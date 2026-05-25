Tây Ban Nha chốt danh sách World Cup 2026, Real Madrid vắng bóng

ĐT Tây Ban Nha chính thức công bố danh sách cầu thủ tham dự World Cup 2026. Điều gây chú ý lớn nhất là việc không có bất kỳ cầu thủ nào của Real Madrid góp mặt.

Đó là lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Tây Ban Nha hoàn toàn nói không với cầu thủ Real Madrid. Vào phút chót, HLV Luis de la Fuente quyết định gạch tên đội trưởng kỳ cựu Dani Carvajal và trung vệ trẻ Dean Huijsen.

Việc Carvajal bị loại khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ bởi hậu vệ 34 tuổi vẫn được xem là biểu tượng giàu kinh nghiệm của tuyển Tây Ban Nha trong nhiều năm qua. Ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid từng đóng vai trò quan trọng trong hành trình đăng quang EURO 2024 của La Roja. Tuy nhiên, những vấn đề liên quan đến thể trạng cùng dấu hiệu tuổi tác khiến anh không còn nằm trong kế hoạch của chiến lược gia De la Fuente tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trong khi đó, Dean Huijsen cũng không thể chen chân vào danh sách cuối cùng dù được đánh giá là một trong những trung vệ trẻ giàu tiềm năng của bóng đá Tây Ban Nha. Quyết định này cho thấy ban huấn luyện ưu tiên sự ổn định và kinh nghiệm nơi hàng thủ thay vì trao cơ hội cho những gương mặt còn quá trẻ.

Ở vị trí thủ môn, Tây Ban Nha mang tới bộ ba quen thuộc gồm Unai Simon, David Raya và Joan Garcia. Đây được xem là lựa chọn an toàn khi cả Simon lẫn Raya đều duy trì phong độ ổn định trong màu áo CLB.

Hàng phòng ngự của La Roja là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ với những cái tên như Marcos Llorente, Pedro Porro, Eric Garcia, Marc Pubill, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Marc Cucurella và Alejandro Grimaldo. Trong đó, Cubarsi tiếp tục nhận được nhiều kỳ vọng sau mùa giải thăng hoa cùng FC Barcelona.

Tuyến giữa vẫn được xem là điểm mạnh lớn nhất của Tây Ban Nha với dàn tiền vệ chất lượng gồm Pedri, Fabian Ruiz, Martin Zubimendi, Gavi, Rodri, Alex Baena và Mikel Merino. Đáng chú ý, sự trở lại của Rodri sau chấn thương được xem là cú hích lớn dành cho đội bóng xứ bò tót, khi tiền vệ của Manchester City vẫn là một trong những tiền vệ phòng ngự hàng đầu thế giới.

Trên hàng công, La Roja tiếp tục đặt niềm tin vào thế hệ cầu thủ trẻ giàu tốc độ và kỹ thuật như Nico Williams, Lamine Yamal hay Yeremy Pino. Bên cạnh đó, những cái tên dày dạn kinh nghiệm như Dani Olmo, Ferran Torres và Mikel Oyarzabal cũng được kỳ vọng sẽ giúp Tây Ban Nha tạo nên khác biệt tại World Cup 2026.