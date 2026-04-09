Lạc quan, nghị lực người bệnh ung thư vú chiến thắng ung thư tủy

Loại bỏ những khối u tủy chưa bao giờ là điều dễ dàng. Mới đây, khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện K tiếp tục chứng minh chất lượng điều trị khi “chinh phục” một ca bệnh khó - trường hợp người phụ nữ 61 tuổi với u tủy cột sống thắt lưng dài tới 15cm, tiền sử ung thư vú.

Từ việc đi lại khó khăn, thậm chí phải đối diện với nguy cơ liệt, nay người bệnh đã có thể đi lại sau 3 ngày phẫu thuật, đã ra viện trở về cùng gia đình, tiếp thêm nhiều niềm tin, nghị lực cho đồng bệnh.

Bệnh nhân tập đi lại sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Tưởng thoái hóa cột sống không ngờ u tủy khủng nằm tại vị trí phức tạp

Bệnh nhân Đinh Thị Ph. (61 tuổi, Hải Phòng) có tiền sử ung thư vú, được điều trị theo phác đồ phù hợp, gồm hóa chất và phẫu thuật bóc tách u. Sau đợt điều trị đó, sức khỏe người bệnh đáp ứng tốt và thể trạng ổn định trong thời gian dài trên 5 năm. Bệnh nhân Ph. cho biết:

“Cách đây một vài năm, khi đi khám định kỳ sau điều trị ung thư vú, đôi lúc có đau lưng, tôi nghĩ mình bị bệnh thoái hóa cột sống nên không khám chuyên sâu. Tới khoảng 1 tháng gần đây, tôi thấy rõ những cơn đau kéo dài ở hai bên chân, cơn đau rất khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại khó khăn thì mới tới Bệnh viện K để khám”.

Khối u tủy dài 15 cm được lấy ra từ người bệnh - Ảnh BVCC

Điểm thách thức nằm ở chiều dài u và vị trí chóp tủy

Tại Bệnh viện K, bệnh nhân được đánh giá toàn diện và thực hiện MRI, ghi nhận u tủy cột sống thắt lưng phức tạp, chiều dài u kéo dài đến 15cm từ lưng kéo dài xuống vùng cùng cụt, đặc biệt u chèn ép chóp tủy.

Theo bác sĩ Nguyễn Thái Học, khoa Ngoại Thần kinh “Về mặt giải phẫu – chức năng, chóp tủy là vùng có cấu trúc thần kinh đặc thù, nơi tập trung các thành phần thần kinh liên quan vận động và kiểm soát bàng quang – trực tràng.

Do đó, tổn thương không chỉ giới hạn ở việc lấy u mà còn liên quan trực tiếp đến nguy cơ biến chứng thần kinh sau phẫu thuật. Nếu không can thiệp kịp thời hoặc can thiệp không đảm bảo, bệnh nhân có thể diễn tiến tới liệt hai chi dưới và mất chức năng đại, tiểu tiện”.

Người bệnh đã thoát khỏi nguy hiểm để trở về với gia đình - Ảnh BVCC

Phẫu thuật vi phẫu, giải pháp hiệu quả cho người bệnh u tủy phức tạp

Thách thức lớn nhất trong ca này không chỉ là “u dài”, mà còn là u xâm lấn chóp tủy - vùng nguy cơ cao nếu tổn thương trong mổ. Ê-kíp phẫu thuật của Khoa Ngoại thần kinh – Bệnh viện K đã ứng dụng đồng thời các kỹ thuật hiện đại như vi phẫu thuật, hệ thống cảnh báo thần kinh, từ đó giúp bảo vệ tối đa các chức năng tủy sống.

Ca mổ được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ có kinh nghiệm, chuyên môn cao, với thời gian phẫu thuật 4,5 giờ, toàn bộ khối u đã được lấy bỏ khỏi cơ thể người bệnh. Sau mổ 3 ngày, người bệnh đã được tập đi lại nhẹ nhàng.

Chị P. chia sẻ, thật sự rất biết ơn các bác sĩ Bệnh viện K đã kịp thời, nhanh chóng đưa ra giải pháp giúp tôi xử lý vấn đề mà tôi luôn lo ngại. Tôi chủ quan không biết rằng khối u của mình phức tạp tới vậy và thật may mắn bây giờ tôi lại đi lại được trở lại bình thường.

“Người bệnh có đau lưng kéo dài kèm theo đi lại khó khăn, hoặc tiểu tiện khó kiểm soát, nên đi chụp phim cộng hưởng từ cột sống để phát hiện các nguyên nhân ở cột sống và tủy sống, và được điều trị kịp thời”, PGS.TS Nguyễn Đức Liên, Trưởng Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện K khuyên.

>>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Chứng khoán Việt chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp