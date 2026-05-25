Tây Ban Nha chốt danh sách World Cup 2026, Real Madrid vắng bóng

ĐT Tây Ban Nha chính thức công bố danh sách cầu thủ tham dự World Cup 2026. Điều gây chú ý lớn nhất là việc không có bất kỳ cầu thủ nào của Real Madrid góp mặt.

Đó là lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Tây Ban Nha hoàn toàn nói không với cầu thủ Real Madrid. Vào phút chót, HLV Luis de la Fuente quyết định gạch tên đội trưởng kỳ cựu Dani Carvajal và trung vệ trẻ Dean Huijsen.

Việc Carvajal bị loại khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ bởi hậu vệ 34 tuổi vẫn được xem là biểu tượng giàu kinh nghiệm của tuyển Tây Ban Nha trong nhiều năm qua. Ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid từng đóng vai trò quan trọng trong hành trình đăng quang EURO 2024 của La Roja. Tuy nhiên, những vấn đề liên quan đến thể trạng cùng dấu hiệu tuổi tác khiến anh không còn nằm trong kế hoạch của chiến lược gia De la Fuente tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Real Madrid không có một tuyển thủ nào dự World Cup cùng đội tuyển Tây Ban Nha
Trong khi đó, Dean Huijsen cũng không thể chen chân vào danh sách cuối cùng dù được đánh giá là một trong những trung vệ trẻ giàu tiềm năng của bóng đá Tây Ban Nha. Quyết định này cho thấy ban huấn luyện ưu tiên sự ổn định và kinh nghiệm nơi hàng thủ thay vì trao cơ hội cho những gương mặt còn quá trẻ.

Ở vị trí thủ môn, Tây Ban Nha mang tới bộ ba quen thuộc gồm Unai Simon, David Raya và Joan Garcia. Đây được xem là lựa chọn an toàn khi cả Simon lẫn Raya đều duy trì phong độ ổn định trong màu áo CLB.

Hàng phòng ngự của La Roja là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ với những cái tên như Marcos Llorente, Pedro Porro, Eric Garcia, Marc Pubill, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Marc Cucurella và Alejandro Grimaldo. Trong đó, Cubarsi tiếp tục nhận được nhiều kỳ vọng sau mùa giải thăng hoa cùng FC Barcelona.

Yamal là niềm hy vọng lớn của Tây Ban Nha ở World Cup 2026
Tuyến giữa vẫn được xem là điểm mạnh lớn nhất của Tây Ban Nha với dàn tiền vệ chất lượng gồm Pedri, Fabian Ruiz, Martin Zubimendi, Gavi, Rodri, Alex Baena và Mikel Merino. Đáng chú ý, sự trở lại của Rodri sau chấn thương được xem là cú hích lớn dành cho đội bóng xứ bò tót, khi tiền vệ của Manchester City vẫn là một trong những tiền vệ phòng ngự hàng đầu thế giới.

Trên hàng công, La Roja tiếp tục đặt niềm tin vào thế hệ cầu thủ trẻ giàu tốc độ và kỹ thuật như Nico Williams, Lamine Yamal hay Yeremy Pino. Bên cạnh đó, những cái tên dày dạn kinh nghiệm như Dani Olmo, Ferran Torres và Mikel Oyarzabal cũng được kỳ vọng sẽ giúp Tây Ban Nha tạo nên khác biệt tại World Cup 2026.

Danh sách tuyển Tây Ban Nha dự World Cup 2026

Thủ môn: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona)

Hậu vệ: Marc Cucurella (Chelsea), Pau Cubarsí (Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Club), Álex Grimaldo (Bayer Leverkusen), Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Eric García (Barcelona), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Marc Pubill (Atlético Madrid)

Tiền vệ: Gavi (Barcelona), Rodri (Manchester City), Pedri (Barcelona), Martín Zubimendi (Arsenal), Fabián Ruiz (PSG), Álex Baena (Atlético Madrid), Mikel Merino (Arsenal)

Tiền đạo: Lamine Yamal (Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Dani Olmo (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Yéremy Pino (Crystal Palace), Borja Iglesias (Celta Vigo), Víctor Muñoz (Osasuna)

Theo Tuấn Cương/ Báo Thể Thao Văn Hóa
Thể thao

FIFA Fan ID có gì đặc biệt tại World Cup 2026?

Thẻ vật lý miễn phí của FIFA cung cấp nội dung độc quyền, hoạt động tương tác và lưu giữ kỷ niệm, giúp cổ động viên kết nối sâu sắc với giải đấu.

Chỉ còn ít tuần trước ngày khai mạc FIFA World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã giới thiệu FIFA Fan ID – tấm thẻ đặc biệt được thiết kế dành riêng cho những người sở hữu vé xem các trận đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo FIFA, đây không phải là vé vào sân cũng không thay thế hộ chiếu hay giấy tờ nhập cảnh. Tuy nhiên, FIFA Fan ID được xem như “chìa khóa” giúp người hâm mộ tiếp cận hàng loạt trải nghiệm số và nội dung độc quyền xuyên suốt giải đấu.

Thể thao

Những lão tướng khiến người hâm mộ tranh cãi trước World Cup 2026

Từ Neymar, Manuel Neuer đến Guillermo Ochoa, nhiều cựu binh vẫn được trao cơ hội bất chấp tuổi tác, chấn thương hoặc phong độ không còn ở đỉnh cao.

Khi các đội tuyển quốc gia lần lượt công bố danh sách tham dự World Cup 2026, bên cạnh những tài năng trẻ đang nổi lên, sự xuất hiện của nhiều gương mặt kỳ cựu đã thu hút sự chú ý đặc biệt. Dù kinh nghiệm và đẳng cấp là điều không thể phủ nhận, việc những cầu thủ này được trao suất tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh vẫn tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Neymar vẫn là niềm tin của Brazil

Thể thao

5 điều cần biết về FIFA World Cup 2026™

Chỉ còn một tháng nữa là trận đấu đầu tiên của World Cup mùa hè này khởi tranh, và đã có rất nhiều điều để bàn luận về sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này.

Từ căng thẳng ngoại giao đến giá vé và chi phí đi lại, giải đấu đã tạo nên những tiêu đề nóng hổi ngay cả trước khi quả bóng lăn, và mức độ quan tâm đó càng ngày càng tăng lên khi chúng ta đến gần trận đấu khai mạc giữa Mexico và Nam Phi vào ngày 11 tháng 6.

Để giúp bạn hiểu rõ mọi thứ đang diễn ra cả trong và ngoài sân cỏ, CNN Sports đã điểm qua 5 điều bạn cần biết.

