Nga không kích dữ dội Kiev, phòng không Ukraine đánh chặn không thành

Đêm 6/7, Nga đã phóng 23 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 6 tên lửa chống hạm Zircon hoặc Oniks vào nhiều mục tiêu ở Ukraine, hầu hết đều không bị đánh chặn.

Ngày 6/7, Nga đã phóng 419 tên lửa và UAV "cảm tử" vào nhiều vùng của Ukraine, bao gồm 23 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 6 tên lửa chống hạm Zircon hoặc Oniks. Động thái này được cho là đáp trả các cuộc tấn công gần đây của Kiev vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Moscow.

Điều bất ngờ là cuộc tấn công đêm qua, phòng không Ukraine đã không thể đánh chặn bất kỳ tên lửa đạn đạo nào của Nga. Lý do không phải vì sự tinh vi của vũ khí Nga mà Kiev đang hụt hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot.

Một bệ phóng Patriot tại ngoại ô thủ đô Kiev với chỉ vài tên lửa còn lại.

Phòng không Ukraine đã phát hiện và theo dõi 68 vụ phóng tên lửa và 351 máy bay không người lái tấn công trong cuộc tấn công, bao gồm cả các máy bay không người lái cảm tử Geran.

Ngoài ra, Quân đội Nga còn sử dụng các biến thể Gerbera và Italmas và các máy bay không người lái mồi nhử có tên Parodia không mang đầu đạn trong cuộc tấn công đêm qua. Các mục tiêu bay này được sử dụng để làm suy yếu lưới phòng không Ukraine trước khi các đợt tấn công chính thức diễn ra.

Lực lượng Nga đã phóng loạt tên lửa từ các khu vực Bryansk, Kursk, Oryol và Vologda bên trong lãnh thổ Nga, từ thành phố cảng Novorossiysk trên Biển Đen và từ vùng Donetsk. Đây là mô hình phóng phân tán về mặt địa lý buộc các kíp phòng không Ukraine phải theo dõi các mối đe dọa đang đến từ hầu hết mọi hướng cùng một lúc.

Cuộc tấn công bằng tên lửa bao gồm sáu tên lửa chống hạm 3M22 Zircon hoặc Oniks, cùng với 23 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 33 tên lửa hành trình Kh-101 và sáu tên lửa hành trình Kalibr.

Lực lượng Ukraine cho rằng họ đã phá hủy 31 trong số 33 tên lửa Kh-101 và tất cả sáu tên lửa Kalibr, tỷ lệ đánh chặn gần như hoàn toàn đối với hai loại tên lửa hành trình này.

Đến sáng 7/7, các quan chức Ukraine đã xác nhận các cuộc tấn công từ 29 tên lửa đạn đạo và chống hạm cùng 18 máy bay không người lái tấn công tại 34 địa điểm khác nhau.

Thiệt hại phản ánh cả quy mô khổng lồ của cuộc tấn công và lỗ hổng cụ thể trong hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo mà các quan chức đã công khai thừa nhận thay vì hạ thấp.

Thống kê các vũ khí Nga tấn công Ukraine trong đêm 6/7.

Người phát ngôn Lực lượng Không quân Ukraina - Yurii Ihnat xác nhận rằng tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn chuyên dụng cho hệ thống Patriot đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả chiến đấu của Ukraine trong cuộc tấn công.

Nga đang tận dụng tình trạng thiếu hụt này bằng cách dựa nhiều vào vũ khí đạn đạo chính vì việc đánh chặn một tên lửa đạn đạo khó khăn hơn nhiều so với việc bắn hạ một tên lửa hành trình hoặc máy bay không người lái.

Ihnat nói thêm rằng tình trạng thiếu hụt tên lửa đánh chặn không chỉ xảy ra ở Ukraine mà còn phản ánh sự hạn chế nguồn cung toàn cầu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã mô tả riêng tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn Patriot của nước này đang ở mức tồi tệ nhất có thể. Các kíp vận hành Patriot của Ukraine được cho là đã thích nghi bằng cách tấn công các mục tiêu tên lửa đạn đạo bằng một tên lửa đánh chặn duy nhất thay vì hai đến bốn tên lửa như học thuyết tiêu chuẩn.

"Mưa" hỏa lực trút xuống Kiev đêm 6/7.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov đã phản hồi về tình trạng thiếu hụt bằng cách xác nhận rằng Ukraine đã ký kết và đang tiếp tục ký kết các hợp đồng mới để mua thêm tên lửa Patriot.

Ông thừa nhận rằng việc thực hiện các hợp đồng đó và việc giao hàng trực tiếp sẽ không bắt đầu cho đến năm sau. Do thời gian biểu đó, ông Fedorov cho biết Ukraine đã trực tiếp kêu gọi các đối tác quốc tế khẩn trương chuyển giao tên lửa đánh chặn từ kho dự trữ hiện có của họ thay vì chờ đợi sản xuất mới.

Kiev đề nghị thay thế những tên lửa đó thông qua các đợt giao hàng do Ukraine sản xuất trong tương lai một khi các lựa chọn thay thế trong nước hiện đang được phát triển đạt đến độ sẵn sàng hoạt động.

Nỗ lực trong nước đó bao gồm các chương trình như tên lửa đánh chặn FP-7.X của Fire Point, một hệ thống do Ukraine phát triển.

Mỗi tên lửa FP-7.X dưới 1 triệu đô la, thấp hơn đáng kể so với vài triệu đô la mà mỗi tên lửa đánh chặn Patriot hiện có, và một hệ thống phòng không hoàn chỉnh được xây dựng xung quanh nó dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào năm 2027.

Nhưng điều quan trọng là nước đồng minh nào đủ táo bạo để đứng ra đánh đổi?