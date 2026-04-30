Tòa tháp gỗ cao nhất Nhật Bản và câu chuyện lịch sử hơn 1.200 năm

Giữa lòng Kyoto cổ kính, một ngôi chùa với tòa tháp gỗ cao vút lặng lẽ kể câu chuyện hơn một thiên niên kỷ.

T.B (tổng hợp)

To-ji (東寺, “Đông Tự”) là một trong những ngôi chùa cổ kính và quan trọng nhất của Kyoto (Nhật Bản), được xây dựng vào năm 796, ngay sau khi kinh đô được dời đến Heian-kyō. Cùng với chùa Tây Tự (nay đã không còn), To-ji từng đóng vai trò như “cánh cổng tâm linh” bảo vệ phía Nam kinh thành. Trải qua hơn 1.200 năm, ngôi chùa vẫn giữ được vị thế đặc biệt trong lịch sử và văn hóa Nhật Bản.

Điểm nổi bật nhất của To-ji chính là tòa tháp ngũ tầng cao khoảng 55 mét – công trình gỗ cao nhất Nhật Bản. Với dáng vẻ thanh thoát vươn lên bầu trời, tòa tháp không chỉ là biểu tượng của Kyoto mà còn là minh chứng cho kỹ thuật xây dựng tinh xảo của người Nhật xưa. Mỗi tầng của tháp đại diện cho một yếu tố trong triết lý Phật giáo: đất, nước, lửa, gió và không, tạo nên một tổng thể hài hòa giữa kiến trúc và tín ngưỡng.

Chùa To-ji còn gắn liền với tên tuổi của Kūkai (774–835), người sáng lập tông phái Shingon (Chân Ngôn). Ông đã biến nơi đây thành trung tâm của Phật giáo Mật tông tại Nhật Bản, với nhiều nghi lễ và biểu tượng mang tính huyền bí. Bên trong khuôn viên chùa, các điện thờ lưu giữ nhiều tượng Phật và Bồ Tát ấn tượng, đặc biệt là tượng Đại Nhật Như Lai – trung tâm của vũ trụ trong giáo lý Shingon.

Không chỉ là nơi hành hương, To-ji còn là không gian văn hóa sống động. Vào ngày 21 mỗi tháng, khuôn viên chùa trở thành nơi diễn ra chợ trời nổi tiếng “Kōbō-san”, thu hút hàng nghìn người đến mua bán đồ cổ, thủ công mỹ nghệ và ẩm thực truyền thống. Đây là dịp để du khách cảm nhận nhịp sống địa phương trong khung cảnh cổ kính đầy cuốn hút.

Năm 1994, chùa To-ji được UNESCO công nhận là một phần của Di sản Thế giới “Các di tích lịch sử của Kyoto cổ”. Dù Kyoto có vô số ngôi chùa nổi tiếng, To-ji vẫn mang một nét riêng, vừa uy nghi, vừa gần gũi, vừa là di sản, vừa là một phần đời sống thường nhật.

Xứ sở cà phê duy nhất được UNESCO vinh danh có gì đặc biệt?

Những người nông dân trồng cà phê tại Colombia đã duy trì kỹ thuật canh tác truyền thống qua nhiều thế hệ, góp phần tạo nên một di sản văn hóa độc đáo.

Di sản thế giới Bức tranh văn hóa cà phê của Colombia là một vùng rộng lớn trải dài qua các tỉnh Caldas, Quindío, Risaralda và Valle del Cauca của Colombia, được UNESCO công nhận năm 2011. Đây không chỉ là nơi trồng cà phê, mà còn là minh chứng sống động cho cách con người thích nghi với địa hình núi dốc khắc nghiệt để tạo nên một nền văn hóa nông nghiệp bền vững và đặc sắc.

Cảnh tượng choáng ngợp ở thủ đô 500 tuổi, diện tích nhỏ nhất châu Âu

Valletta là thủ đô nhỏ bé nhưng giàu lịch sử của Malta, nơi hội tụ kiến trúc cổ kính, văn hóa Địa Trung Hải và nhiều di sản đặc sắc.

Một trong những thủ đô nhỏ nhất châu Âu. Valletta có diện tích rất khiêm tốn, chỉ khoảng 0,8 km², nhưng lại sở hữu mật độ di tích lịch sử dày đặc đáng kinh ngạc. Ảnh: Pinterest.
Một trong những thủ đô nhỏ nhất châu Âu. Valletta có diện tích rất khiêm tốn, chỉ khoảng 0,8 km², nhưng lại sở hữu mật độ di tích lịch sử dày đặc đáng kinh ngạc. Ảnh: Pinterest.
Được xây dựng bởi Hiệp sĩ Malta. Thành phố được thành lập vào thế kỷ 16 bởi các Hiệp sĩ Cứu tế sau chiến thắng trong Cuộc vây hãm Malta, mang ý nghĩa phòng thủ và biểu tượng quyền lực. Ảnh: Pinterest.
Được xây dựng bởi Hiệp sĩ Malta. Thành phố được thành lập vào thế kỷ 16 bởi các Hiệp sĩ Cứu tế sau chiến thắng trong Cuộc vây hãm Malta, mang ý nghĩa phòng thủ và biểu tượng quyền lực. Ảnh: Pinterest.
Lạc vào thiên đường có thật nằm giữa sa mạc Sahara và Đại Tây Dương

Nằm giữa sa mạc Sahara và Đại Tây Dương, di sản thế giới Vườn quốc gia Banc d'Arguin (Mauritania) là thiên đường hoang dã độc đáo của Tây Phi.

Sự giao thoa giữa sa mạc và đại dương. Vườn quốc gia Banc d’Arguin nằm ở rìa sa mạc Sahara, nơi cát vàng gặp làn nước xanh, tạo nên một cảnh quan hiếm thấy và đầy tương phản. Ảnh: Pinterest.
Sự giao thoa giữa sa mạc và đại dương. Vườn quốc gia Banc d’Arguin nằm ở rìa sa mạc Sahara, nơi cát vàng gặp làn nước xanh, tạo nên một cảnh quan hiếm thấy và đầy tương phản. Ảnh: Pinterest.
Hệ sinh thái biển phong phú. Vùng nước nông giàu dinh dưỡng của Vườn quốc gia nuôi dưỡng các loài cá, động vật thân mềm và giáp xác, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn biển. Ảnh: Pinterest.
Hệ sinh thái biển phong phú. Vùng nước nông giàu dinh dưỡng của Vườn quốc gia nuôi dưỡng các loài cá, động vật thân mềm và giáp xác, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn biển. Ảnh: Pinterest.
