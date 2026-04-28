Nách có cục thịt nhỏ có phải u không?

Nhiều bạn trẻ sợ hãi khi phát hiện thấy cục thịt ở nách hoặc ở vú, lo sợ ung thư. Vậy thực hư ra sao?

Tuyến vú phụ không phải là “u lạ”

ThS.BS Nguyễn Xuân Tuấn, Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt cho biết, đây là tình huống bác sĩ gặp rất nhiều, đặc biệt ở chị em trẻ hoặc trung niên. Đi khám vì sờ thấy “cục” ở nách, lo là u, thậm chí nghĩ đến ung thư. Nhưng sau khi khám kỹ thì lại là tuyến vú phụ. Nghe lạ nhưng thực ra không hiếm.

BS Tuấn giải thích, khi còn trong giai đoạn bào thai, cơ thể có một “đường tuyến vú” kéo dài từ nách xuống vùng bẹn. Bình thường, chỉ có phần ở ngực phát triển thành tuyến vú chính, còn các phần khác sẽ thoái triển đi. Nhưng ở một số người, một phần mô này không mất đi hoàn toàn, mà tồn tại lại, tạo thành tuyến vú phụ.

Vì vậy, tuyến vú phụ không phải là “u lạ”, mà thực chất là mô tuyến vú bình thường, chỉ nằm sai vị trí. Vị trí hay gặp nhất là vùng nách. Chị em có thể thấy một khối mềm, đôi khi hai bên, có người chỉ một bên. Có người để ý từ lâu, có người chỉ phát hiện khi thấy nó to lên.

Cục thịt ở nách có phải u vú? - Ảnh minh họa BSCC

Một đặc điểm rất điển hình là tuyến vú phụ cũng chịu ảnh hưởng nội tiết giống như vú chính. Nghĩa là, trước kỳ kinh có thể căng hơn, đau nhẹ, khi mang thai hoặc cho con bú có thể to lên rõ rệt. Chính vì vậy mà nhiều chị em bắt đầu chú ý đến nó ở những thời điểm này.

“Đa số tuyến vú phụ là lành tính và không cần xử lý gì nếu không gây vấn đề. Nhưng không phải vì vậy mà bỏ qua hoàn toàn. Vì bản chất nó là mô tuyến vú, nên về lý thuyết, nó cũng có thể gặp các bệnh giống tuyến vú bình thường, bao gồm cả u lành hoặc hiếm hơn là ung thư”, BS Tuấn nhấn mạnh.

Vì vậy, theo BS Tuấn nếu có những dấu hiệu như: Khối to nhanh, đau nhiều bất thường, sờ thấy cục cứng khác với trước, da thay đổi... nên đi kiểm tra.

Về việc có nên cắt bỏ khối u này không, theo BS Tuấn là không bắt buộc. Chỉ cân nhắc cắt khi gây khó chịu, đau, ảnh hưởng thẩm mỹ hoặc có nghi ngờ bất thường. Còn nếu chỉ là một vùng mô nhỏ, ổn định, không triệu chứng thì hoàn toàn có thể để theo dõi. Vì vậy, nếu chị em sờ thấy vùng nách có “cục” mà chưa rõ là gì, đừng vội nghĩ xấu, nhưng cũng đừng bỏ qua.

Sờ thấy u ở vú có phải ung thư?

Theo THS.BS Tuấn, đa số u vú là lành tính. Tùy độ tuổi nhưng trung bình khoảng 70–80% các khối u vú không phải ung thư.

Tuy nhiên, theo ThS.BS Tuấn, con số này chỉ để tham khảo. Điều quan trọng không phải là bao nhiêu phần trăm, mà là mình đang nằm trong phần trăm nào. Không ai có thể sờ mà biết chắc đó là u lành hay u ác. Thực tế các bác sĩ gặp rất nhiều trường hợp sờ thấy u rồi tự trấn an “chắc không sao”, đến khi đi khám thì câu chuyện đã khác.

Cũng có một nhóm ngược lại, vừa sờ thấy u là mất ăn mất ngủ, nghĩ ngay đến ung thư. Thực ra cả hai phản ứng này đều không đúng. Sờ thấy u không có nghĩa là ung thư, nhưng cũng không nên tự kết luận là lành.

Trong ảnh, BS Tuấn đang đọc kết quả Xquang tuyến vú 3D, 1 phương pháp tầm soát ung thư vú sớm - Ảnh BSCC

Cách bác sĩ tiếp cận không phải chỉ dựa vào sờ. Thường sẽ bắt đầu bằng khám lâm sàng, sau đó siêu âm vú. Trong một số trường hợp sẽ cần chụp nhũ ảnh hoặc sinh thiết để xác định rõ. Có những ca chỉ cần siêu âm là có thể yên tâm, nhưng cũng có những ca nếu không kiểm tra kỹ thì rất dễ bỏ sót.

Có một số dấu hiệu nếu đi kèm với khối u chị em nên đi khám sớm hơn, ví dụ như khối cứng, bờ không rõ, ít di động, to lên theo thời gian, da vùng vú bị lõm hoặc co kéo, núm vú thay đổi hay có dịch bất thường. Nhưng kể cả không có những dấu hiệu này, chỉ cần sờ thấy u thôi cũng đã là lý do đủ để đi kiểm tra.

"Đừng cố đoán. Việc của mình không phải là tự kết luận u lành hay ác, mà là đi kiểm tra để biết chắc. Trong phòng khám, các bác sĩ thấy rất rõ một điều, những người đi khám sớm thường nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhiều khi chỉ cần theo dõi. Còn những người để lâu rồi mới đi thì lựa chọn sẽ ít đi.

Vì vậy, nếu chị em đang sờ thấy u, lời khuyên đơn giản là đi kiểm tra một lần cho rõ. Nhiều trường hợp chỉ cần vậy là yên tâm hẳn", ThS.BS Tuấn khuyên.

