Cuộc chạy đua giành sự sống cho sản phụ nhồi máu cơ tim sát ngày sinh

Sản phụ N.T.N nhập viện cấp cứu trong tình trạng nôn nhiều, đau tức ngực sau xương ức kèm khó thở. Trước đó, thai kỳ diễn ra hoàn toàn ổn định nên những biểu hiện ban đầu dễ bị nhầm lẫn với các triệu chứng thường gặp ở giai đoạn cuối thai kỳ.

BSCKI Đinh Quốc Anh, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cho biết, kết quả điện tim ghi nhận hình ảnh ST chênh lên - dấu hiệu điển hình của nhồi máu cơ tim cấp. Các chỉ số men tim tăng cao, trong khi siêu âm tim cho thấy chức năng co bóp cơ tim suy giảm nghiêm trọng.

Các bác sĩ xác định sản phụ bị nhồi máu cơ tim cấp, nghi do bóc tách động mạch vành tự phát. Đây là tình trạng thành động mạch vành bị tách lớp, làm cản trở dòng máu nuôi cơ tim, có thể dẫn tới suy tim, rối loạn nhịp tim nguy hiểm hoặc ngừng tuần hoàn nếu không được xử trí kịp thời.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch - Ảnh BVCC

​Sau khi cân nhắc toàn diện lợi ích và nguy cơ, ê-kíp thống nhất lựa chọn phương án mổ lấy thai khẩn cấp trước, sau đó lập tức can thiệp mạch vành để giảm nguy cơ băng huyết và tạo điều kiện thuận lợi cho hồi sức tim mạch chuyên sâu.

BSCKI Đoàn Ngọc Minh, Phó Trưởng khoa Sản Phụ khoa BVĐK Hồng Ngọc cho biết, ưu tiên hàng đầu là rút ngắn thời gian phẫu thuật và kiểm soát chảy máu. Đường mổ dọc dưới rốn được lựa chọn để tiếp cận nhanh hơn, an toàn hơn, đồng thời lấy thai khẩn trương nhằm hạn chế nguy cơ bé bị ảnh hưởng bởi thuốc mê".

Em bé nặng khoảng 3.000g đã cất tiếng khóc chào đời an toàn.

Ê- kíp phẫu thuật bắt con cho sản phụ - Ảnh BVCC

Ngay sau sinh, sản phụ được chuyển thẳng tới phòng can thiệp tim mạch. Kết quả chụp mạch vành xác nhận tình trạng bóc tách động mạch vành nghiêm trọng gây cản trở dòng máu nuôi tim. Các bác sĩ nhanh chóng đặt stent tái thông mạch vành, khôi phục dòng máu đến cơ tim trong thời điểm quyết định.

Sau can thiệp, người bệnh tiếp tục được theo dõi hồi sức chuyên sâu nhằm kiểm soát nguy cơ suy tim, rối loạn nhịp và xuất huyết sau sinh. Song song với đó, ê-kíp sản khoa theo dõi sát tình trạng co hồi tử cung, sản dịch, vết mổ và nguy cơ nhiễm trùng hậu sản. Em bé được chăm sóc tại khoa sơ sinh để đánh giá hô hấp và khả năng thích nghi sau sinh.

Nhờ quá trình theo dõi đa chuyên khoa chặt chẽ trong nhiều ngày, cả mẹ và bé đều hồi phục tốt và xuất viện an toàn.

Bóc tách động mạch vành tự phát - biến cố hiếm nhưng nguy hiểm ở thai phụ Bóc tách động mạch vành tự phát (SCAD) là nguyên nhân hiếm gặp gây nhồi máu cơ tim cấp. Bệnh thường xảy ra ở phụ nữ trẻ, đặc biệt trong giai đoạn cuối thai kỳ hoặc sau sinh. Các triệu chứng có thể gồm đau ngực, khó thở, buồn nôn, vã mồ hôi, hồi hộp. Do dễ nhầm lẫn với các khó chịu thông thường của thai kỳ, việc phát hiện sớm có ý nghĩa quyết định trong cứu sống người bệnh.

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