Cô gái trẻ tử vong vì bị cá mập tấn công tại bãi biển Australia

Một cô gái thiệt mạng và một nam thanh niên bị thương nặng trong vụ cá mập tấn công người trên bãi biển ở New South Wales, Australia.

Trang abc.net.au đưa tin, vụ cá mập tấn công người xảy ra tại bãi biển ở New South Wales, Australia, vào khoảng 6h30 sáng ngày 27/11.

Khi đó, một nam thanh niên và một cô gái, trong độ tuổi 20, đang bơi ở bãi biển trong Công viên quốc gia Crowdy Bay gần khu cắm trại Kylies Beach thì bất ngờ bị một con cá mập tấn công.

Vụ cá mập tấn công người xảy ra tại bãi biển ở Công viên quốc gia Crowdy Bay. Ảnh: ABC.net.au.

Chứng kiến sự việc, mọi người có mặt trên bãi biển đã cố gắng giúp đỡ hai nạn nhân, nhưng cô gái được cho là đã tử vong trước khi đội cứu thương đến. Nam thanh niên được đưa tới Bệnh viện John Hunter với vết thương nghiêm trọng và tình trạng hiện tại ổn định.

Trong một tuyên bố, Sở Công nghiệp và Phát triển Khu vực (DPIRD) của New South Wales cho biết: "Dựa trên phân tích pháp y, các nhà khoa học nghiên cứu cá mập của DPIRD xác định rằng có khả năng một con cá mập bò lớn đã tấn công hai du khách".

"DPIRD đã triển khai 5 đội cứu hộ SMART tại Kylies Beach và sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để giám sát khu vực và cung cấp tư vấn kỹ thuật cũng như nguồn lực nếu cần", DPIRD cho biết thêm.

Cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định chính xác con cá mập liên quan.

Được biết, đây là trường hợp tử vong thứ tư do cá mập tấn công ở Australia được ghi nhận vào năm 2025.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ một chú gấu đen xuất hiện tại sân bay ở Nhật Bản