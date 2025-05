Bắt tạm giam 2 chủ quán karaoke mua bán người dưới 16 tuổi

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Ngày 28/5, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương về tội “Gây rối trật tự công cộng”.