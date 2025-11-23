Hà Nội

Thế giới

Gấu tấn công giáo viên và học sinh ở Canada, nhiều người bị thương

Con gấu xám hung dữ lao vào tấn công một nhóm giáo viên và học sinh trên đường mòn đi bộ ở British Columbia, Canada, khiến 11 người bị thương.

An An (Theo Guardian)

Theo The Guardian, vụ gấu tấn công người xảy ra tại Bella Coola, cách Vancouver 700 km về phía tây bắc, vào ngày 20/11. Cơ quan bảo tồn của tỉnh cho biết con gấu xuất hiện từ trong rừng và bất ngờ lao vào tấn công một nhóm học sinh và giáo viên đang ăn trưa trên đường mòn.

Tamara Davidson, một quan chức tỉnh, cho biết các giáo viên đã mạo hiểm tính mạng để cố gắng bảo vệ học sinh trong vụ tấn công. "Họ là những người hùng thực sự", Davidson nói.

untitled-8017.png
Một con gấu xám ở Quebec năm 2018. Ảnh: Canadian Press.

Vụ tấn công khiến 11 người bị thương, trong đó có 2 em nhỏ bị thương nặng, và họ đã được đưa tới bệnh viện điều trị.

Các nhân viên bảo tồn đã làm việc suốt đêm để tìm kiếm con gấu xám Bắc Mỹ nhưng vẫn chưa xác định được vị trí của nó. Những phát hiện ban đầu trong cuộc điều tra cho thấy con gấu có thể đã bị thương trước đó.

"Tôi thực sự cần nhấn mạnh mức độ nguy hiểm của tình huống này khi con gấu vẫn đang tự do di chuyển. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để xác định vị trí và bắt giữ con gấu này", Thanh tra Kevin Van Damme thuộc cơ quan bảo tồn cho biết.

Van Damme, người đã làm việc trong cơ quan bảo tồn trong gần 25 năm, cho biết đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình ông chứng kiến ​​một con gấu xám tấn công nhóm người theo cách này.

“Điều này cực kỳ hiếm gặp. Chúng tôi đang cố gắng xác định hành vi và lý do tại sao con gấu lại hành động như vậy… May mắn thay, các giáo viên đã chuẩn bị. Họ đã làm mọi thứ cần thiết và tránh để người khác gặp thương tích nghiêm trọng”, ông nói.

