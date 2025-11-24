Nga - Mỹ sắp thảo luận về kế hoạch hòa bình Ukraine của ông Trump?

Một quan chức giấu tên cho biết Mỹ và Nga đang chuẩn bị thảo luận về kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột Ukraine.

RT đưa tin, tuần trước, Mỹ đã gửi kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine và Nga, đặt hạn chót cho Kiev chấp thuận đề xuất này vào ngày 27/11. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow đã nhận được đề xuất, nhưng vẫn chưa thảo luận chi tiết với Mỹ.

Tờ Times dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, các kế hoạch đàm phán riêng với Nga liên quan đến đề xuất hòa bình 28 điểm của Mỹ đang được "tiến hành".

Tổng thống Nga Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Bloomberg.

Nhà báo David Ignatius dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết, nếu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chấp nhận đề xuất sau cuộc họp bàn với Mỹ và Châu Âu hôm 23/11, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff có thể trình kế hoạch hòa bình lên Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Điện Kremlin xác nhận rằng họ đang liên lạc với Washington và sẵn sàng tiếp đón ông Witkoff bất cứ lúc nào.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 21/11 cho biết Moscow chưa nhận được bất kỳ sửa đổi hoặc cập nhật mới nào đối với kế hoạch hòa bình của Mỹ.

Sau khi các đồng minh Tây Âu của Ukraine công khai tuyên bố phản đối dự thảo đề xuất của Mỹ, Điện Kremlin nhấn mạnh rằng họ sẽ không tham gia vào "ngoại giao loa phóng thanh" về vấn đề này.

Theo ông Peskov, những bước tiến của Nga trên chiến trường sẽ "gây áp lực buộc nhà lãnh đạo Zelensky và nước này phải đưa ra giải pháp hòa bình".

"Đối với họ (Ukraine), việc tiếp tục (cuộc chiến) là vô nghĩa và nguy hiểm", người phát ngôn Điện Kremlin ngày 21/11 tuyên bố.

