Đồng Nai: Loại đối thủ giá thấp, liên danh thiết bị Lộc Thành trúng thầu sát nút

Dù chào giá cao hơn đối thủ, Liên danh thiết bị Lộc Thành vẫn trúng gói thầu cung cấp thiết bị tại Trường TH&THCS Lộc Thành sau khi nhà thầu giá thấp nhất bị loại vì lỗi kỹ thuật

Hà Linh

Ngày 15/04/2026, ông Hồ Quang Khánh – Chủ tịch UBND xã Lộc Thành, tỉnh Đồng Nai đã ký Quyết định số 700/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lắp đặt thiết bị, thuộc dự án Xây dựng khối phòng ở bán trú; nhà ăn, nhà bếp và các công trình phụ trợ Trường TH&THCS Lộc Thành. Đơn vị trúng thầu là Liên danh thiết bị Lộc Thành (gồm Công ty TNHH một thành viên Tư vấn Kỹ thuật Công nghệ và Công ty TNHH một thành viên Thương mại Dịch vụ Quốc Hùng) với giá trúng thầu 1.992.965.000 đồng.

Quyết định số 700/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

"Cửa hẹp" cho nhà thầu giá thấp

Theo Biên bản mở thầu ghi nhận ngày 13/03/2026, có 05 nhà thầu tham gia cạnh tranh tại gói thầu này. Trong đó, Liên danh Mộc Kiến Quốc - Nguyên Ngọc đưa ra mức giá dự thầu thấp nhất là 1.986.721.000 đồng, thấp hơn đơn vị trúng thầu khoảng 6,2 triệu đồng.

Tuy nhiên, tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 02/BCĐG-TBBP, tổ chuyên gia của Công ty TNHH Thanh Bình BP đã đánh giá Liên danh Mộc Kiến Quốc - Nguyên Ngọc (gồm Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Mộc Kiến Quốc – Công ty TNHH MTV Nguyên Ngọc) "Không đạt" về kỹ thuật. Các lỗi được chỉ ra bao gồm: thiết bị tivi không nêu rõ chi phí lắp đặt và phụ kiện; một số thiết bị bếp inox và hệ thống PCCC chào không đúng ký mã hiệu, nhãn hiệu theo yêu cầu của E-HSMT.

Việc nhà thầu giá thấp nhất bị loại vì các lỗi về thông số kỹ thuật là quy trình bình thường trong đấu thầu. Tuy nhiên, dưới góc độ hiệu quả kinh tế, dư luận đặt nghi vấn liệu các yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu (E-HSMT) có đang quá khắt khe hoặc mang tính định hướng, vô tình tạo rào cản cho sự cạnh tranh về giá, ảnh hưởng đến việc tiết kiệm ngân sách cho tỉnh Đồng Nai – đơn vị cấp vốn bổ sung có mục tiêu cho dự án này?

Chân dung những "người quen" tại địa phương

Liên danh trúng thầu gồm hai thành viên: Công ty TNHH một thành viên Tư vấn Kỹ thuật Công nghệ (đứng đầu liên danh) và Công ty TNHH một thành viên Thương mại Dịch vụ Quốc Hùng.

Công ty TNHH một thành viên Tư vấn Kỹ thuật Công nghệ (MSDN: 3801272219) sở hữu bảng thành tích "khủng" khi tham gia 177 gói thầu và trúng tới 165 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu xấp xỉ 93%. Đặc biệt, trong giai đoạn 2025-2026, đơn vị này liên tục trúng thầu với vai trò độc lập lẫn liên danh tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt là các gói thầu mua sắm thiết bị cho trường học trên địa bàn. Cụ thể:

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị tại Trường PTDTNT THCS Lộc Ninh, trị giá 294.600.000 đồng (tháng 12/2025);

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị tại Trường Trung học cơ sở Lộc Thái, trị giá 493.520.000 đồng (tháng 11/2025);

Gói thầu: Mua sắm thiết bị tại Trường TH&THCS Bình Sơn, trị giá 120.000.000 đồng (tháng 12/2025);

Gói thầu: Mua sắm thiết bị tại Trường Tiểu học & Trung học cơ sở Trần Phú, trị giá 105.000.000 đồng (tháng 10/2025);

Gói thầu: Mua sắm thiết bị tại Trường THCS Long Bình, trị giá 90.000.000 đồng (tháng 06/2025)

Thành viên còn lại, Công ty TNHH một thành viên Thương mại Dịch vụ Quốc Hùng (MSDN: 3801168296) cũng không kém cạnh trong lịch sử đấu thầu cũng đã ghi nhận khi trúng 14/16 gói thầu đã tham gia. Riêng giai đoạn 2025-2026 nhà thầu này đã trúng 4/4 gói tham gia.

Góc nhìn chuyên gia

Phân tích về trường hợp này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất rõ về trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong việc lập E-HSMT. Nếu các tiêu chí kỹ thuật được đưa ra quá chi tiết hoặc không cần thiết dẫn đến loại bỏ nhà thầu có giá tốt, chủ đầu tư cần làm rõ tính cấp thiết của các yêu cầu đó nhằm đảm bảo tối ưu hóa dòng vốn đầu tư công".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh, tinh thần của Thông tư 79/2025/TT-BTC là hướng tới sự minh bạch trên môi trường mạng. Việc đánh giá "Không đạt" kỹ thuật cần phải dựa trên các lỗi trọng yếu ảnh hưởng đến vận hành, thay vì các lỗi hình thức có thể làm rõ theo quy định để đảm bảo tính công bằng cho tất cả các bên tham gia.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP

Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất.

Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%).

Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

#Đấu thầu Đồng Nai #Trường TH&THCS Lộc Thành #Liên danh thiết bị Lộc Thành #Công ty Tư vấn Kỹ thuật Công nghệ #Luật Đấu thầu 2023

