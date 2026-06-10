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Sống Khỏe

Hồi phục không di chứng sau ngừng tim nhờ hạ thân nhiệt chỉ huy

Đột ngột ngừng tim khi đang chơi thể thao, người đàn ông 42 tuổi được cứu sống và phục hồi hoàn toàn nhờ cấp cứu tại chỗ cùng hồi sức chuyên sâu.

Thúy Nga

Trong lúc tham gia hoạt động thể thao, ông P.D.S. (42 tuổi, trú tại phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) bất ngờ xuất hiện triệu chứng tức ngực, khó thở rồi đột ngột mất ý thức do ngừng tim.

Những người có mặt đã nhanh chóng thực hiện cấp cứu tại chỗ, giúp tim đập trở lại. Tuy nhiên, ngay sau khi được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, người bệnh tiếp tục rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn.

Sau khoảng 15 phút cấp cứu tích cực, tuần hoàn của bệnh nhân được tái lập.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính, chụp động mạch vành qua da cho thấy nguyên nhân nhiều khả năng liên quan đến rối loạn nhịp tim.

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Hạ thân nhiệt chỉ huy để cứu bệnh nhân - Ảnh BVCC

Kíp điều trị đã triển khai đồng bộ các biện pháp hồi sức chuyên sâu gồm thở máy, kiểm soát huyết động, lọc máu liên tục, cân bằng dịch, điều chỉnh rối loạn kiềm toan và điện giải. Đặc biệt, bệnh nhân được áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy - một trong những phương pháp hồi sức hiện đại nhằm giảm tổn thương não sau ngừng tuần hoàn.

Với hệ thống hạ thân nhiệt nội mạch, các bác sĩ đưa một ống thông chuyên biệt vào tĩnh mạch lớn, hạ nhiệt độ trung tâm cơ thể từ 37 độ C xuống khoảng 33 độ C và duy trì trong 24 giờ.

Theo các chuyên gia hồi sức, sau ngừng tim, não là cơ quan bị tổn thương sớm và nặng nề nhất do thiếu oxy. Ngay cả khi tim đã đập trở lại, người bệnh vẫn có nguy cơ cao gặp các biến chứng thần kinh nghiêm trọng như hôn mê kéo dài, sống thực vật hoặc suy giảm nhận thức, vận động lâu dài.

Hạ thân nhiệt chỉ huy giúp giảm nhu cầu chuyển hóa của tế bào não, hạn chế tổn thương thứ phát, từ đó tăng cơ hội phục hồi chức năng thần kinh cho người bệnh.

Sau hai tuần điều trị, ông S. tỉnh táo hoàn toàn, giao tiếp bình thường, ăn uống bằng đường miệng, vận động tốt và không ghi nhận tình trạng yếu liệt.

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Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BSCKII Hà Mạnh Hùng, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Chống độc - Đột quỵ cho biết, việc triển khai sớm kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy cùng các biện pháp hồi sức chuyên sâu đã góp phần quan trọng giúp người bệnh hồi phục tốt, gần như không để lại di chứng thần kinh.

Theo các bác sĩ, những ngày nắng nóng kéo dài có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch cấp khi vận động cường độ cao. Nhiệt độ môi trường tăng cao khiến cơ thể mất nước, rối loạn điện giải, làm tăng gánh nặng cho hệ tim mạch, đặc biệt ở những người có bệnh lý nền hoặc chưa được kiểm tra sức khỏe định kỳ.

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Hướng dẫn bệnh nhân tập phục hồi chức năng - Ảnh BVCC

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân cần lựa chọn thời điểm tập luyện phù hợp, bổ sung đủ nước và không nên gắng sức quá mức trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau tức ngực, khó thở, hồi hộp, chóng mặt hoặc choáng váng trong lúc vận động, cần dừng tập ngay và đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí kịp thời.

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(Nguồn: Nhân Dân)
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