Thế giới

Mỹ nói đạt được tiến triển với Ukraine về đề xuất hòa bình

Mỹ và Ukraine xác nhận đạt được "tiến triển" trong các cuộc đàm phán về hoạch hòa bình 28 điểm do Washington đề xuất nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

An An (Theo Tân Hoa Xã)

Theo Tân Hoa Xã, Mỹ, Ukraine và các đối tác Châu Âu đã họp bàn về kế hoạch hòa bình 28 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 23/11. Trong cuộc họp báo vào lúc 18h chiều 23/11, Mỹ và Ukraine đều xác nhận đạt được "tiến triển" trong các cuộc đàm phán về kế hoạch hòa bình của Mỹ.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio từ chối tiết lộ bất cứ chi tiết nào về các cuộc thảo luận trong ngày tại Geneva.

my.png
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Getty.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận rằng các cuộc đàm phán trong ngày rất "hiệu quả", đồng thời cho biết ông vẫn "rất lạc quan" về việc sớm đạt được thỏa thuận trong "một khoảng thời gian hợp lý".

"Vẫn chưa có thỏa thuận nào...Một số yêu cầu các quyết định và tham vấn cấp cao hơn. Vẫn còn những sự khác biệt và những vấn đề 'cần thêm thời gian để giải quyết", ông nói thêm.

"Những vấn đề còn bỏ ngỏ không phải là không thể giải quyết. Một số nội dung liên quan đến Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cần được thảo luận thêm với các đối tác châu Âu", vị quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ nhấn mạnh.

Sau cuộc thảo luận, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trên mạng xã hội rằng điều cần thiết là phải đảm bảo "các bước chấm dứt xung đột phải hiệu quả và mọi thứ đều có thể thực hiện được".

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nga hoan nghênh kế hoạch hòa bình của Mỹ, Châu Âu thảo luận hướng đi riêng với Ukraine

Nguồn video: Báo Nhân Dân
