, kết hợp các nguồn lực trên không gian, mặt đất và chỉ huy trong một hệ thống hoàn toàn mang tính châu Âu và có chủ quyền.

Các nhóm Pháp và Đức hiện sẽ làm việc để quảng bá sáng kiến ​​JEWEL tới các đối tác châu Âu khác, với mục đích biến sáng kiến ​​này thành cơ sở cho một hệ thống cảnh báo sớm toàn châu Âu trong tương lai được tích hợp, có khả năng tương tác và hoàn toàn độc lập.