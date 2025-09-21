Hà Nội

Xã hội

Nam thanh niên nhận lại xe máy sau gần 1 năm bị mất trộm

Lực lượng CSGT TP Huế vừa giúp anh Phạm Q. (SN 1999, trú phường Thanh Thủy, TP Huế) tìm lại được chiếc xe máy bị mất trộm cách đây gần 1 năm.

Hạo Nhiên

Ngày 21/9, thông tin từ Trạm CSGT Phú Lộc (Công an TP Huế) cho biết, đơn vị vừa giúp nam thanh niên nghèo tìm lại được chiếc xe máy bị mất trộm cách đây gần 1 năm.

Trước đó, chiều 19/9, trong lúc tuần tra tại đường Phú Thạnh (xã Phú Vang), Tổ tuần tra kiểm soát của Trạm CSGT Phú Lộc (Công an TP Huế) phát hiện nam thanh niên chạy xe máy mang BKS 79H1-179.79 có dấu hiệu vi phạm giao thông.

xe-may-bien-so2-17584294528701266545135.jpg
Anh Phạm Q. làm thủ tục nhận lại chiếc xe máy bị mất cách đây gần 1 năm.

Qua kiểm tra, tài xế này là Nguyễn Văn V. (SN 2002, trú xã Phú Vang) không xuất trình được giấy đăng ký xe, trong khi biển số của chiếc xe này có dấu hiệu bị làm giả.

Ngay sau đó, tổ công tác đối chiếu dữ liệu, thông tin từ biển số, phát hiện không trùng khớp với loại phương tiện.

Tiếp tục xác minh theo số máy, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe từng thuộc sở hữu của ông Lý Quý D. (trú phường Thủy Dương, thị xã Hương Thuỷ (cũ) - nay là phường Thanh Thuỷ, TP Huế).

xe-may-bien-so1-17584294528931036275261.jpg
Chiếc xe máy thời điểm tìm thấy được gắn một biển số giả.

Qua nhiều bước truy vết, công an liên hệ được với anh Phạm Q - người từng mua lại chiếc xe này từ ông D. và báo bị mất trộm xe tại nghĩa địa Khe Trẹm vào tháng 11/2024.

Được biết, hoàn cảnh của anh Q. rất khó khăn. Chiếc xe máy là tài sản lớn mà anh dành dụm để có phương tiện đi làm hằng ngày. Khi được nhận lại chiếc xe, anh Q. không kìm được nước mắt, xúc động cảm ơn các chiến sĩ CSGT đã tận tâm giúp đỡ.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Xe máy #mất trộm #Công an TP Huế #tìm lại #nam thanh niên

