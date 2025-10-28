Nam thanh niên bị bắt khi rủ bạn gái 14 tuổi 'ăn trái cấm'

Dù biết rõ C. chưa đủ 16 tuổi, nhưng T. vẫn rủ bạn gái đi chơi và nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Ngày 28/10, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Lào Cai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can tạm giam đối với G.A.T. (sinh năm 2005, trú tại xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, quy định tại khoản 2 Điều 145 Bộ luật Hình sự.

G.A.T. bị bắt khi rủ bạn gái 14 tuổi “ăn trái cấm”.

Theo cơ quan Công an, T. và G.T.C. (sinh năm 2011, trú tại xã Mù Cang Chải) có quan hệ tình cảm yêu đương. Dù biết rõ C. chưa đủ 16 tuổi, nhưng từ ngày 22 đến ngày 24/10/2025, T. vẫn rủ C. đi chơi và nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Hành vi của T. đã xâm phạm nghiêm trọng đến sự phát triển lành mạnh về thể chất, tinh thần, nhân cách của người chưa thành niên, vi phạm pháp luật hình sự và các chuẩn mực đạo đức xã hội.

Hiện vụ án đang được điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

