Tòa tháp gỗ cao nhất Nhật Bản và câu chuyện lịch sử hơn 1.200 năm

To-ji (東寺, “Đông Tự”) là một trong những ngôi chùa cổ kính và quan trọng nhất của Kyoto (Nhật Bản), được xây dựng vào năm 796, ngay sau khi kinh đô được dời đến Heian-kyō. Cùng với chùa Tây Tự (nay đã không còn), To-ji từng đóng vai trò như “cánh cổng tâm linh” bảo vệ phía Nam kinh thành. Trải qua hơn 1.200 năm, ngôi chùa vẫn giữ được vị thế đặc biệt trong lịch sử và văn hóa Nhật Bản.

Điểm nổi bật nhất của To-ji chính là tòa tháp ngũ tầng cao khoảng 55 mét – công trình gỗ cao nhất Nhật Bản. Với dáng vẻ thanh thoát vươn lên bầu trời, tòa tháp không chỉ là biểu tượng của Kyoto mà còn là minh chứng cho kỹ thuật xây dựng tinh xảo của người Nhật xưa. Mỗi tầng của tháp đại diện cho một yếu tố trong triết lý Phật giáo: đất, nước, lửa, gió và không, tạo nên một tổng thể hài hòa giữa kiến trúc và tín ngưỡng.

Chùa To-ji còn gắn liền với tên tuổi của Kūkai (774–835), người sáng lập tông phái Shingon (Chân Ngôn). Ông đã biến nơi đây thành trung tâm của Phật giáo Mật tông tại Nhật Bản, với nhiều nghi lễ và biểu tượng mang tính huyền bí. Bên trong khuôn viên chùa, các điện thờ lưu giữ nhiều tượng Phật và Bồ Tát ấn tượng, đặc biệt là tượng Đại Nhật Như Lai – trung tâm của vũ trụ trong giáo lý Shingon.

Không chỉ là nơi hành hương, To-ji còn là không gian văn hóa sống động. Vào ngày 21 mỗi tháng, khuôn viên chùa trở thành nơi diễn ra chợ trời nổi tiếng “Kōbō-san”, thu hút hàng nghìn người đến mua bán đồ cổ, thủ công mỹ nghệ và ẩm thực truyền thống. Đây là dịp để du khách cảm nhận nhịp sống địa phương trong khung cảnh cổ kính đầy cuốn hút.

Năm 1994, chùa To-ji được UNESCO công nhận là một phần của Di sản Thế giới “Các di tích lịch sử của Kyoto cổ”. Dù Kyoto có vô số ngôi chùa nổi tiếng, To-ji vẫn mang một nét riêng, vừa uy nghi, vừa gần gũi, vừa là di sản, vừa là một phần đời sống thường nhật.