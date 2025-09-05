Netflix cho phép chỉnh sửa và chia sẻ clip bằng thiết bị di động

Netflix đã công bố bản cập nhật cho tính năng "Khoảnh khắc" vào thứ Tư, hiện cho phép người xem chọn điểm bắt đầu và kết thúc để lưu, xem lại và chia sẻ clip.

Tính năng này chỉ có trên thiết bị di động và được triển khai lần đầu tiên vào năm ngoái, cho phép người xem lưu lại những cảnh họ yêu thích và chia sẻ chúng.

Cắt đoạn video từ Netflix và chia sẻ mà không phải lo ngại về bản quyền.

Bản cập nhật mới này trùng với thời điểm phát hành phần thứ 2 của mùa 2 của chương trình truyền hình nổi tiếng “Wednesday”. Bản cập nhật mới của Netflix cho tính năng “Khoảnh khắc” nhằm tận dụng các khoảnh khắc lan truyền trong các chương trình như nổi bật của họ.

Bản cập nhật bao gồm tùy chọn “cắt” trên màn hình để điều chỉnh độ dài của một phân đoạn. Sau khi cắt, video sẽ được lưu vào thẻ “My Netflix” của người xem để xem lại hoặc chia sẻ.

Elmar Nubbemeyer, Phó Chủ tịch Sản phẩm Thành viên của Netflix, cho biết: “Về bản chất, tính năng này nhằm mục đích mang đến cho thành viên cơ hội chia sẻ và lưu giữ những câu chuyện yêu thích, đồng thời tạo nên trải nghiệm độc đáo, mang đậm dấu ấn cá nhân.

Đây chỉ là khởi đầu cho một trải nghiệm Netflix năng động hơn với các tính năng và thiết kế được thiết kế dành riêng cho thiết bị di động.” Trong mùa đầu tiên của loạt phim — một phiên bản chuyển thể từ chương trình truyền hình kinh điển “Gia đình Addams” — cảnh nhảy múa của nhân vật chính Wednesday đã lan truyền chóng mặt và trở thành một trong những khoảnh khắc được yêu thích nhất của loạt phim.

Thông qua việc cắt và chia sẻ nội dung từ Netflix, người dùng giúp cho nền tảng này thêm phổ biến hơn nữa. Ảnh: Tech Radar

“Wednesday” là chương trình phổ biến nhất trên Netflix cho đến nay, với hơn 252 triệu lượt xem. Phần đầu tiên của loạt phim ra mắt vào tháng 8 và cho đến nay đã thu hút hàng chục triệu lượt.

Bản cập nhật mới xuất hiện khi Netflix đang cải tiến thương hiệu của mình, với trang chủ được thiết kế lại và nguồn cấp video dọc trên thiết bị di động trông giống với TikTok.

Gã khổng lồ phát trực tuyến đã thực hiện nhiều động thái chiến lược kể từ giai đoạn trì trệ ngắn ngủi vào năm 2022, từ việc cập nhật các tính năng cho đến các sáng kiến ​​kinh doanh như gói đăng ký hỗ trợ quảng cáo rẻ hơn và trấn áp việc chia sẻ mật khẩu. Netflix không còn công bố dữ liệu đăng ký nữa, nhưng dịch vụ phát trực tuyến này báo cáo rằng họ có hơn 300 triệu thành viên trả phí vào tháng 1.