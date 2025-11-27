Nam thanh niên đánh Tổ trưởng an ninh chấn thương sọ não

Bị nhắc nhở đội mũ bảo hiểm, Nguyễn Doãn Vũ đã đánh vào đầu ông Trần Đ.Đ – Tổ trưởng Tổ an ninh ở xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh), khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não.

Ngày 27/11, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Doãn Vũ (SN 1994, trú tại thôn Nam Mỹ, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 3/10, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, Tổ an ninh cơ sở thôn Dư Nại, xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) phát hiện nhóm của Nguyễn Doãn Vũ điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Doãn Vũ.

Khi bị Tổ tuần tra chiếu đèn kiểm tra, Vũ tỏ thái độ khó chịu, cho rằng mình “bị soi mói” và lớn tiếng tranh cãi. Việc bị nhắc nhở, cộng với việc trước đó có uống rượu, khiến Vũ bức xúc.

Trong lúc tranh cãi, Vũ bất ngờ lao tới dùng tay đấm mạnh 3 cái vào vùng đầu ông Trần Đ.Đ - Tổ trưởng Tổ an ninh cơ sở. Cú đánh trực diện khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, tụ máu ngoài – dưới màng cứng và vỡ xương sọ, tỷ lệ thương tật 36%.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

