Ông Park Hang-seo làm HLV trưởng đội bóng Thái Lan

Sau hơn 3 năm rời ĐTQG Việt Nam, Park Hang-seo chính thức trở lại với công việc cầm quân khi nhận lời dẫn dắt CLB Kanchanaburi FC tại giải hạng 2 Thái Lan.

Chiều 25/5, đội bóng Thái Lan xác nhận bổ nhiệm chiến lược gia người Hàn Quốc vào vị trí HLV trưởng với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Đây được xem là bước đi cho thấy tham vọng lớn của Kanchanaburi trong mục tiêu giành vé thăng hạng lên Thai League mùa giải tới.

Ông Park Hang-seo có quãng thời gian thành công với bóng đá Việt Nam, nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả nước nhà ngay cả khi đã chia tay vị trí huấn luyện viên từ năm 2023 (Ảnh: HLV Park Hang-seo tham gia một trận đấu gây quỹ tại Việt Nam năm 2025).

Ban huấn luyện mới của HLV Park gồm nhiều cộng sự giàu kinh nghiệm như Lee Jung Soo (trợ lý HLV), Panupong Wongsa (trợ lý HLV), Pannarai Pansiri (chuyên viên phân tích), Narathip Panprom (HLV thủ môn) và Ro Young Soo (HLV thể lực). Trong giai đoạn đầu, trợ lý Lee Jung Soo sẽ tạm quyền dẫn dắt đội bóng do HLV Park vẫn đang bận nhiệm vụ cùng đội tuyển Hàn Quốc tại FIFA World Cup 2026 với vai trò Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc.

Theo truyền thông Thái Lan, lãnh đạo Kanchanaburi sẵn sàng đầu tư mạnh tay để tăng cường lực lượng theo yêu cầu của HLV Park Hang Seo. Đội bóng kỳ vọng kinh nghiệm và uy tín của nhà cầm quân 68 tuổi sẽ giúp CLB tạo nên cú bứt phá trong cuộc đua thăng hạng.

Kể từ khi chia tay đội tuyển Việt Nam đầu năm 2023, HLV Park Hang Seo chưa nhận lời dẫn dắt bất kỳ CLB hay đội tuyển nào. Ông chủ yếu tham gia các hoạt động quản lý và cố vấn bóng đá, trong đó có vai trò cố vấn cho Bắc Ninh FC và Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc.

Trong quá khứ, HLV Park Hang Seo từng ghi dấu ấn đậm nét cùng bóng đá Việt Nam với hàng loạt thành tích lịch sử như ngôi á quân AFC U-23 Asian Cup 2018, chức vô địch AFF Championship 2018, hai HCV SEA Games liên tiếp vào các năm 2019 và 2022, cùng chiến tích lần đầu đưa đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup khu vực châu Á.

Chính những thành công đó giúp HLV Park trở thành một trong những chiến lược gia có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại bóng đá Đông Nam Á. Dù từng nhận được nhiều lời mời từ các đội bóng trong khu vực, ông đều từ chối trước khi quyết định thử sức tại Thái Lan.

Chia sẻ về quyết định này, HLV Park Hang Seo cho biết ông muốn chinh phục thử thách mới tại nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á, đồng thời góp phần kết nối bóng đá Hàn Quốc với Việt Nam và khu vực.