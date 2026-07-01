Nga trang bị súng máy hạng nặng cho tàu thương mại qua biển Baltic

Súng máy tự động xuất hiện trên một tàu chở khí đốt cho thấy nỗi lo ngại của Nga về các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền của Moscow ở biển Baltic.

Một trong những tàu thương mại mang cờ Nga ở biển Baltic đã xuất hiện với trang bị súng máy hạng nặng. Việc trang bị vũ khí này có thể nhằm mục đích bảo vệ tầm gần trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Đây cũng là bằng chứng cho thấy Moscow đang ngày càng mạnh tay hơn trong việc đảm bảo hỗ trợ cho các căn cứ quân sự ở vùng lãnh thổ Kaliningrad có vị trí chiến lược quan trọng.

Súng máy hạng nặng Kord xuất hiện trên tàu chở LNG của Nga tại biển Baltic.

Marshal Vasilevskiy là một tàu thương mại có tính chiến lược cao, nó là tàu chứa và tái hóa lỏng khí duy nhất của Nga đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ Kaliningrad.

Điều này diễn ra cùng lúc Nga tăng cường nỗ lực bảo vệ đội tàu vận chuyển dầu mỏ mà phương Tây gán cho là "hạm đội bóng tối" theo trừng phạt của họ.

Bằng chứng về việc vũ trang con tàu đã được hé lộ trong một báo cáo của Holger Roonemaa, đăng tải trên Delfi Estonia.

Roonemaa đã thu thập được hình ảnh từ Lực lượng Biên phòng Estonia cho thấy tàu Marshal Vasilevskiy hoạt động trên Biển Baltic tháng trước, với các vị trí đặt súng máy ở hai bên boong phía trên cầu tàu.

Hình ảnh cận cảnh một trong những khẩu súng máy hạng nặng trên cầu của tàu Marshal Vasilevskiy . PPA/Delfi Estonia.

Tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Marshal Vasilevskiy dài 290 mét và có trọng tải toàn phần 118.000 tấn, đã được máy bay giám sát của Lực lượng Biên phòng Estonia phát hiện khi đang di chuyển qua các hòn đảo phía tây của Estonia hướng tới cảng Bolshoi Bor của Nga ở Vịnh Phần Lan.

Các vị trí đặt súng được gia cố bằng bao cát được trang bị súng máy hạng nặng Kord 12,7mm, một loại vũ khí nạp đạn bằng dây đai được sử dụng bởi bộ binh, cũng như được gắn trên xe cộ và tàu thuyền.

Mặc dù chỉ chịu trách nhiệm hậu cần cho vùng Kaliningrad, tàu Marshal Vasilevskiy cũng đã bị áp đặt lệnh trừng phạt từ các nước phương Tây.

Con tàu thuộc sở hữu của công ty Gazprom và thường xuyên cung cấp khí đốt tự nhiên cho Kaliningrad, với bốn chuyến vận chuyển như vậy đã được ghi nhận kể từ tháng 8 năm ngoái.

Ảnh chụp từ phía sau của tàu Marshal Vasilevskiy . PPA/Delfi Estonia.

Gần như chắc chắn, các khẩu súng trên tàu Marshal Vasilevskiy được trang bị để giúp phòng thủ chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Súng Kord có tốc độ bắn 600-650 viên/phút, xài cỡ đạn 12 ly 7 và có tầm bắn hiệu quả khoảng 2.000 mét.

Đầu tháng này, Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công căn cứ hải quân danh tiếng của Nga tại Kronstadt, gần St. Petersburg, trong một cuộc tấn công dường như là cuộc tấn công đầu tiên thuộc loại này nhằm vào Hạm đội Baltic.

Trên thực tế, một cặp súng máy Kord có thể hiệu quả chống lại máy bay không người lái hoặc tàu thuyền nhỏ ở cự ly gần, nhưng sẽ không thể bảo vệ được nhiều trước các cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn hơn, chứ chưa nói đến các tên lửa chống hạm hiện đại .

Có khả năng Nga sẽ tăng cường thêm vũ khí cho tàu Marshal Vasilevskiy để cung cấp khả năng phòng thủ toàn diện hơn. Xét cho cùng, con tàu này là một tài sản quan trọng, do khả năng độc đáo của nó trong hạm đội thương mại Nga và vai trò đặc biệt của nó trong việc hỗ trợ Kaliningrad.

Điều này khiến nó trở thành một điểm yếu chiến lược cần được bảo vệ. Nếu bị mất, nó có thể gây ra tác động bất đối xứng, đe dọa khả năng duy trì hoạt động của các tài sản quân sự trong vùng lãnh thổ biệt lập này.

Nói một cách tổng quát hơn, đây là bằng chứng cho thấy Nga ngày càng chú ý nhiều hơn đến các tàu vận tải hậu cần, bao gồm cả các tàu dân sự hỗ trợ cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Đối với Ukraine và đồng minh phương Tây, đây cũng có thể trở thành mục tiêu tấn công ở khu vực Baltic, khi xung đột ngày càng lan rộng ra ngoài các chiến trường truyền thống và xa hơn khỏi Ukraine.

