Liên danh hai thành viên trúng gói thầu làm đường hơn 31 tỷ tại Cù Lao Dung

Dự án nâng cấp Đường tỉnh 933B vừa tìm được chủ thầu là Liên danh Tân Phú – Nguyễn Trình với giá trúng thầu hơn 31 tỷ đồng, sau quá trình thẩm định hồ sơ nhân sự và tài chính quyết liệt từ phía chủ đầu tư

Mới đây, ông Duyên Thanh Hải - Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng khu vực Cù Lao Dung đã ký Quyết định số 39/QĐ-BQLDA ngày 16/04/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Xây dựng công trình. Đây là gói thầu quan trọng thuộc dự án Nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 933B đoạn từ Rạch Già đến nút giao Quốc lộ 60, thuộc dự án cầu Đại Ngãi trên địa bàn liên xã (An Thạnh Tây và thị trấn Cù Lao Dung).

Quyết định số 39/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Cuộc thầu minh bạch và tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách

Gói thầu số 01 có giá dự toán được duyệt là 36.768.782.240 đồng. Theo Biên bản mở thầu ngày 08/03/2026, có 02 nhà thầu tham gia gồm: Liên danh 933B và một Liên danh đối thủ. Sau quá trình chấm thầu khách quan, Liên danh 933B (bao gồm Công ty TNHH Tân Phú và Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất Thương mại Nguyễn Trình) đã giành chiến thắng với giá trúng thầu là 31.296.644.484,05 đồng.

Đáng chú ý, mức giá này thấp hơn giá dự toán 5.472.137.756 đồng, mang lại tỉ lệ tiết kiệm ấn tượng cho ngân sách địa phương đạt khoảng 14,88%.

Quá trình hậu kiểm hồ sơ và thay thế nhân sự đúng quy định

Dù trúng thầu với tỉ lệ tiết kiệm cao, tuy nhiên hồ sơ dự thầu (E-HSDT) của Liên danh 933B đã trải qua quy trình hậu kiểm nghiêm ngặt. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 01.10-04/BC-TP, Tổ chuyên gia đã có 02 lần yêu cầu nhà thầu làm rõ các nội dung về báo cáo tài chính và năng lực nhân sự.

Cụ thể, tại Công văn số 06/CV-TP, Tổ chuyên gia yêu cầu Công ty TNHH Tân Phú làm rõ sự bất nhất trong số liệu Tổng tài sản năm 2024 giữa kê khai trên hệ thống và báo cáo tài chính đính kèm. Đồng thời, bằng cấp chuyên môn của nhân sự dự kiến cho vị trí Chỉ huy trưởng cũng được yêu cầu xác minh làm rõ do chưa thể hiện rõ chuyên ngành giao thông theo tiêu chuẩn mời thầu.

Trong quá trình này, để đảm bảo chất lượng kỹ thuật cao nhất cho dự án, nhà thầu đã có văn bản giải trình số 04/CV.CTYTP.2026 và thực hiện thay thế 02 vị trí nhân sự chủ chốt gồm Kỹ thuật trắc đạt và Kỹ thuật quản lý chất lượng. Việc thay thế này được thực hiện đúng theo trình tự quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đảm bảo nhân sự mới có năng lực tương đương hoặc cao hơn, giúp hồ sơ đạt chuẩn về mặt kỹ thuật.

Chân dung liên danh nhà thầu trúng gói thầu 31 tỷ đồng

Về năng lực, thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Tân Phú (MSDN: 2200213048), tọa lạc tại số 20, xã An Thạnh, Cần Thơ. Đây là doanh nghiệp nhỏ do ông Lê Văn Rộng làm đại diện pháp luật, vốn dĩ rất am hiểu địa bàn.

Trong lịch sử đấu thầu tính đến tháng 04/2026 doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 65 gói thầu, trong đó trúng 34 gói, trượt 30 gói, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 182.547.539.663 đồng (trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập khoảng 75.574.296.663 đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh khoảng 106.973.243.000 đồng)

Đặc biệt trong giai đoạn 2025-2026, ngoài gói thầu đã trúng đang phân tích nêu trên doanh nghiệp này còn trúng các gói thầu xây lắp do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Cù Lao Dung làm chủ đầu tư: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình, trị giá 1.401.140.412 đồng (tháng 06/2025); Gói thầu số 01: Xây dựng công trình, trị giá 1.422.849.257 đồng (tháng 06/2025)

Mắt xích quan trọng còn lại trong liên danh là Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất Thương mại Nguyễn Trình (MSDN: 2100236683), một "ông lớn" xây lắp từ Vĩnh Long. Doanh nghiệp do ông Nguyễn Văn Trình làm người đại diện pháp luật.

Trong lịch sử đấu thầu tính đến tháng 04/2026 doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 190 gói thầu, trong đó trúng 134 gói, trượt 52 gói, 1 chưa có kết quả, 3 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 3.126.299.775.989 đồng (trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập khoảng 724.392.376.166 đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh khoảng 2.401.907.399.823 đồng).

Các gói thầu mà doanh nghiệp này đã trúng gần đây:

Gói thầu: Thi công xây dựng công trình tại Văn phòng HĐND và UBND Phường Trà Vinh, trị giá 1.898.117.000 đồng (tháng 01/2026);

Gói thầu số 105: Xây dựng 02 công trình Kim Sơn (xã Hàm Giang) tại Ban Quản lý Dự án CSAT Trà Vinh, trị giá 15.643.520.630 đồng (tháng 12/2025);

Gói thầu số 29: Thi công xây dựng công trình tại Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long, trị giá 66.734.167.000 đồng (tháng 12/2025);

Gói thầu số 20: Thi công xây dựng Nâng cấp, sửa chữa Đường tỉnh 914 (Các đoạn Km03+444- Km04+844, Km05+944- Km09+744 và Km24+800- Km26+200) tại Sở Xây dựng Tỉnh Vĩnh Long, trị giá 37.306.000.000 đồng (tháng 12/2025)

Góc nhìn từ chuyên gia

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng: "Việc yêu cầu làm rõ hồ sơ tài chính và cho phép thay thế nhân sự chủ chốt một lần trong quá trình chấm thầu là quy định nhân văn và thực tế của Luật Đấu thầu 2023. Điều này giúp ngăn chặn việc loại bỏ các nhà thầu có năng lực thực sự chỉ vì các lỗi hành chính sơ đẳng, từ đó thúc đẩy tính cạnh tranh và đảm bảo lợi ích kinh tế cho Nhà nước. Tuy nhiên, trách nhiệm giám sát sau đấu thầu của Ban QLDA Cù Lao Dung là cực kỳ quan trọng để đảm bảo nhà thầu thực hiện đúng các cam kết nhân sự đã thay thế".

Dự án Nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 933B không chỉ mang ý nghĩa hạ tầng mà còn là động lực phát triển liên vùng. Với quy trình lựa chọn nhà thầu chặt chẽ, người dân xã An Thạnh hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một công trình chất lượng, minh bạch và hiệu quả.