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Sống Khỏe

Phát hiện khối u não lớn qua triệu chứng ít nói, hay quên

Đi khám vì tình trạng suy giảm trí nhớ ngày càng rõ rệt, một phụ nữ 53 tuổi được phát hiện khối u não kích thước lớn đang chèn ép các cấu trúc thần kinh quan trọng.

Thúy Nga

Theo người nhà, hơn một tháng trước khi nhập viện, bà N.T.A.N. (53 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang) thường xuyên quên tên các đồ vật quen thuộc, ít trò chuyện với người thân và ăn uống kém hơn trước.

Ban đầu, gia đình cho rằng đây chỉ là biểu hiện tuổi tác. Tuy nhiên, khi các triệu chứng ngày càng rõ rệt, người bệnh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ thăm khám.

Kết quả khám lâm sàng kết hợp chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy bệnh nhân có khối u não kích thước lớn đang chèn ép các vùng chức năng quan trọng của não bộ.

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Hình ảnh khối u trên phim chụp - Ảnh BVCC

BS.CKI Nguyễn Quang Hưng, Trưởng đơn vị Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết, đây là trường hợp khá đặc biệt bởi người bệnh gần như không xuất hiện triệu chứng đau đầu - dấu hiệu thường được nhiều người mặc định là biểu hiện điển hình của u não.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ xác định người bệnh cần được phẫu thuật sớm nhằm hạn chế nguy cơ liệt, suy giảm chức năng thần kinh và các biến chứng nặng nề về sau.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 6 giờ. Sau nhiều giờ bóc tách tỉ mỉ quanh các cấu trúc thần kinh quan trọng, ê-kíp đã lấy bỏ thành công khối u, đồng thời bảo tồn tối đa các chức năng thần kinh cho người bệnh.

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Bác sĩ thăm hỏi bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Sau phẫu thuật, người bệnh được theo dõi sát và phục hồi tích cực. Khoảng một tuần sau mổ, bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện và tiếp tục tái khám theo lịch hẹn.

Theo người nhà, sức khỏe của bà N.T.A.N. đã cải thiện đáng kể. “Trước đây mẹ chỉ nói được vài từ ngắn, giao tiếp không còn linh hoạt như trước. Sau mổ, mẹ khỏe hơn nhiều, nói chuyện tốt hơn và nhớ được nhiều việc hơn”, người nhà bệnh nhân chia sẻ.

Các chuyên gia thần kinh cho biết, nhiều người thường bỏ qua các biểu hiện như hay quên, thay đổi tính tình, giảm khả năng giao tiếp hoặc chậm phản ứng vì cho rằng đó là dấu hiệu bình thường của tuổi già.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đây có thể là tín hiệu cảnh báo các bệnh lý thần kinh nguy hiểm, bao gồm u não.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên đi khám chuyên khoa khi xuất hiện các dấu hiệu như suy giảm trí nhớ bất thường, thay đổi hành vi hoặc tính cách, nói khó, yếu tay chân, giảm khả năng giao tiếp hoặc đau đầu kéo dài. Việc phát hiện sớm giúp nâng cao hiệu quả điều trị, hạn chế biến chứng và bảo tồn chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

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(Nguồn: Nhân Dân)
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