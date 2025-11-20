Hà Nội

Xã hội

Bé gái 13 tuổi bị bà nội và 2 người ông tra khảo, đánh đập vì nghi trộm tiền

Do nghi ngờ cháu gái 13 tuổi lấy trộm tiền, bà nội cùng chồng và anh trai đã dùng tay chân, hung khí hành hung P.A để ép trả lại tiền.  

Theo Thanh Hiếu/Tiền phong

Ngày 19/11, cho biết, Công an phường Linh Sơn (tỉnh Thái Nguyên) đang xác minh, làm rõ vụ việc cháu bé 13 tuổi bị người nhà bạo hành.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook có đăng tải bài viết kèm hình ảnh phản ánh về việc bé gái bị những người thân trong gia đình bạo hành phải nhập viện. Ngay sau đó, Công an phường Linh Sơn cũng đã nhận được đơn trình báo của chị T.Q.T (SN 1993, trú tại phường Linh Sơn) là mẹ của cháu bé.

Nhận được đơn trình báo, Công an phường Linh Sơn tiến hành xác minh, làm rõ vi phạm của những người có liên quan.

Cơ thể cháu P.A có nhiều thương tích
Cơ thể cháu P.A có nhiều thương tích

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nạn nhân là cháu P.A (SN 2012). Hiện cháu sinh sống cùng với bà nội là Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1969), ông Lương Quốc Trung (SN 1971, chồng thứ 2 của bà Hằng) và Nguyễn Ngọc Thành (SN 1965, anh trai bà Hằng).

Do nghi ngờ cháu P.A lấy trộm tiền của bà Hằng, khoảng 22h ngày 16/11, cháu P.A đi chơi về đến nhà thì bị bà Hằng, ông Trung tra khảo, túm tóc, lôi kéo, dùng tay chân tát đánh. Ngoài ra, các đối tượng trên còn dùng nhiều vật dụng khác nhau như đoạn gỗ, phần sống dao, chổi lau nhà, gậy, chảo... đánh vào nhiều vị trí trên người cháu P.A.

Cháu P.A buộc phải nhận đã lấy tiền thì ông Trung và bà Hằng mới dừng đánh. Ông Thành vặn tay phải của cháu P.A và yêu cầu đi lấy tiền trả lại cho bà nội. Tuy nhiên, do bản thân không lấy trộm số tiền đó nên cháu không trả lời được.

Bà nội Nguyễn Thị Bích Hằng và ông Nguyễn Ngọc Thành tại cơ quan Công an
Bà nội Nguyễn Thị Bích Hằng và ông Nguyễn Ngọc Thành tại cơ quan Công an

Ông Trung và ông Thành kéo cháu P.A xuống khu vực cạnh nhà bếp rồi cả 2 người tiếp tục đánh cháu bé. Ông Trung đưa một chiếc gậy gỗ cho ông Thành, còn bản thân thì lấy một chiếc cuốc nhỏ đánh vào các vị trí trên người cháu P.A để ép cháu phải đưa số tiền đã lấy trộm. Lợi dụng lúc các đối tượng lơ là, P.A đã vùng thoát ra và được quần chúng nhân dân đưa đi bệnh viện.

Qua khám sơ bộ, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên xác định cháu P.A bị bầm tím nhiều vùng trên cơ thể.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

