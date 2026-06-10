Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Cuộc chạy đua giành sự sống cho sản phụ nhồi máu cơ tim sát ngày sinh

Mang thai tuần thứ 37, người phụ nữ bất ngờ bị nhồi máu cơ tim cấp do bóc tách động mạch vành tự phát.

Thúy Nga

Sản phụ N.T.N nhập viện cấp cứu trong tình trạng nôn nhiều, đau tức ngực sau xương ức kèm khó thở. Trước đó, thai kỳ diễn ra hoàn toàn ổn định nên những biểu hiện ban đầu dễ bị nhầm lẫn với các triệu chứng thường gặp ở giai đoạn cuối thai kỳ.

BSCKI Đinh Quốc Anh, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cho biết, kết quả điện tim ghi nhận hình ảnh ST chênh lên - dấu hiệu điển hình của nhồi máu cơ tim cấp. Các chỉ số men tim tăng cao, trong khi siêu âm tim cho thấy chức năng co bóp cơ tim suy giảm nghiêm trọng.

Các bác sĩ xác định sản phụ bị nhồi máu cơ tim cấp, nghi do bóc tách động mạch vành tự phát. Đây là tình trạng thành động mạch vành bị tách lớp, làm cản trở dòng máu nuôi cơ tim, có thể dẫn tới suy tim, rối loạn nhịp tim nguy hiểm hoặc ngừng tuần hoàn nếu không được xử trí kịp thời.

nhoi-mau-co-tim.jpg
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch - Ảnh BVCC

​Sau khi cân nhắc toàn diện lợi ích và nguy cơ, ê-kíp thống nhất lựa chọn phương án mổ lấy thai khẩn cấp trước, sau đó lập tức can thiệp mạch vành để giảm nguy cơ băng huyết và tạo điều kiện thuận lợi cho hồi sức tim mạch chuyên sâu.

BSCKI Đoàn Ngọc Minh, Phó Trưởng khoa Sản Phụ khoa BVĐK Hồng Ngọc cho biết, ưu tiên hàng đầu là rút ngắn thời gian phẫu thuật và kiểm soát chảy máu. Đường mổ dọc dưới rốn được lựa chọn để tiếp cận nhanh hơn, an toàn hơn, đồng thời lấy thai khẩn trương nhằm hạn chế nguy cơ bé bị ảnh hưởng bởi thuốc mê".

Em bé nặng khoảng 3.000g đã cất tiếng khóc chào đời an toàn.

nhoi-mau-co-tim-1.jpg
Ê- kíp phẫu thuật bắt con cho sản phụ - Ảnh BVCC

Ngay sau sinh, sản phụ được chuyển thẳng tới phòng can thiệp tim mạch. Kết quả chụp mạch vành xác nhận tình trạng bóc tách động mạch vành nghiêm trọng gây cản trở dòng máu nuôi tim. Các bác sĩ nhanh chóng đặt stent tái thông mạch vành, khôi phục dòng máu đến cơ tim trong thời điểm quyết định.

Sau can thiệp, người bệnh tiếp tục được theo dõi hồi sức chuyên sâu nhằm kiểm soát nguy cơ suy tim, rối loạn nhịp và xuất huyết sau sinh. Song song với đó, ê-kíp sản khoa theo dõi sát tình trạng co hồi tử cung, sản dịch, vết mổ và nguy cơ nhiễm trùng hậu sản. Em bé được chăm sóc tại khoa sơ sinh để đánh giá hô hấp và khả năng thích nghi sau sinh.

Nhờ quá trình theo dõi đa chuyên khoa chặt chẽ trong nhiều ngày, cả mẹ và bé đều hồi phục tốt và xuất viện an toàn.

Bóc tách động mạch vành tự phát - biến cố hiếm nhưng nguy hiểm ở thai phụ

Bóc tách động mạch vành tự phát (SCAD) là nguyên nhân hiếm gặp gây nhồi máu cơ tim cấp. Bệnh thường xảy ra ở phụ nữ trẻ, đặc biệt trong giai đoạn cuối thai kỳ hoặc sau sinh.

Các triệu chứng có thể gồm đau ngực, khó thở, buồn nôn, vã mồ hôi, hồi hộp.

Do dễ nhầm lẫn với các khó chịu thông thường của thai kỳ, việc phát hiện sớm có ý nghĩa quyết định trong cứu sống người bệnh.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân cho bệnh nhân đa u tủy xương:

(Nguồn: Nhân Dân)
#Cấp cứu nhồi máu cơ tim thai phụ #Bóc tách động mạch vành tự phát #Chống chỉ định mổ lấy thai trong tim mạch #Phối hợp đa chuyên khoa trong cấp cứu #Hồi sinh mẹ và bé trong tình trạng nguy kịch

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim, ngừng tuần hoàn hai lần liên tiếp

Nhờ cấp cứu kịp thời, can thiệp mạch vành khẩn cấp cùng hồi sức chuyên sâu, người bệnh thoát cửa tử và hồi phục hoàn toàn sau 8 ngày điều trị.

Bệnh nhân N.V.B. (64 tuổi, trú tại Thanh Sơn, Phú Thọ), có tiền sử lạm dụng rượu kéo dài và tăng huyết áp nhưng không được theo dõi, điều trị thường xuyên.

Khoảng 3 giờ trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện đau ngực, khó thở, ý thức giảm dần và rơi vào trạng thái lơ mơ. Khi được đưa đến trung tâm y tế khu vực cấp cứu, người bệnh bất ngờ ngừng tuần hoàn. Các nhân viên y tế lập tức tiến hành hồi sinh tim phổi, đặt nội khí quản, thở máy, sử dụng thuốc vận mạch và chuyển tuyến khẩn cấp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim hiếm gặp, tắc 2 nhánh mạch vành cùng lúc

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức vừa cứu sống thành công trường hợp nhồi máu cơ tim cấp đặc biệt nguy kịch khi bệnh nhân bị tắc nghẽn hoàn toàn cùng lúc hai trong ba nhánh động mạch vành.

khoảng một giờ sau bữa ăn, bệnh nhân N.N.N. (45 tuổi, ngụ phường Long Phước, TP HCM) bất ngờ xuất hiện cơn đau ngực trái dữ dội sau xương ức, đau lan lên vai trái, kèm vã mồ hôi và khó thở.

Sau khi được khám tại bệnh viện địa phương và chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp, bệnh nhân được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới