Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tên lửa đạn đạo siêu thanh Triều Tiên vượt mặt cả Iskander-M

Quân sự

Tên lửa đạn đạo siêu thanh Triều Tiên vượt mặt cả Iskander-M

Triều Tiên đã tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo chiến thuật siêu thanh mới, được giới chuyên gia đánh giá là nguy hiểm và tiên tiến hơn cả Iskander-M.

Tuệ Minh
Vụ thử diễn ra ngày 22/10, Quân đội Triều Tiên phóng hai quả tên lửa từ quận Ryokpho ở thủ đô Bình Nhưỡng, hướng tới khu vực mục tiêu thuộc tỉnh Bắc Hamgyong, gần biên giới Trung Quốc.
Vụ thử diễn ra ngày 22/10, Quân đội Triều Tiên phóng hai quả tên lửa từ quận Ryokpho ở thủ đô Bình Nhưỡng, hướng tới khu vực mục tiêu thuộc tỉnh Bắc Hamgyong, gần biên giới Trung Quốc.
Cả hai quả tên lửa đều đánh trúng chính xác mục tiêu trên cao nguyên Kwesang.
Cả hai quả tên lửa đều đánh trúng chính xác mục tiêu trên cao nguyên Kwesang.
Loại tên lửa vừa được thử nghiệm lần đầu tiên xuất hiện tại Triển lãm Phát triển Quốc phòng 2025 ở Bình Nhưỡng hồi đầu tháng 10 và được cho là phiên bản kế nhiệm của hệ thống KN-23 – dòng vũ khí từng khiến giới quan sát phải chú ý vì khả năng cơ động và độ chính xác cao.
Loại tên lửa vừa được thử nghiệm lần đầu tiên xuất hiện tại Triển lãm Phát triển Quốc phòng 2025 ở Bình Nhưỡng hồi đầu tháng 10 và được cho là phiên bản kế nhiệm của hệ thống KN-23 – dòng vũ khí từng khiến giới quan sát phải chú ý vì khả năng cơ động và độ chính xác cao.
Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất của mẫu tên lửa mới, được định danh là Hwasong-11Ma, chính là phần đầu tích hợp phương tiện lướt siêu thanh (HGV).
Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất của mẫu tên lửa mới, được định danh là Hwasong-11Ma, chính là phần đầu tích hợp phương tiện lướt siêu thanh (HGV).
Cấu trúc này cho phép đầu đạn có thể thay đổi quỹ đạo ở tốc độ cực cao trong giai đoạn cuối, khiến việc đánh chặn gần như không thể thực hiện.
Cấu trúc này cho phép đầu đạn có thể thay đổi quỹ đạo ở tốc độ cực cao trong giai đoạn cuối, khiến việc đánh chặn gần như không thể thực hiện.
Hwasong-11Ma vẫn sử dụng khung gầm, phương tiện phóng và tầng đẩy tương tự KN-23, nhưng việc bổ sung công nghệ lướt siêu thanh đã đưa nó lên một đẳng cấp hoàn toàn mới.
Hwasong-11Ma vẫn sử dụng khung gầm, phương tiện phóng và tầng đẩy tương tự KN-23, nhưng việc bổ sung công nghệ lướt siêu thanh đã đưa nó lên một đẳng cấp hoàn toàn mới.
Trước đó, vào tháng 3/2024, Triều Tiên từng công bố tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-16B, loại vũ khí đầu tiên trên thế giới ở tầm trung được trang bị đầu đạn lướt siêu thanh. Với Hwasong-11Ma, Bình Nhưỡng tiếp tục trở thành quốc gia đầu tiên tích hợp công nghệ này vào hệ thống tên lửa tầm ngắn, qua đó mở ra một hướng đi chưa từng có trong lĩnh vực vũ khí chiến thuật.
Trước đó, vào tháng 3/2024, Triều Tiên từng công bố tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-16B, loại vũ khí đầu tiên trên thế giới ở tầm trung được trang bị đầu đạn lướt siêu thanh. Với Hwasong-11Ma, Bình Nhưỡng tiếp tục trở thành quốc gia đầu tiên tích hợp công nghệ này vào hệ thống tên lửa tầm ngắn, qua đó mở ra một hướng đi chưa từng có trong lĩnh vực vũ khí chiến thuật.
Dòng KN-23 vốn được coi là bản sao nâng cấp từ Iskander-M của Nga, với khả năng bay theo quỹ đạo hạ thấp chỉ khoảng 50 km và thực hiện các thao tác cơ động linh hoạt khiến radar khó theo dõi. Thế nhưng với việc trang bị đầu đạn siêu thanh, Hwasong-11Ma được đánh giá còn vượt xa Iskander-M cả về tốc độ, khả năng xuyên thủng phòng thủ và độ chính xác.
Dòng KN-23 vốn được coi là bản sao nâng cấp từ Iskander-M của Nga, với khả năng bay theo quỹ đạo hạ thấp chỉ khoảng 50 km và thực hiện các thao tác cơ động linh hoạt khiến radar khó theo dõi. Thế nhưng với việc trang bị đầu đạn siêu thanh, Hwasong-11Ma được đánh giá còn vượt xa Iskander-M cả về tốc độ, khả năng xuyên thủng phòng thủ và độ chính xác.
Phát biểu sau vụ phóng, Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Pak Jong-chon, tuyên bố rằng kết quả thử nghiệm đã thể hiện "sự nâng cấp đều đặn trong năng lực kỹ thuật tự vệ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên". Ông cũng gọi Hwasong-11Ma là "một loại vũ khí chiến lược mới có ý nghĩa đặc biệt", đồng thời ca ngợi đội ngũ kỹ sư và nhà khoa học đã đạt được bước tiến vượt bậc trong thời gian ngắn.
Phát biểu sau vụ phóng, Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Pak Jong-chon, tuyên bố rằng kết quả thử nghiệm đã thể hiện "sự nâng cấp đều đặn trong năng lực kỹ thuật tự vệ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên". Ông cũng gọi Hwasong-11Ma là "một loại vũ khí chiến lược mới có ý nghĩa đặc biệt", đồng thời ca ngợi đội ngũ kỹ sư và nhà khoa học đã đạt được bước tiến vượt bậc trong thời gian ngắn.
Giới phân tích nhận định, với Hwasong-11Ma, Triều Tiên đã trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới, sau Nga và Trung Quốc, sở hữu tên lửa đạn đạo sử dụng đầu đạn lướt siêu thanh.
Giới phân tích nhận định, với Hwasong-11Ma, Triều Tiên đã trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới, sau Nga và Trung Quốc, sở hữu tên lửa đạn đạo sử dụng đầu đạn lướt siêu thanh.
Dù vậy, việc Bình Nhưỡng triển khai công nghệ này cho tên lửa tầm ngắn là điều chưa từng có tiền lệ. Điều đó không chỉ giúp nước này mở rộng khả năng tấn công chiến thuật, mà còn đặt ra thách thức lớn cho các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Dù vậy, việc Bình Nhưỡng triển khai công nghệ này cho tên lửa tầm ngắn là điều chưa từng có tiền lệ. Điều đó không chỉ giúp nước này mở rộng khả năng tấn công chiến thuật, mà còn đặt ra thách thức lớn cho các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Đáng chú ý, Triều Tiên được cho là đã xuất khẩu các biến thể của Hwasong-11, cụ thể là hệ thống KN-23 và KN-24 cho Nga trong thời gian gần đây. Vì vậy, khả năng Hwasong-11Ma cũng được Bình Nhưỡng chào bán cho Moscow là rất lớn.
Đáng chú ý, Triều Tiên được cho là đã xuất khẩu các biến thể của Hwasong-11, cụ thể là hệ thống KN-23 và KN-24 cho Nga trong thời gian gần đây. Vì vậy, khả năng Hwasong-11Ma cũng được Bình Nhưỡng chào bán cho Moscow là rất lớn.
Triều Tiên lần đầu hé lộ tên lửa Hwasong-11 với đầu đạn có hệ thống lượn siêu thanh.
Tuệ Minh
The War Zone
Link bài gốc Copy link
https://www.twz.com/land/new-north-korean-hypersonic-missile-unveiled-at-pyongyang-arms-expo
#nga #Hwasong-11Ma #iskander-m #Tên lửa #siêu thanh #lượn

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT