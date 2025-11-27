Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nam thanh niên đánh Tổ trưởng an ninh chấn thương sọ não

Bị nhắc nhở đội mũ bảo hiểm, Nguyễn Doãn Vũ đã đánh vào đầu ông Trần Đ.Đ – Tổ trưởng Tổ an ninh ở xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh), khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não.

Hạo Nhiên

Ngày 27/11, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Doãn Vũ (SN 1994, trú tại thôn Nam Mỹ, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 3/10, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, Tổ an ninh cơ sở thôn Dư Nại, xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) phát hiện nhóm của Nguyễn Doãn Vũ điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm.

co-quan-canh-sat-dieu-tra-doc-lenh-bat-doi-voi-nguyen-doan-vu-1.jpg
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Doãn Vũ.

Khi bị Tổ tuần tra chiếu đèn kiểm tra, Vũ tỏ thái độ khó chịu, cho rằng mình “bị soi mói” và lớn tiếng tranh cãi. Việc bị nhắc nhở, cộng với việc trước đó có uống rượu, khiến Vũ bức xúc.

Trong lúc tranh cãi, Vũ bất ngờ lao tới dùng tay đấm mạnh 3 cái vào vùng đầu ông Trần Đ.Đ - Tổ trưởng Tổ an ninh cơ sở. Cú đánh trực diện khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, tụ máu ngoài – dưới màng cứng và vỡ xương sọ, tỷ lệ thương tật 36%.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video thông tin về nghi phạm truy sát cả gia đình 4 người ở Quảng Ngãi.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
#Cán bộ thôn #Tổ trưởng #An ninh #bị đánh #chấn thương sọ não #xã Xuân Lộc

Bài liên quan

Xã hội

Triệu tập đối tượng đánh người đàn ông bất tỉnh giữa phố ở Hà Nội

Phúc điều khiển xe thì va chạm với xe của anh M. Hai bên cãi nhau, anh M. rút dùi cui điện bấm cho phát ra tiếng khiến Phúc lao vào đánh khiến nạn nhân bất tỉnh

Ngày 24/11, Công an phường Phú Lương, TP Hà Nội cho biết, đã triệu tập đối tượng trong vụ ẩu đả khiến một người đàn ông bất tỉnh ở phố Xốm. Khoảng 16h30 ngày 22/11, người dân báo tin xảy ra xô xát giữa 2 nam thanh niên tại ngõ 4 phố Xốm, phường Phú Lương. Một người bị đánh gục, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103, còn nghi phạm rời khỏi hiện trường. Toàn bộ sự việc được người dân quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội.

1000009451-2155-1444.png
Hiện trường nơi xảy ra sự việc.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố 2 đối tượng giết người ở Vĩnh Long

Do mâu thuẫn khi đi hát karaoke, Phát và Giàu đã dùng dao tự chế đâm, chém anh L.T.T. và N.V.Th., khiến một nạn nhân tử vong, người còn lại bị thương nặng.

Ngày 26/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Châu Tấn Phát (SN 1990) và Võ Văn Giàu (SN 2006, cùng ngụ xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h ngày 20/11, Châu Tấn Phát đến một quán karaoke trên địa bàn xã Ba Tri. Tại đây, Phát xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác.

Xem chi tiết

Xã hội

Bé gái 13 tuổi bị bà nội và 2 người ông tra khảo, đánh đập vì nghi trộm tiền

Do nghi ngờ cháu gái 13 tuổi lấy trộm tiền, bà nội cùng chồng và anh trai đã dùng tay chân, hung khí hành hung P.A để ép trả lại tiền.  

Ngày 19/11, cho biết, Công an phường Linh Sơn (tỉnh Thái Nguyên) đang xác minh, làm rõ vụ việc cháu bé 13 tuổi bị người nhà bạo hành.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook có đăng tải bài viết kèm hình ảnh phản ánh về việc bé gái bị những người thân trong gia đình bạo hành phải nhập viện. Ngay sau đó, Công an phường Linh Sơn cũng đã nhận được đơn trình báo của chị T.Q.T (SN 1993, trú tại phường Linh Sơn) là mẹ của cháu bé.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới